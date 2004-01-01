Obtention des dernières caractéristiques IA de Philips avec une procédure de mise à niveau claire

Philips SmartPath est un programme de partenariat vous aidant à prolonger la durée de vie de votre équipement. Vous bénéficiez de la toute dernière technologie Philips pour un coût bien moindre, sans avoir à acheter et installer un nouveau système. SmartPath to DR Smart Workflow est également une mise à niveau claire du système Radiography 7000 C - DigitalDiagnost C90 vers le système Radiography 7300 C, qui vous permet de profiter de nos dernières caractéristiques et capacités Smart Workflow basées sur l’IA.