KI-gestützte Anwendung SkyFlow Plus

SkyFlow Plus beschleunigt den Untersuchungsvorgang und ermöglicht bei Aufnahmen beliebiger Anatomien ohne Raster einen Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme. Mit SkyFlow Plus gelingen Aufnahmen hoher Qualität in kurzer Zeit, was in einer schnelleren Arbeitsweise resultiert. Zudem werden die Effekte von Streustrahlung effektiv minimiert. Dank SkyFlow Plus sind weniger Wiederholungsaufnahmen infolge falsch ausgerichteter Raster erforderlich und ein verantwortungsbewusstes Strahlendosismanagement wird unterstützt. Die Anwendung ist vollautomatisch, auf den Patienten abgestimmt und einfach bedienbar. Mit SkyFlow Plus lassen sich im Vergleich zum Arbeiten mit einem Raster durchschnittlich 34 Sekunden pro Thoraxuntersuchung einsparen.(4)