Capteurs polyvalents SkyPlate

Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.