Parfois, les capacités de certains échographes compacts sont aussi réduites que leur taille. L’échographe Philips Compact 5300 Series fait exception. Il intègre de puissantes performances dans un système portable pour obtenir rapidement les réponses requises. Configurable pour l’imagerie générale ou OB/Gyn, et au chevet du patient, le Compact 5300 Series intègre de nombreuses innovations issues des échographes Premium de Philips dans un format compact, et son processus de travail est éprouvé au chevet du patient. Il est compact sans compromis.
Délivrez les soins là où ils sont requis
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Interopérabilité des sondes sur l’ensemble de la gamme Philips
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Interopérabilité des sondes sur l’ensemble de la gamme Philips
Le système Philips Flash 5100 POC Pro offre des performances optimales et un processus de travail intuitif dans un système au chevet multispécialité, notamment des fonctionnalités cardiaques avancées. Que vous soyez débutant ou expert en échographie, vous avez besoin d’informations précises au chevet du patient, rapidement. Le guidage pas à pas pour des fonctionnalités, telles qu’AutoStrain EF pour l’évaluation cardiaque, permet aux utilisateurs, quelle que soit leur expérience, de réaliser efficacement des images de qualité et d’établir ainsi plus rapidement un diagnostic fiable au chevet du patient. Simplifiez et accélérez les examens grâce à des préréglages personnalisables, pour une plus grande efficacité et facilité d’utilisation. Gagnez en confiance avec une rapidité appréciable.
Que vous soyez débutant ou expert en échographie, vous avez besoin d’informations précises au chevet du patient, rapidement. Le système d’échographie Philips Flash 5100 POC offre des performances optimales et un processus de travail intuitif dans un système au chevet multispécialité. Le guidage intuitif pas à pas permet aux utilisateurs, quelle que soit leur expérience, de réaliser efficacement des images de qualité et d’établir ainsi plus rapidement un diagnostic fiable au chevet du patient, pour orienter rapidement les patients vers le parcours de soins approprié. Simplifiez et accélérez les examens grâce à des préréglages personnalisables, pour une plus grande efficacité et facilité d’utilisation. Gagnez en confiance avec une rapidité appréciable.
Parfois, les capacités de certains échographes compacts sont aussi réduites que leur taille. L’échographe Philips Compact 5500 Series fait exception. Il intègre de puissantes performances dans un format compact pour obtenir rapidement les réponses requises. Configurable pour l’imagerie générale, cardiaque ou OB/Gyn, et au chevet du patient, le Compact 5500 Series intègre de nombreuses innovations issues des solutions et technologies d’échographie Premium de Philips dans un système portable, dont le processus de travail éprouvé permet d’obtenir de précieuses informations au chevet du patient. En fait, il offre une qualité d’image comparable à celle des systèmes sur chariot Philips Premium. Le Compact 5500 Series est compact sans compromis.
