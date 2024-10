Que conseille Versuni aux propriétaires d'un aspirateur-balai sans fil Philips série 2000 et Philips série 3000 ? Les personnes ayant acheté un aspirateur-balai sans fil Philips série 2000 ou Philips série 3000 doivent procéder à un enregistrement pour recevoir une batterie de rechange gratuite et des instructions sur la façon de la remplacer en toute sécurité. Bien que le risque encouru par les utilisateurs soit faible, nous vous demandons de suivre les consignes ci-dessous : 1. Cessez immédiatement d'utiliser l'aspirateur et débranchez-le des points de charge. 2. Posez le produit sur le sol. 3. Videz la batterie en allumant l'appareil et en le laissant tourner sans interruption jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner.