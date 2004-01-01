Se sentir en sécurité dès le départ

Un tiers des violations de données dans le secteur des soins de santé se produisent au sein des hôpitaux. Philips est là pour vous aider. Le MR Patient Care Portal 5000 est conçu avec un niveau d’expertise et d’expérience en matière de cybersécurité similaire à celui des outils qui aident les hôpitaux du monde entier à réduire les risques dans l’ensemble de leurs écosystèmes informatiques. Outre la réputation d’Expression en matière de connectivité simplifiée avec les systèmes de DPI, le système intègre des fonctionnalités améliorées pour contrôler l’accès, assurer la confidentialité et justifier la conformité.