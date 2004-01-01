Die Versorgung zu den Patienten bringen

Das robuste und zuverlässige System gibt Ihnen durch seine Langlebigkeit die Möglichkeit, Ihre Patienten unabhängig von der Umgebung hervorragend zu versorgen. Die Compact 5500 Serie bietet preisgekrönte Mobilität, die sowohl mit dem iF Design Award als auch mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet wurde. Nach dem schnellen Hochfahren aus dem Transportmodus können Sie dank der Akkus mit erweiterter Betriebsdauer bis zu 2 Stunden lang scannen. Die vorteilhafte Systemergonomie, darunter der einstellbare 10-Zoll-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm), sorgt für bequemes Scannen. Mithilfe von strukturierten DICOM-Berichten holen Sie Ihre Daten einfach an den gewünschten Zielort. Wählen Sie eine flexible Konfiguration des Laptops mit Wagen und/oder Transporttasche.*