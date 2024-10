Avant de remettre un appareil à Philips, il incombe au client de sauvegarder les données et les paramètres. Philips n‘endosse aucune responsabilité pour la perte ou la détérioration des données et programmes qui étaient enregistrés sur la mémoire de l‘appareil, ni pour les conséquences qui en découlent. Aucune indemnité couvrant les efforts visant à assurer la sauvegarde des données et/ou la récupération des données ainsi que la réinstallation de logiciels ou d‘autres informations n‘est octroyée.



Par ailleurs, la garantie n‘est notamment pas accordée lorsque: - l‘appareil n‘a pas été mis en marche ou employé conformément au mode d‘emploi et n‘a pas été utilisé à des fins privées.

- l‘appareil a été utilisé ou manipulé d‘une manière déconseillée dans le mode d‘emploi ou sans respect des mises en garde indiquées dans celui-ci.

- l‘appareil a été manipulé ou entretenu de manière inappropriée, notamment avec des moyens ou méthodes qui provoquent des dommages physiques ou endommagent les surfaces (p. ex. sur le display).

- la désignation du type et le numéro de série sur l‘appareil ont été modifiés, rayés, effacés ou rendus illisibles de quelque autre manière.

- des réparations, adaptations ou modifications ont été effectuées sur l’appareil par des personnes ou sociétés qui ne détiennent pas l’autorisation correspondante de la part de Philips.

- en présence de dommage provenant d‘éléments externes (foudre, eaux, incendie, entre autres) ou causés par une manipulation inappropriée.

- l’appareil a été utilisé intégralement ou partiellement à des fins professionnelles ou commerciales.

- l’appareil présente une performance moindre en raison de l’utilisation de pièces de rechange et d’accessoires qui n’ont pas été fabriqués par Philips.

- le dommage a été causé par le transport inapproprié (p.ex. dans un emballage inadapté) effectué par l‘utilisateur ou lorsque l‘appareil a été endommagé par une chute.

- des encrassements tels que d‘importantes couches de poussière ou de nicotine dans les grilles d‘aération, les ventilateurs, sur les écrans, les lampes, etc. entravent la fonctionnalité de l‘appareil.

- La garantie ne couvre pas les appareils ou les pièces exposés à une usure normale pouvant donc être qualifiés de pièces d‘usure (par ex. la batterie), ni les appareils ou pièces en verre.

- La garantie ne s’étend pas aux produits non électriques ou non électroniques comme les sucettes calmantes, les biberons et les accessoires.



Nous attirons votre attention sur le fait qu‘un appareil ne peut être qualifié de défectueux lorsqu‘une modification ou un ajustement doit être effectué sur celui-ci afin de permettre une utilisation dudit appareil pour lequel il n‘était pas prévu dans sa spécification d‘origine (p.ex. adaptation à une autre norme de réception ou de raccord). Nous vous rappelons également que le tarage et les réglages (par ex. de la température de l’eau ou du degré de mouture du café) d’un appareil varient selon les pays où ils sont destinés à être commercialisés. De ce fait, tout droit à la modification desdits réglages et tarages est exclu.