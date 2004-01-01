Le système Philips Flash 5100 POC Pro offre des performances optimales et un processus de travail intuitif dans un système au chevet multispécialité, notamment des fonctionnalités cardiaques avancées. Que vous soyez débutant ou expert en échographie, vous avez besoin d’informations précises au chevet du patient, rapidement. Le guidage pas à pas pour des fonctionnalités, telles qu’AutoStrain EF pour l’évaluation cardiaque, permet aux utilisateurs, quelle que soit leur expérience, de réaliser efficacement des images de qualité et d’établir ainsi plus rapidement un diagnostic fiable au chevet du patient. Simplifiez et accélérez les examens grâce à des préréglages personnalisables, pour une plus grande efficacité et facilité d’utilisation. Gagnez en confiance avec une rapidité appréciable.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : la puissance et les qualités de la sonde PureWave
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : la puissance et les qualités de la sonde PureWave
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : gestion des données flexible
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : gestion des données flexible
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : télé-échographie Collaboration Live
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : télé-échographie Collaboration Live
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : un partenaire de confiance, pour aujourd’hui et demain
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : un partenaire de confiance, pour aujourd’hui et demain
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : la puissance et les qualités de la sonde PureWave
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Chariot vertical robuste et compact qui s’insère facilement dans les espaces réduits
Le grand écran tactile de 21,5 pouces avec verre antireflet offre une visibilité optimale et peut être utilisé même avec des gants. Le panneau de commande est doté de boutons et de molettes larges et faciles à utiliser, offrant une rétroaction tactile pour améliorer le processus de travail. 93 % des utilisateurs apprécient le fait qu’ils puissent choisir entre l’écran tactile et le panneau de commande[1]. Testé de manière approfondie pour un cycle de vie de 7 ans, le système Flash 5100 POC Pro continue de fonctionner même après des dizaines de milliers de cycles de verrouillage/déverrouillage des freins, des réglages du panneau de commande, des kilomètres de déplacement, des chocs et des collisions contre les murs qui font partie intégrante du quotidien d’un système au chevet.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
Interface tactile simplifiée et automatisation pour le guidage intégré
L’interface tactile simplifiée et les fonctionnalités d’automatisation permettent un fonctionnement intuitif avec guidage intégré. 91 % des utilisateurs ont trouvé que le guidage intégré pas à pas était un atout pour les utilisateurs moins expérimentés comme pour les plus avancés[1]. Les algorithmes de visualisation de l’aiguille contribuent au positionnement précis de l’aiguille, y compris chez les patients techniquement difficiles à examiner. Les commandes de post-traitement offrent une plus grande flexibilité lors des examens urgents, permettant ainsi aux utilisateurs d’affiner les images pour des résultats optimaux.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
AutoStrain EF pour une évaluation cardiaque fiable
Outre ses puissantes performances pour l’anesthésie, les soins intensifs, la médecine d’urgence et les examens ostéo-articulaires, le système Flash 5100 POC Pro offre des fonctionnalités complètes, notamment l’évaluation cardiaque avancée. La fonction AutoStrain EF permet de mesurer la déformation longitudinale globale et la FE de manière fiable et reproductible, par simple pression sur un bouton. Le système est également compatible avec les sondes S5-1, S8-3, X7-2t et X8-2t pour une évaluation cardiaque chez l’adulte et l’enfant.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : la puissance et les qualités de la sonde PureWave
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : la puissance et les qualités de la sonde PureWave
La puissance et les qualités de la sonde PureWave
La technologie PureWave Crystal Premium offre une qualité d’image, une profondeur de pénétration et une résolution optimales pour un diagnostic précis, quelle que soit la morphologie des patients. Le système Flash 5100 POC Pro est également compatible avec une large gamme de sondes avancées Philips xMatrix et autres que PureWave. En outre, les algorithmes xRes et SonoCT améliorent la qualité d’image et réduisent le bruit et les artefacts. La fonction iScan Intelligence offre une optimisation rapide des images et des signaux Doppler, sur pression d’une seule commande. Auto Scan identifie automatiquement le type de tissu et ajuste le gain d’image en continu.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Spécialement conçu pour les systèmes au chevet du patient
Le système Flash 5100 POC Pro est doté d’une structure en aluminium robuste et facile à entretenir de qualité automobile avec un support pour sondes intégré au-dessus de l’écran pour éviter que les câbles patient ne s’emmêlent et ne trainent au sol. Les poignées peuvent être positionnées pour faciliter la manipulation. Les surfaces sont faciles à nettoyer avec un minimum de boutons et de molettes. Le panneau de commande est certifié IPX2. Le grand écran tactile vertical est conçu pour être nettoyé et désinfecté facilement[2]. Le système est doté d’un mode de nettoyage spécial avec verrouillage du système.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : gestion des données flexible
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : gestion des données flexible
Gestion des données flexible
Le processus de travail basé sur les ordres et les examens programmés ou non programmés) offre une connexion fluide aux systèmes d’information hospitaliers, dont Qpath[3], PACS, le module Admission/Sortie/Transfert (AST), le dossier patient informatisé et les examens échographiques. Ce système au chevet est conçu pour l’avenir, avec un logiciel amélioré aux fonctionnalités telles que la sécurité renforcée et la fonctionnalité USB pour une polyvalence accrue. La technologie Flash 5100 POC Pro vous aide à relever les défis actuels et à intégrer les innovations de demain grâce à un système évolutif conçu pour durer, avec une formation clinique continue et un entretien et une assistance de qualité.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : télé-échographie Collaboration Live
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : télé-échographie Collaboration Live
Télé-échographie Collaboration Live
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live[4] avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi poser un diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : un partenaire de confiance, pour aujourd’hui et demain
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
Système d’échographie Flash 5100 POC Pro : un partenaire de confiance, pour aujourd’hui et demain
Un partenaire de confiance aujourd’hui et demain
Le système Flash 5100 POC Pro est le fruit de 30 ans de technologie échographique et de 130 ans d’expérience de Philips dans le domaine de l’imagerie médicale de qualité. Il s’appuie sur l’expertise éprouvée de Philips en imagerie générale, imagerie cardiovasculaire, santé de la femme et bien plus encore, pour vous aider à traiter vos patients en toute confiance. Les services Philips Ultrasound vous accompagnent tout au long de la durée de vie de votre échographe, de la planification au remplacement, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.