Es gibt manche kompakte Ultraschallsysteme, deren Funktionsumfang gerade einmal mit ihrer Größe mithält. Die Philips Compact Ultraschallsystem 5300 Serie ist anders. Diese Geräte bieten starke Leistung in einem tragbaren System, damit Sie schnell die Antworten finden, die Sie benötigen. Die Compact 5300 Serie ist in Konfigurationen für Sonographie, Point of Care und Geburtshilfe/Gynäkologie erhältlich und vereint viele fortschrittliche Merkmale der Philips Premium-Ultraschallsysteme in einem kompakten Design mit bewährten Arbeitsabläufen am Point of Care – kompakt, aber ohne Kompromisse.
Das Flash 5100 POC Pro bietet die erstklassige Leistung und den intuitiven Arbeitsablauf von Philips für den multidisziplinären Point-of-Care-Einsatz, einschließlich erweiterter Herzfunktionen. Vom Ultraschall-Neuling bis zur erfahrensten Anwenderin – alle benötigen am Point-of-Care schnelle und genaue Informationen. Die Next-Step Guidance für Funktionen wie AutoStrain EF zur Herzuntersuchung ermöglicht es Anwender*innen mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen, effizient hervorragende Bilder zu erstellen und so eine sichere Diagnose zu beschleunigen. Vereinfachen und beschleunigen Sie Untersuchungen mit anpassbaren Voreinstellungen für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Zuverlässigkeit, am Puls des Lebens? Blitzschnell mit Flash.
Vom Ultraschall-Neuling bis zur erfahrensten Anwenderin –alle benötigen schnelle und präzise Informationen direkt am Behandlungsort. Das Flash Ultrasound System 5100 Point of Care liefert die erstklassige Leistung und den intuitiven Arbeitsablauf von Philips für den multidisziplinären Point-of-Care-Einsatz. Dank intuitiver Next-Step Guidance können Anwender*innen mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen effizient hervorragende Bildgebungen erzielen, was eine schnelle und sichere Diagnose am Point of Care ermöglicht, damit Patient*innen schnell die richtige Behandlung erhalten. Vereinfachen und beschleunigen Sie Untersuchungen mit anpassbaren Voreinstellungen, die für mehr Effizienz und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Zuverlässigkeit, am Puls des Lebens? Blitzschnell mit Flash.
Es gibt manche kompakte Ultraschallsysteme, deren Funktionsumfang gerade einmal mit ihrer Größe mithält. Die Philips Compact Ultraschallsystem 5500 Serie ist anders. Diese Geräte bieten starke Leistung in einem kompakten Design, damit Sie schnell die Antworten finden, die Sie benötigen. Die Compact 5500 Serie ist in Konfigurationen für Sonographie, Point of Care, Kardiologie und Geburtshilfe/Gynäkologie erhältlich und vereint viele fortschrittliche Merkmale von Philips Premium-Ultraschallsystemen und Technologien in einem tragbaren System mit bewährten Arbeitsabläufen für wertvolle Einblicke am Patientenbett. Die Bildqualität ist dabei mit den Philips Ultraschallsystemen der Spitzenklasse auf Gerätewagen vergleichbar. Die Compact 5500 Serie ist kompakt, aber ohne Kompromisse.
