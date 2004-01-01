Flash Ultrasound System 5100 POC

Que vous soyez débutant ou expert en échographie, vous avez besoin d’informations précises au chevet du patient, rapidement. Le système d’échographie Philips Flash 5100 POC offre des performances optimales et un processus de travail intuitif dans un système au chevet multispécialité. Le guidage intuitif pas à pas permet aux utilisateurs, quelle que soit leur expérience, de réaliser efficacement des images de qualité et d’établir ainsi plus rapidement un diagnostic fiable au chevet du patient, pour orienter rapidement les patients vers le parcours de soins approprié. Simplifiez et accélérez les examens grâce à des préréglages personnalisables, pour une plus grande efficacité et facilité d’utilisation. Gagnez en confiance avec une rapidité appréciable.

