Es gibt manche kompakte Ultraschallsysteme, deren Funktionsumfang gerade einmal mit ihrer Größe mithält. Die Philips Compact Ultraschallsystem 5500 Serie ist anders. Diese Geräte bieten starke Leistung in einem kompakten Design, damit Sie schnell die Antworten finden, die Sie benötigen. Die Compact 5500 Serie ist in Konfigurationen für Sonographie, Point of Care, Kardiologie und Geburtshilfe/Gynäkologie erhältlich und vereint viele fortschrittliche Merkmale von Philips Premium-Ultraschallsystemen und Technologien in einem tragbaren System mit bewährten Arbeitsabläufen für wertvolle Einblicke am Patientenbett. Die Bildqualität ist dabei mit den Philips Ultraschallsystemen der Spitzenklasse auf Gerätewagen vergleichbar. Die Compact 5500 Serie ist kompakt, aber ohne Kompromisse.
Das robuste und zuverlässige System gibt Ihnen durch seine Langlebigkeit die Möglichkeit, Ihre Patienten unabhängig von der Umgebung hervorragend zu versorgen. Die Compact 5500 Serie bietet preisgekrönte Mobilität, die sowohl mit dem iF Design Award als auch mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet wurde. Nach dem schnellen Hochfahren aus dem Transportmodus können Sie dank der Akkus mit erweiterter Betriebsdauer bis zu 2 Stunden lang scannen. Die vorteilhafte Systemergonomie, darunter der einstellbare 10-Zoll-Touchscreen (Diagonale 25,4 cm), sorgt für bequemes Scannen. Mithilfe von strukturierten DICOM-Berichten holen Sie Ihre Daten einfach an den gewünschten Zielort. Wählen Sie eine flexible Konfiguration des Laptops mit Wagen und/oder Transporttasche.*
Die Versorgung zu den Patienten bringen
Unterstützung auf dem Weg zu einer definitiven Diagnose
Die Anwendungsbereiche, die Flexibilität und der standardisierte Arbeitsablauf des Compact 5500 sind ideal für die Diagnose am Patientenbett in allen Abteilungen des Krankenhauses. Modernste Technologien bewirken hohe Geschwindigkeit und Konsistenz bei den Untersuchungen. Philips Bildgebungsalgorithmen wie Auto-Doppler, 3D-Quantifizierung und KI-gestütztes Auto-Measure liefern sofortige Einblicke. Die PureWave und xMatrix Schallköpfe sorgen für eine bemerkenswerte Detailgenauigkeit, von Bildern des tiefen Abdomens über oberflächennahe Scans bis hin zur kardiologischen Bildgebung (einschließlich Live-3D-TEE) und zur Bildgebung in der Geburtshilfe/Gynäkologie, von Kleinkindern bis hin zu schwer schallbaren Körpertypen bei Erwachsenen.
Umfassende erweiterte Bildgebung für verschiedenste Fachgebiete
Die routinemäßigen und erweiterten Funktionen wie 2D-/3D-/4D-Bildgebung, kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS), Strain-Elastographie, MicroFlow Imaging und Nadelvisualisierung sorgen für zuverlässige Bildgebung in der Sonographie, Kardiologie und Geburtshilfe/Gynäkologie. Die hervorragende Bildqualität der PureWave Schallköpfe erhöht die Diagnosesicherheit. Die Live xPlane Bildgebung liefert detailliertere Darstellungen und bietet damit eine solide Entscheidungsgrundlage. Mit dieser Funktion können zwei Ebenen gleichzeitig mit voller Auflösung und dadurch doppelt so viele klinische Informationen wie bei der herkömmlichen 2D-Bildgebung in derselben Zeit erfasst werden.
In klinischen Anwendungen mehr sehen und klar visualisieren
Modernste Schallkopftechnologie und KI-gestützte Lösungen bewirken Konsistenz und hochwertige Ergebnisse. Die Strukturen und die Funktion des Herzens werden in Echtzeit mit schnellen, reproduzierbaren, quantifizierbaren Ergebnissen dargestellt. Das KI-gestützte Auto Measure erbringt konsistente Ergebnisse und ca. 50% Zeitersparnis bei routinemäßigen 2D- und Doppler-Messungen des Herzens.[1,2] Auto Strain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Beurteilung bietet GLS-Messungen per Tastendruck. In der Geburtshilfe/Gynäkologie verkürzt der PureWave V9-2 als Schallkopf-Komplettlösung die Visualisierung bei Anwendungen im ersten, zweiten und dritten Trimester sowie bei Untersuchungen im Beckenboden auf wenige Schritte.[1]
Vertrautes Design für effizienteres Arbeiten
Dank der gemeinsamen Architektur der Compact 5500 Serie, Philips EPIQ und Affiniti Ultraschallsysteme lassen sich potenziell mehr Patienten schneller mit einem bewährten Arbeitsablauf scannen. Vertraute Benutzeroberflächen, Touchscreens, Funktionen und Arbeitsabläufe sowie Remote Services und Updates fördern hohe Produktivität mit qualitativ hochwertigen Bildern, die Sie von Philips gewohnt sind. 90% der Benutzer bestätigen, dass einheitliche Bedienoberflächen und Arbeitsabläufe, die auch bei den EPIQ und Affiniti Systemen genutzt werden, zu einer Reduzierung des Schulungsbedarfs für Benutzer beitragen können.[1]
Ein Ultraschallsystem, das nicht nur scannen kann
Per Collaboration Live mit Multi-Party[3]-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Benutzer können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Patienten profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Aktuelle Studien haben ergeben, dass die Verwendung von Collaboration Live die Untersuchungszeit um 57% verkürzt.[1]
Unterstützung Ihrer Praktiken zur Infektionskontrolle
Die Compact 5500 Serie verfügt über ein abgedichtetes Steuerpult, das auf Berührung mit Handschuhen reagiert und mit einer Reihe von Desinfektions- und Reinigungsmitteln kompatibel ist.[4]
Nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.
Die Ergebnisse der Fallstudien erlauben keine Vorhersage der Ergebnisse in anderen Fällen. In anderen Fällen können die Ergebnisse abweichen.
1. Intern dokumentierte Belege von Philips.
2. Im Vergleich zu manuell durchgeführten Messungen derselben Art.
3. Vertrag erforderlich. Anwendung zu Diagnosezwecken, Fernzugriff über Mobilgerät oder Browser, Multi-Party-Funktion und System-zu-System-Verbindungen erfordern Version 2.0 oder höher. Nicht für die Verwendung mit Q-Apps vorgesehen.
