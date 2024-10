KI-gestützter Kontrast wie bei einer Rasteraufnahme

Die KI-gestützte Option SkyFlow Plus sorgt für Bilder mit einem Kontrast wie bei einer Rasteraufnahme. Sie bietet eine rechnerisch effiziente Streustrahlenkorrektur, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patienten abgestimmt ist. Somit entfallen das Anbringen und das Abnehmen des Rasters an den drahtlosen Detektor und sowohl Patient als auch Detektor sind schnell und einfach positioniert. Gleichzeitig sind auch Wiederholungsaufnahmen infolge einer fehlerhaften Ausrichtung des Rasters Vergangenheit. Mit SkyFlow Plus gelingen Aufnahmen hoher Qualität in kurzer Zeit, was in einer höheren Effizienz resultiert. Zudem werden die Effekte von Streustrahlung effektiv minimiert.