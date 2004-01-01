Le Radiography 7000 M est une solution de radiographie mobile haut de gamme conçue pour améliorer les soins et l’efficacité opérationnelle. Sa conception avancée offre une très haute disponibilité du système, une navigation aisée et un positionnement sans effort pour une prise en charge rapide et efficace des patients. Les solutions avancées permettent d’automatiser de nombreuses tâches de routine. La batterie lithium-ion du Radiography 7000 M permet une charge rapide et une alimentation longue durée pour que votre système reste prêt à l’emploi tout au long de votre journée de travail et que vous puissiez traiter plus de patients entre chaque charge de la batterie.
Grâce à sa nouvelle conception robuste et compacte, le Radiography 7000 M offre une expérience de pointe grâce à un champ d’acquisition amélioré et une grande maniabilité dans les environnements très fréquentés et encombrés. Les poignées capacitives et les mécanismes de conduite améliorés vous permettent d’atteindre plus rapidement la cible. Les capteurs de collision avancés offrent une meilleure expérience de navigation. Un voyant d’état sur le dessus de la colonne vous donne une indication visuelle sur l’exposition et l’état du système. Offrant un encombrement réduit, le Radiography 7000 M est 25 % plus compact(1)
Grâce à sa nouvelle conception robuste et compacte, le Radiography 7000 M offre une expérience de pointe grâce à un champ d’acquisition amélioré et une grande maniabilité dans les environnements très fréquentés et encombrés. Les poignées capacitives et les mécanismes de conduite améliorés vous permettent d’atteindre plus rapidement la cible. Les capteurs de collision avancés offrent une meilleure expérience de navigation. Un voyant d’état sur le dessus de la colonne vous donne une indication visuelle sur l’exposition et l’état du système. Offrant un encombrement réduit, le Radiography 7000 M est 25 % plus compact(1)
Grâce à sa nouvelle conception robuste et compacte, le Radiography 7000 M offre une expérience de pointe grâce à un champ d’acquisition amélioré et une grande maniabilité dans les environnements très fréquentés et encombrés. Les poignées capacitives et les mécanismes de conduite améliorés vous permettent d’atteindre plus rapidement la cible. Les capteurs de collision avancés offrent une meilleure expérience de navigation. Un voyant d’état sur le dessus de la colonne vous donne une indication visuelle sur l’exposition et l’état du système. Offrant un encombrement réduit, le Radiography 7000 M est 25 % plus compact(1)
Le système polyvalent se met en place sans effort. Au chevet du patient, vous pouvez régler la position du système simplement à l’aide de la commande de mouvement précise située juste au niveau de la tête de tube. La poignée de la tête de tube, dotée d’une technologie tactile capacitive et d’une rotation assistée mécaniquement, permet un positionnement fluide, précis et sans effort.
Le système polyvalent se met en place sans effort. Au chevet du patient, vous pouvez régler la position du système simplement à l’aide de la commande de mouvement précise située juste au niveau de la tête de tube. La poignée de la tête de tube, dotée d’une technologie tactile capacitive et d’une rotation assistée mécaniquement, permet un positionnement fluide, précis et sans effort.
Le système polyvalent se met en place sans effort. Au chevet du patient, vous pouvez régler la position du système simplement à l’aide de la commande de mouvement précise située juste au niveau de la tête de tube. La poignée de la tête de tube, dotée d’une technologie tactile capacitive et d’une rotation assistée mécaniquement, permet un positionnement fluide, précis et sans effort.
Les fonctionnalités avancées du Radiography 7000 M sont renforcées par la toute dernière technologie de batterie intelligente. Ainsi, sa batterie lithium-ion peut être totalement chargée en 4 heures et chargée à 80 % en 2 h 30. Le Radiography 7000 M a une capacité de batterie 2,5 fois plus importante(1). Lorsqu’il est entièrement chargé, le système permet d’effectuer 400 expositions (80 kV, 400 mA, 5 ms) et 8 heures d’utilisation et de déplacement de l’appareil (dont 4 heures de déplacement à la vitesse maximale de 5,5 km/h)(2). Le système peut effectuer au moins une exposition (85 kV, 320 mAs) avec seulement 5 minutes de charge à partir d’un état de charge de 0 %.
Les fonctionnalités avancées du Radiography 7000 M sont renforcées par la toute dernière technologie de batterie intelligente. Ainsi, sa batterie lithium-ion peut être totalement chargée en 4 heures et chargée à 80 % en 2 h 30. Le Radiography 7000 M a une capacité de batterie 2,5 fois plus importante(1). Lorsqu’il est entièrement chargé, le système permet d’effectuer 400 expositions (80 kV, 400 mA, 5 ms) et 8 heures d’utilisation et de déplacement de l’appareil (dont 4 heures de déplacement à la vitesse maximale de 5,5 km/h)(2). Le système peut effectuer au moins une exposition (85 kV, 320 mAs) avec seulement 5 minutes de charge à partir d’un état de charge de 0 %.
Les fonctionnalités avancées du Radiography 7000 M sont renforcées par la toute dernière technologie de batterie intelligente. Ainsi, sa batterie lithium-ion peut être totalement chargée en 4 heures et chargée à 80 % en 2 h 30. Le Radiography 7000 M a une capacité de batterie 2,5 fois plus importante(1). Lorsqu’il est entièrement chargé, le système permet d’effectuer 400 expositions (80 kV, 400 mA, 5 ms) et 8 heures d’utilisation et de déplacement de l’appareil (dont 4 heures de déplacement à la vitesse maximale de 5,5 km/h)(2). Le système peut effectuer au moins une exposition (85 kV, 320 mAs) avec seulement 5 minutes de charge à partir d’un état de charge de 0 %.
Le Radiography 7000 M relève les défis de l’imagerie grâce à l’optimisation du flux de travail, la facilité d’utilisation, l’attention au patient, la reproductibilité et la polyvalence. Les améliorations intelligentes du processus de travail permettent de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour réaliser un examen, réduisant ainsi la charge de travail du manipulateur et favorisant des résultats d’imagerie plus rapides, plus efficacement. L’utilisation du Radiography 7000 M avec un flux de travail automatisé offre un gain de temps de 26,8 %(3) par examen et permet de voir environ 37 % de patients en plus par jour sur la même durée(1)
Le Radiography 7000 M relève les défis de l’imagerie grâce à l’optimisation du flux de travail, la facilité d’utilisation, l’attention au patient, la reproductibilité et la polyvalence. Les améliorations intelligentes du processus de travail permettent de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour réaliser un examen, réduisant ainsi la charge de travail du manipulateur et favorisant des résultats d’imagerie plus rapides, plus efficacement. L’utilisation du Radiography 7000 M avec un flux de travail automatisé offre un gain de temps de 26,8 %(3) par examen et permet de voir environ 37 % de patients en plus par jour sur la même durée(1)
Le Radiography 7000 M relève les défis de l’imagerie grâce à l’optimisation du flux de travail, la facilité d’utilisation, l’attention au patient, la reproductibilité et la polyvalence. Les améliorations intelligentes du processus de travail permettent de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour réaliser un examen, réduisant ainsi la charge de travail du manipulateur et favorisant des résultats d’imagerie plus rapides, plus efficacement. L’utilisation du Radiography 7000 M avec un flux de travail automatisé offre un gain de temps de 26,8 %(3) par examen et permet de voir environ 37 % de patients en plus par jour sur la même durée(1)
La connexion intelligente et sécurisée se fait par simple glissement de la carte RFID autorisée et le système est prêt à fonctionner. Les informations spécifiques au patient peuvent être importées directement à l’aide d’un lecteur de code-barres afin d’éviter toute erreur manuelle. Les données patient sont mises en correspondance du SIR à l’interface Eleva et le mappage des codes permet d’identifier rapidement le type d’examen spécifique. Un processus d’authentification à deux étapes personnalisable peut être créé pour plus de sécurité et un protocole de connexion d’urgence peut être établi pour obtenir un accès immédiat.
La connexion intelligente et sécurisée se fait par simple glissement de la carte RFID autorisée et le système est prêt à fonctionner. Les informations spécifiques au patient peuvent être importées directement à l’aide d’un lecteur de code-barres afin d’éviter toute erreur manuelle. Les données patient sont mises en correspondance du SIR à l’interface Eleva et le mappage des codes permet d’identifier rapidement le type d’examen spécifique. Un processus d’authentification à deux étapes personnalisable peut être créé pour plus de sécurité et un protocole de connexion d’urgence peut être établi pour obtenir un accès immédiat.
La connexion intelligente et sécurisée se fait par simple glissement de la carte RFID autorisée et le système est prêt à fonctionner. Les informations spécifiques au patient peuvent être importées directement à l’aide d’un lecteur de code-barres afin d’éviter toute erreur manuelle. Les données patient sont mises en correspondance du SIR à l’interface Eleva et le mappage des codes permet d’identifier rapidement le type d’examen spécifique. Un processus d’authentification à deux étapes personnalisable peut être créé pour plus de sécurité et un protocole de connexion d’urgence peut être établi pour obtenir un accès immédiat.
Le Radiography 7000 M est doté de la tête de tube Eleva innovante de 8,4 pouces pour faciliter et accélérer le flux de travail, comme nos solutions de pointe en radiographie fixe. La double commande des volets offre une collimation précise et une flexibilité exceptionnelle dans les espaces restreints. La filtration spectrale automatique intégrée et le calculateur de produit dose-surface (PDS), permettant la gestion de la dose de rayonnement, améliorent encore davantage votre flux de travail.
Le Radiography 7000 M est doté de la tête de tube Eleva innovante de 8,4 pouces pour faciliter et accélérer le flux de travail, comme nos solutions de pointe en radiographie fixe. La double commande des volets offre une collimation précise et une flexibilité exceptionnelle dans les espaces restreints. La filtration spectrale automatique intégrée et le calculateur de produit dose-surface (PDS), permettant la gestion de la dose de rayonnement, améliorent encore davantage votre flux de travail.
Le Radiography 7000 M est doté de la tête de tube Eleva innovante de 8,4 pouces pour faciliter et accélérer le flux de travail, comme nos solutions de pointe en radiographie fixe. La double commande des volets offre une collimation précise et une flexibilité exceptionnelle dans les espaces restreints. La filtration spectrale automatique intégrée et le calculateur de produit dose-surface (PDS), permettant la gestion de la dose de rayonnement, améliorent encore davantage votre flux de travail.
L’interface utilisateur de pointe Eleva, située au niveau de la tête de tube et sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces, réunit tous les outils et commandes via des fonctions sur l’écran tactile. La tête de tube Eleva de 8,4 pouces offre des informations sur l’état du système et une assistance au flux de travail, y compris pour le couplage des capteurs, ce qui rend les examens plus faciles et plus rapides. L’examen de l’image acquise sur le grand moniteur DICOM GSDF avec luminosité automatique améliore l’expérience visuelle et favorise une lecture précise des images acquises.
L’interface utilisateur de pointe Eleva, située au niveau de la tête de tube et sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces, réunit tous les outils et commandes via des fonctions sur l’écran tactile. La tête de tube Eleva de 8,4 pouces offre des informations sur l’état du système et une assistance au flux de travail, y compris pour le couplage des capteurs, ce qui rend les examens plus faciles et plus rapides. L’examen de l’image acquise sur le grand moniteur DICOM GSDF avec luminosité automatique améliore l’expérience visuelle et favorise une lecture précise des images acquises.
L’interface utilisateur de pointe Eleva, située au niveau de la tête de tube et sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces, réunit tous les outils et commandes via des fonctions sur l’écran tactile. La tête de tube Eleva de 8,4 pouces offre des informations sur l’état du système et une assistance au flux de travail, y compris pour le couplage des capteurs, ce qui rend les examens plus faciles et plus rapides. L’examen de l’image acquise sur le grand moniteur DICOM GSDF avec luminosité automatique améliore l’expérience visuelle et favorise une lecture précise des images acquises.
La conception monobloc compacte du Radiography 7000 M s’adapte facilement aux espaces restreints tels que les unités de soins intensifs néonataux. La technologie du tube offre un temps de montée et de descente de l’exposition rapide, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement et d’obtenir ainsi une qualité d’image exceptionnelle.
La conception monobloc compacte du Radiography 7000 M s’adapte facilement aux espaces restreints tels que les unités de soins intensifs néonataux. La technologie du tube offre un temps de montée et de descente de l’exposition rapide, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement et d’obtenir ainsi une qualité d’image exceptionnelle.
La conception monobloc compacte du Radiography 7000 M s’adapte facilement aux espaces restreints tels que les unités de soins intensifs néonataux. La technologie du tube offre un temps de montée et de descente de l’exposition rapide, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement et d’obtenir ainsi une qualité d’image exceptionnelle.
Le Radiography 7000 M est équipé de notre technologie de traitement d’image UNIQUE 2, très appréciée, qui permet d’obtenir de superbes images en pleine résolution en quelques secondes. Vous pouvez visualiser l’image sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces et l’envoyer immédiatement au PACS via le réseau hospitalier.
Le Radiography 7000 M est équipé de notre technologie de traitement d’image UNIQUE 2, très appréciée, qui permet d’obtenir de superbes images en pleine résolution en quelques secondes. Vous pouvez visualiser l’image sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces et l’envoyer immédiatement au PACS via le réseau hospitalier.
Le Radiography 7000 M est équipé de notre technologie de traitement d’image UNIQUE 2, très appréciée, qui permet d’obtenir de superbes images en pleine résolution en quelques secondes. Vous pouvez visualiser l’image sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces et l’envoyer immédiatement au PACS via le réseau hospitalier.
SkyFlow Plus accélère le processus d’examen en produisant des images avec un contraste de type grille pour toutes les anatomies, sans grille. Il vous aide à travailler plus vite en acquérant rapidement des images de haute qualité, tout en gérant efficacement le rayonnement diffusé. Il permet de réduire le nombre de reprises dues à un mauvais alignement de la grille et facilite la gestion de la dose de rayonnement. Il est également entièrement automatisé, s’adapte au patient et fonctionne sans intervention spécifique de l’opérateur. Grâce à SkyFlow Plus, vous gagnez en moyenne 34 secondes par examen du thorax par rapport au flux de travail avec grille(4).
SkyFlow Plus accélère le processus d’examen en produisant des images avec un contraste de type grille pour toutes les anatomies, sans grille. Il vous aide à travailler plus vite en acquérant rapidement des images de haute qualité, tout en gérant efficacement le rayonnement diffusé. Il permet de réduire le nombre de reprises dues à un mauvais alignement de la grille et facilite la gestion de la dose de rayonnement. Il est également entièrement automatisé, s’adapte au patient et fonctionne sans intervention spécifique de l’opérateur. Grâce à SkyFlow Plus, vous gagnez en moyenne 34 secondes par examen du thorax par rapport au flux de travail avec grille(4).
SkyFlow Plus accélère le processus d’examen en produisant des images avec un contraste de type grille pour toutes les anatomies, sans grille. Il vous aide à travailler plus vite en acquérant rapidement des images de haute qualité, tout en gérant efficacement le rayonnement diffusé. Il permet de réduire le nombre de reprises dues à un mauvais alignement de la grille et facilite la gestion de la dose de rayonnement. Il est également entièrement automatisé, s’adapte au patient et fonctionne sans intervention spécifique de l’opérateur. Grâce à SkyFlow Plus, vous gagnez en moyenne 34 secondes par examen du thorax par rapport au flux de travail avec grille(4).
Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.
Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.
Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.
Le Radiography 7000 M offre une expérience différente aux enfants grâce à des images apaisantes adaptées à leur jeune âge, destinées à les réconforter et les distraire.
Le Radiography 7000 M offre une expérience différente aux enfants grâce à des images apaisantes adaptées à leur jeune âge, destinées à les réconforter et les distraire.
Le Radiography 7000 M offre une expérience différente aux enfants grâce à des images apaisantes adaptées à leur jeune âge, destinées à les réconforter et les distraire.
La surveillance à distance et proactive du système permet de maintenir votre équipement opérationnel avec une résolution rapide des problèmes. La conception avancée du système permet une réparation simple et rapide grâce à un outil tout-en-un (Philips Support Connect). La large gamme de contrats de service Philips RightFit vous permet de choisir la couverture de service la plus adaptée à votre activité. 80 % des pièces détachées peuvent être remplacées en moins de 30 minutes(5). Le temps d’accès moyen aux pièces détachées est inférieur à 10 minutes(5)
La surveillance à distance et proactive du système permet de maintenir votre équipement opérationnel avec une résolution rapide des problèmes. La conception avancée du système permet une réparation simple et rapide grâce à un outil tout-en-un (Philips Support Connect). La large gamme de contrats de service Philips RightFit vous permet de choisir la couverture de service la plus adaptée à votre activité. 80 % des pièces détachées peuvent être remplacées en moins de 30 minutes(5). Le temps d’accès moyen aux pièces détachées est inférieur à 10 minutes(5)
La surveillance à distance et proactive du système permet de maintenir votre équipement opérationnel avec une résolution rapide des problèmes. La conception avancée du système permet une réparation simple et rapide grâce à un outil tout-en-un (Philips Support Connect). La large gamme de contrats de service Philips RightFit vous permet de choisir la couverture de service la plus adaptée à votre activité. 80 % des pièces détachées peuvent être remplacées en moins de 30 minutes(5). Le temps d’accès moyen aux pièces détachées est inférieur à 10 minutes(5)
Philips products focus on sustainability in several areas increased energy efficiency, sustainably sourced materials (5), improved packaging design (1), high quality service and spare parts, system lifetime extension through upgrade programs and responsible recycling.Philips supports your effort to reach your Environmental Social Governance (ESG) goals by 51 % annual energy savings with Radiography 7000 M (1) and reduce environmental burden by lead free system battery and 10.5 kg (13 %) reduced packaging weight (1)
Philips products focus on sustainability in several areas increased energy efficiency, sustainably sourced materials (5), improved packaging design (1), high quality service and spare parts, system lifetime extension through upgrade programs and responsible recycling.Philips supports your effort to reach your Environmental Social Governance (ESG) goals by 51 % annual energy savings with Radiography 7000 M (1) and reduce environmental burden by lead free system battery and 10.5 kg (13 %) reduced packaging weight (1)
Philips products focus on sustainability in several areas increased energy efficiency, sustainably sourced materials (5), improved packaging design (1), high quality service and spare parts, system lifetime extension through upgrade programs and responsible recycling.Philips supports your effort to reach your Environmental Social Governance (ESG) goals by 51 % annual energy savings with Radiography 7000 M (1) and reduce environmental burden by lead free system battery and 10.5 kg (13 %) reduced packaging weight (1)
Grâce à sa nouvelle conception robuste et compacte, le Radiography 7000 M offre une expérience de pointe grâce à un champ d’acquisition amélioré et une grande maniabilité dans les environnements très fréquentés et encombrés. Les poignées capacitives et les mécanismes de conduite améliorés vous permettent d’atteindre plus rapidement la cible. Les capteurs de collision avancés offrent une meilleure expérience de navigation. Un voyant d’état sur le dessus de la colonne vous donne une indication visuelle sur l’exposition et l’état du système. Offrant un encombrement réduit, le Radiography 7000 M est 25 % plus compact(1)
Grâce à sa nouvelle conception robuste et compacte, le Radiography 7000 M offre une expérience de pointe grâce à un champ d’acquisition amélioré et une grande maniabilité dans les environnements très fréquentés et encombrés. Les poignées capacitives et les mécanismes de conduite améliorés vous permettent d’atteindre plus rapidement la cible. Les capteurs de collision avancés offrent une meilleure expérience de navigation. Un voyant d’état sur le dessus de la colonne vous donne une indication visuelle sur l’exposition et l’état du système. Offrant un encombrement réduit, le Radiography 7000 M est 25 % plus compact(1)
Le système polyvalent se met en place sans effort. Au chevet du patient, vous pouvez régler la position du système simplement à l’aide de la commande de mouvement précise située juste au niveau de la tête de tube. La poignée de la tête de tube, dotée d’une technologie tactile capacitive et d’une rotation assistée mécaniquement, permet un positionnement fluide, précis et sans effort.
Le système polyvalent se met en place sans effort. Au chevet du patient, vous pouvez régler la position du système simplement à l’aide de la commande de mouvement précise située juste au niveau de la tête de tube. La poignée de la tête de tube, dotée d’une technologie tactile capacitive et d’une rotation assistée mécaniquement, permet un positionnement fluide, précis et sans effort.
Le système polyvalent se met en place sans effort. Au chevet du patient, vous pouvez régler la position du système simplement à l’aide de la commande de mouvement précise située juste au niveau de la tête de tube. La poignée de la tête de tube, dotée d’une technologie tactile capacitive et d’une rotation assistée mécaniquement, permet un positionnement fluide, précis et sans effort.
Les fonctionnalités avancées du Radiography 7000 M sont renforcées par la toute dernière technologie de batterie intelligente. Ainsi, sa batterie lithium-ion peut être totalement chargée en 4 heures et chargée à 80 % en 2 h 30. Le Radiography 7000 M a une capacité de batterie 2,5 fois plus importante(1). Lorsqu’il est entièrement chargé, le système permet d’effectuer 400 expositions (80 kV, 400 mA, 5 ms) et 8 heures d’utilisation et de déplacement de l’appareil (dont 4 heures de déplacement à la vitesse maximale de 5,5 km/h)(2). Le système peut effectuer au moins une exposition (85 kV, 320 mAs) avec seulement 5 minutes de charge à partir d’un état de charge de 0 %.
Les fonctionnalités avancées du Radiography 7000 M sont renforcées par la toute dernière technologie de batterie intelligente. Ainsi, sa batterie lithium-ion peut être totalement chargée en 4 heures et chargée à 80 % en 2 h 30. Le Radiography 7000 M a une capacité de batterie 2,5 fois plus importante(1). Lorsqu’il est entièrement chargé, le système permet d’effectuer 400 expositions (80 kV, 400 mA, 5 ms) et 8 heures d’utilisation et de déplacement de l’appareil (dont 4 heures de déplacement à la vitesse maximale de 5,5 km/h)(2). Le système peut effectuer au moins une exposition (85 kV, 320 mAs) avec seulement 5 minutes de charge à partir d’un état de charge de 0 %.
Les fonctionnalités avancées du Radiography 7000 M sont renforcées par la toute dernière technologie de batterie intelligente. Ainsi, sa batterie lithium-ion peut être totalement chargée en 4 heures et chargée à 80 % en 2 h 30. Le Radiography 7000 M a une capacité de batterie 2,5 fois plus importante(1). Lorsqu’il est entièrement chargé, le système permet d’effectuer 400 expositions (80 kV, 400 mA, 5 ms) et 8 heures d’utilisation et de déplacement de l’appareil (dont 4 heures de déplacement à la vitesse maximale de 5,5 km/h)(2). Le système peut effectuer au moins une exposition (85 kV, 320 mAs) avec seulement 5 minutes de charge à partir d’un état de charge de 0 %.
Le Radiography 7000 M relève les défis de l’imagerie grâce à l’optimisation du flux de travail, la facilité d’utilisation, l’attention au patient, la reproductibilité et la polyvalence. Les améliorations intelligentes du processus de travail permettent de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour réaliser un examen, réduisant ainsi la charge de travail du manipulateur et favorisant des résultats d’imagerie plus rapides, plus efficacement. L’utilisation du Radiography 7000 M avec un flux de travail automatisé offre un gain de temps de 26,8 %(3) par examen et permet de voir environ 37 % de patients en plus par jour sur la même durée(1)
Le Radiography 7000 M relève les défis de l’imagerie grâce à l’optimisation du flux de travail, la facilité d’utilisation, l’attention au patient, la reproductibilité et la polyvalence. Les améliorations intelligentes du processus de travail permettent de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour réaliser un examen, réduisant ainsi la charge de travail du manipulateur et favorisant des résultats d’imagerie plus rapides, plus efficacement. L’utilisation du Radiography 7000 M avec un flux de travail automatisé offre un gain de temps de 26,8 %(3) par examen et permet de voir environ 37 % de patients en plus par jour sur la même durée(1)
Le Radiography 7000 M relève les défis de l’imagerie grâce à l’optimisation du flux de travail, la facilité d’utilisation, l’attention au patient, la reproductibilité et la polyvalence. Les améliorations intelligentes du processus de travail permettent de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour réaliser un examen, réduisant ainsi la charge de travail du manipulateur et favorisant des résultats d’imagerie plus rapides, plus efficacement. L’utilisation du Radiography 7000 M avec un flux de travail automatisé offre un gain de temps de 26,8 %(3) par examen et permet de voir environ 37 % de patients en plus par jour sur la même durée(1)
La connexion intelligente et sécurisée se fait par simple glissement de la carte RFID autorisée et le système est prêt à fonctionner. Les informations spécifiques au patient peuvent être importées directement à l’aide d’un lecteur de code-barres afin d’éviter toute erreur manuelle. Les données patient sont mises en correspondance du SIR à l’interface Eleva et le mappage des codes permet d’identifier rapidement le type d’examen spécifique. Un processus d’authentification à deux étapes personnalisable peut être créé pour plus de sécurité et un protocole de connexion d’urgence peut être établi pour obtenir un accès immédiat.
La connexion intelligente et sécurisée se fait par simple glissement de la carte RFID autorisée et le système est prêt à fonctionner. Les informations spécifiques au patient peuvent être importées directement à l’aide d’un lecteur de code-barres afin d’éviter toute erreur manuelle. Les données patient sont mises en correspondance du SIR à l’interface Eleva et le mappage des codes permet d’identifier rapidement le type d’examen spécifique. Un processus d’authentification à deux étapes personnalisable peut être créé pour plus de sécurité et un protocole de connexion d’urgence peut être établi pour obtenir un accès immédiat.
La connexion intelligente et sécurisée se fait par simple glissement de la carte RFID autorisée et le système est prêt à fonctionner. Les informations spécifiques au patient peuvent être importées directement à l’aide d’un lecteur de code-barres afin d’éviter toute erreur manuelle. Les données patient sont mises en correspondance du SIR à l’interface Eleva et le mappage des codes permet d’identifier rapidement le type d’examen spécifique. Un processus d’authentification à deux étapes personnalisable peut être créé pour plus de sécurité et un protocole de connexion d’urgence peut être établi pour obtenir un accès immédiat.
Le Radiography 7000 M est doté de la tête de tube Eleva innovante de 8,4 pouces pour faciliter et accélérer le flux de travail, comme nos solutions de pointe en radiographie fixe. La double commande des volets offre une collimation précise et une flexibilité exceptionnelle dans les espaces restreints. La filtration spectrale automatique intégrée et le calculateur de produit dose-surface (PDS), permettant la gestion de la dose de rayonnement, améliorent encore davantage votre flux de travail.
Le Radiography 7000 M est doté de la tête de tube Eleva innovante de 8,4 pouces pour faciliter et accélérer le flux de travail, comme nos solutions de pointe en radiographie fixe. La double commande des volets offre une collimation précise et une flexibilité exceptionnelle dans les espaces restreints. La filtration spectrale automatique intégrée et le calculateur de produit dose-surface (PDS), permettant la gestion de la dose de rayonnement, améliorent encore davantage votre flux de travail.
Le Radiography 7000 M est doté de la tête de tube Eleva innovante de 8,4 pouces pour faciliter et accélérer le flux de travail, comme nos solutions de pointe en radiographie fixe. La double commande des volets offre une collimation précise et une flexibilité exceptionnelle dans les espaces restreints. La filtration spectrale automatique intégrée et le calculateur de produit dose-surface (PDS), permettant la gestion de la dose de rayonnement, améliorent encore davantage votre flux de travail.
L’interface utilisateur de pointe Eleva, située au niveau de la tête de tube et sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces, réunit tous les outils et commandes via des fonctions sur l’écran tactile. La tête de tube Eleva de 8,4 pouces offre des informations sur l’état du système et une assistance au flux de travail, y compris pour le couplage des capteurs, ce qui rend les examens plus faciles et plus rapides. L’examen de l’image acquise sur le grand moniteur DICOM GSDF avec luminosité automatique améliore l’expérience visuelle et favorise une lecture précise des images acquises.
L’interface utilisateur de pointe Eleva, située au niveau de la tête de tube et sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces, réunit tous les outils et commandes via des fonctions sur l’écran tactile. La tête de tube Eleva de 8,4 pouces offre des informations sur l’état du système et une assistance au flux de travail, y compris pour le couplage des capteurs, ce qui rend les examens plus faciles et plus rapides. L’examen de l’image acquise sur le grand moniteur DICOM GSDF avec luminosité automatique améliore l’expérience visuelle et favorise une lecture précise des images acquises.
L’interface utilisateur de pointe Eleva, située au niveau de la tête de tube et sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces, réunit tous les outils et commandes via des fonctions sur l’écran tactile. La tête de tube Eleva de 8,4 pouces offre des informations sur l’état du système et une assistance au flux de travail, y compris pour le couplage des capteurs, ce qui rend les examens plus faciles et plus rapides. L’examen de l’image acquise sur le grand moniteur DICOM GSDF avec luminosité automatique améliore l’expérience visuelle et favorise une lecture précise des images acquises.
La conception monobloc compacte du Radiography 7000 M s’adapte facilement aux espaces restreints tels que les unités de soins intensifs néonataux. La technologie du tube offre un temps de montée et de descente de l’exposition rapide, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement et d’obtenir ainsi une qualité d’image exceptionnelle.
La conception monobloc compacte du Radiography 7000 M s’adapte facilement aux espaces restreints tels que les unités de soins intensifs néonataux. La technologie du tube offre un temps de montée et de descente de l’exposition rapide, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement et d’obtenir ainsi une qualité d’image exceptionnelle.
La conception monobloc compacte du Radiography 7000 M s’adapte facilement aux espaces restreints tels que les unités de soins intensifs néonataux. La technologie du tube offre un temps de montée et de descente de l’exposition rapide, ce qui permet de réduire les artefacts de mouvement et d’obtenir ainsi une qualité d’image exceptionnelle.
Le Radiography 7000 M est équipé de notre technologie de traitement d’image UNIQUE 2, très appréciée, qui permet d’obtenir de superbes images en pleine résolution en quelques secondes. Vous pouvez visualiser l’image sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces et l’envoyer immédiatement au PACS via le réseau hospitalier.
Le Radiography 7000 M est équipé de notre technologie de traitement d’image UNIQUE 2, très appréciée, qui permet d’obtenir de superbes images en pleine résolution en quelques secondes. Vous pouvez visualiser l’image sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces et l’envoyer immédiatement au PACS via le réseau hospitalier.
Le Radiography 7000 M est équipé de notre technologie de traitement d’image UNIQUE 2, très appréciée, qui permet d’obtenir de superbes images en pleine résolution en quelques secondes. Vous pouvez visualiser l’image sur le moniteur DICOM de 21,5 pouces et l’envoyer immédiatement au PACS via le réseau hospitalier.
SkyFlow Plus accélère le processus d’examen en produisant des images avec un contraste de type grille pour toutes les anatomies, sans grille. Il vous aide à travailler plus vite en acquérant rapidement des images de haute qualité, tout en gérant efficacement le rayonnement diffusé. Il permet de réduire le nombre de reprises dues à un mauvais alignement de la grille et facilite la gestion de la dose de rayonnement. Il est également entièrement automatisé, s’adapte au patient et fonctionne sans intervention spécifique de l’opérateur. Grâce à SkyFlow Plus, vous gagnez en moyenne 34 secondes par examen du thorax par rapport au flux de travail avec grille(4).
SkyFlow Plus accélère le processus d’examen en produisant des images avec un contraste de type grille pour toutes les anatomies, sans grille. Il vous aide à travailler plus vite en acquérant rapidement des images de haute qualité, tout en gérant efficacement le rayonnement diffusé. Il permet de réduire le nombre de reprises dues à un mauvais alignement de la grille et facilite la gestion de la dose de rayonnement. Il est également entièrement automatisé, s’adapte au patient et fonctionne sans intervention spécifique de l’opérateur. Grâce à SkyFlow Plus, vous gagnez en moyenne 34 secondes par examen du thorax par rapport au flux de travail avec grille(4).
SkyFlow Plus accélère le processus d’examen en produisant des images avec un contraste de type grille pour toutes les anatomies, sans grille. Il vous aide à travailler plus vite en acquérant rapidement des images de haute qualité, tout en gérant efficacement le rayonnement diffusé. Il permet de réduire le nombre de reprises dues à un mauvais alignement de la grille et facilite la gestion de la dose de rayonnement. Il est également entièrement automatisé, s’adapte au patient et fonctionne sans intervention spécifique de l’opérateur. Grâce à SkyFlow Plus, vous gagnez en moyenne 34 secondes par examen du thorax par rapport au flux de travail avec grille(4).
Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.
Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.
Faciles à positionner et légers, les capteurs sans fil SkyPlate offrent la liberté d’effectuer des examens même dans les projections les plus difficiles. Le modèle grand format (2,8 kg) est parfait pour réaliser des acquisitions libres sur des tables d’opération, tandis que le petit format (1,6 kg) a été spécialement conçu pour les incubateurs classiques dans les unités de soins intensifs néonataux, ainsi que pour réaliser des acquisitions de l’épaule, du crâne et des extrémités chez l’adulte. Tous deux offrent une excellente résolution de 3,38 Lp/mm pour une imagerie de haute qualité et une gestion exceptionnelle de la dose de rayonnement grâce à la technologie numérique à iodure de césium. Les capteurs SkyPlates sont stockés directement dans l’appareil pour rester à portée de main, et les batteries sont toujours en charge sur le système. La protection contre l’eau et la poussière est renforcée avec un indice de protection IP 67.
Le Radiography 7000 M offre une expérience différente aux enfants grâce à des images apaisantes adaptées à leur jeune âge, destinées à les réconforter et les distraire.
Le Radiography 7000 M offre une expérience différente aux enfants grâce à des images apaisantes adaptées à leur jeune âge, destinées à les réconforter et les distraire.
Le Radiography 7000 M offre une expérience différente aux enfants grâce à des images apaisantes adaptées à leur jeune âge, destinées à les réconforter et les distraire.
La surveillance à distance et proactive du système permet de maintenir votre équipement opérationnel avec une résolution rapide des problèmes. La conception avancée du système permet une réparation simple et rapide grâce à un outil tout-en-un (Philips Support Connect). La large gamme de contrats de service Philips RightFit vous permet de choisir la couverture de service la plus adaptée à votre activité. 80 % des pièces détachées peuvent être remplacées en moins de 30 minutes(5). Le temps d’accès moyen aux pièces détachées est inférieur à 10 minutes(5)
La surveillance à distance et proactive du système permet de maintenir votre équipement opérationnel avec une résolution rapide des problèmes. La conception avancée du système permet une réparation simple et rapide grâce à un outil tout-en-un (Philips Support Connect). La large gamme de contrats de service Philips RightFit vous permet de choisir la couverture de service la plus adaptée à votre activité. 80 % des pièces détachées peuvent être remplacées en moins de 30 minutes(5). Le temps d’accès moyen aux pièces détachées est inférieur à 10 minutes(5)
La surveillance à distance et proactive du système permet de maintenir votre équipement opérationnel avec une résolution rapide des problèmes. La conception avancée du système permet une réparation simple et rapide grâce à un outil tout-en-un (Philips Support Connect). La large gamme de contrats de service Philips RightFit vous permet de choisir la couverture de service la plus adaptée à votre activité. 80 % des pièces détachées peuvent être remplacées en moins de 30 minutes(5). Le temps d’accès moyen aux pièces détachées est inférieur à 10 minutes(5)
Philips products focus on sustainability in several areas increased energy efficiency, sustainably sourced materials (5), improved packaging design (1), high quality service and spare parts, system lifetime extension through upgrade programs and responsible recycling.Philips supports your effort to reach your Environmental Social Governance (ESG) goals by 51 % annual energy savings with Radiography 7000 M (1) and reduce environmental burden by lead free system battery and 10.5 kg (13 %) reduced packaging weight (1)
Philips products focus on sustainability in several areas increased energy efficiency, sustainably sourced materials (5), improved packaging design (1), high quality service and spare parts, system lifetime extension through upgrade programs and responsible recycling.Philips supports your effort to reach your Environmental Social Governance (ESG) goals by 51 % annual energy savings with Radiography 7000 M (1) and reduce environmental burden by lead free system battery and 10.5 kg (13 %) reduced packaging weight (1)
Philips products focus on sustainability in several areas increased energy efficiency, sustainably sourced materials (5), improved packaging design (1), high quality service and spare parts, system lifetime extension through upgrade programs and responsible recycling.Philips supports your effort to reach your Environmental Social Governance (ESG) goals by 51 % annual energy savings with Radiography 7000 M (1) and reduce environmental burden by lead free system battery and 10.5 kg (13 %) reduced packaging weight (1)
(1) Par rapport au Radiography 5700 M – MobileDiagnost wDR.
(2) Condition de test : 80 kV, 400 mA, intervalle de 5 ms/30 s, système se déplaçant à une vitesse maximale de 5,5 km/h pendant 4 heures.
(3) Validé par 15 manipulateurs sur 15 dans un environnement de test.
(4) Livre blanc “Grid-less imaging with SkyFlow: Time savings and workflow improvements” 4522 991 11471 * Jun 2015.
(5) Fiche de déclarations approuvées – ID : D001497768.
