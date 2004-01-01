Le module Masimo SedLine permet d’évaluer l’activité cérébrale des patients sous anesthésie et sous sédation au bloc opératoire et en soins intensifs. Il capture et affiche quatre canaux de courbes pour l’EEG frontal ainsi que ainsi que le PSI (Patient State Index, indice de l’état du patient) amélioré, un paramètre EEG calculé sur les moniteurs patient IntelliVue® compatibles.
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Des décisions éclairées en anesthésie, en toute confiance.
Pourquoi intégrer le système d’EEG Masimo SedLine aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire et en soins intensifs ? Pour vous assurer que les patients sous sédation bénéficient de la dose adaptée d’anesthésiques. En effet, une dose trop importante peut entraîner, après l’intervention, des nausées, une gêne, des lésions permanentes, ou même pire. Inversement, une dose insuffisante peut se traduire par un réveil précoce, susceptible de donner des visions récurrentes de l’intervention chirurgicale, un trouble de stress post-traumatique et des poursuites judiciaires. Le système Masimo SedLine offre une analyse continue de l’EEG de votre patient afin de mieux déterminer la profondeur de la sédation.
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Mesures de qualité
Évaluation de nombreux paramètres cliniques.
Grâce à ses quatre canaux simultanés de courbes EEG, le module Masimo SedLine permet le monitorage bilatéral de l’EEG. Il compare les zones gauche et droite du cortex frontal et préfrontal pour générer un paramètre EEG calculé : le PSI. Cette variable EEG propriétaire analyse l’effet des agents anesthésiques tels que l’alfentanil, le desflurane, le fentanyl, l’isoflurane, le protoxyde d’azote, le propofol, le rémifentanil et le sévoflurane. Les autres mesures SedLine incluent l’électromyogramme, le rapport de suppression, les artefacts, la limite supérieure du spectre de fréquence et le monitorage de l’asymétrie pour quantifier les différences observées au niveau de l’activité cérébrale entre les hémisphères gauche et droit.
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Grâce à ses quatre canaux simultanés de courbes EEG, le module Masimo SedLine permet le monitorage bilatéral de l’EEG. Il compare les zones gauche et droite du cortex frontal et préfrontal pour générer un paramètre EEG calculé : le PSI. Cette variable EEG propriétaire analyse l’effet des agents anesthésiques tels que l’alfentanil, le desflurane, le fentanyl, l’isoflurane, le protoxyde d’azote, le propofol, le rémifentanil et le sévoflurane. Les autres mesures SedLine incluent l’électromyogramme, le rapport de suppression, les artefacts, la limite supérieure du spectre de fréquence et le monitorage de l’asymétrie pour quantifier les différences observées au niveau de l’activité cérébrale entre les hémisphères gauche et droit.
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Grâce à ses quatre canaux simultanés de courbes EEG, le module Masimo SedLine permet le monitorage bilatéral de l’EEG. Il compare les zones gauche et droite du cortex frontal et préfrontal pour générer un paramètre EEG calculé : le PSI. Cette variable EEG propriétaire analyse l’effet des agents anesthésiques tels que l’alfentanil, le desflurane, le fentanyl, l’isoflurane, le protoxyde d’azote, le propofol, le rémifentanil et le sévoflurane. Les autres mesures SedLine incluent l’électromyogramme, le rapport de suppression, les artefacts, la limite supérieure du spectre de fréquence et le monitorage de l’asymétrie pour quantifier les différences observées au niveau de l’activité cérébrale entre les hémisphères gauche et droit.
Évaluation cérébrale complète
Acquisition d’une image plus significative.
Vous souhaitez obtenir une évaluation plus complète de vos patients ? Associez Masimo SedLine EEG aux capteurs d’oxymétrie régionale Masimo O3 pour créer une représentation détaillée de la fonction cérébrale via les moniteurs patient Philips IntelliVue compatibles. SedLine utilise l’acquisition de données bilatérales et le traitement des signaux EEG pour une surveillance précise et en temps réel des effets des agents anesthésiques. Le système d’oxymétrie O3 vous permet de surveiller la saturation en oxygène du cerveau, même lorsque l’oxymétrie de pouls ne reflète pas avec précision la concentration d’oxygène dans le cerveau¹.
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Conception modulaire
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système complet utilise des capteurs frontaux non invasifs pour capturer et transmettre simultanément les quatre canaux de courbes EEG frontales à un dispositif de mesure SedLine. Il capture les signaux EEG grâce à un câble patient et les transmet directement au module enfichable SedLine facile à installer. Vous pouvez ainsi évaluer les données EEG d’un patient en temps réel et établir des tendances – via les moniteurs patient Philips IntelliVue MX500, MX550, MX7501 ou MX8501, et le poste central PIC iX. Avec le module SedLine, vous êtes en mesure de choisir la meilleure prise en charge possible pour votre patient sous sédation.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
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Des décisions éclairées en anesthésie, en toute confiance.
Pourquoi intégrer le système d’EEG Masimo SedLine aux moniteurs IntelliVue utilisés au bloc opératoire et en soins intensifs ? Pour vous assurer que les patients sous sédation bénéficient de la dose adaptée d’anesthésiques. En effet, une dose trop importante peut entraîner, après l’intervention, des nausées, une gêne, des lésions permanentes, ou même pire. Inversement, une dose insuffisante peut se traduire par un réveil précoce, susceptible de donner des visions récurrentes de l’intervention chirurgicale, un trouble de stress post-traumatique et des poursuites judiciaires. Le système Masimo SedLine offre une analyse continue de l’EEG de votre patient afin de mieux déterminer la profondeur de la sédation.
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Grâce à ses quatre canaux simultanés de courbes EEG, le module Masimo SedLine permet le monitorage bilatéral de l’EEG. Il compare les zones gauche et droite du cortex frontal et préfrontal pour générer un paramètre EEG calculé : le PSI. Cette variable EEG propriétaire analyse l’effet des agents anesthésiques tels que l’alfentanil, le desflurane, le fentanyl, l’isoflurane, le protoxyde d’azote, le propofol, le rémifentanil et le sévoflurane. Les autres mesures SedLine incluent l’électromyogramme, le rapport de suppression, les artefacts, la limite supérieure du spectre de fréquence et le monitorage de l’asymétrie pour quantifier les différences observées au niveau de l’activité cérébrale entre les hémisphères gauche et droit.
Évaluation de nombreux paramètres cliniques.
Grâce à ses quatre canaux simultanés de courbes EEG, le module Masimo SedLine permet le monitorage bilatéral de l’EEG. Il compare les zones gauche et droite du cortex frontal et préfrontal pour générer un paramètre EEG calculé : le PSI. Cette variable EEG propriétaire analyse l’effet des agents anesthésiques tels que l’alfentanil, le desflurane, le fentanyl, l’isoflurane, le protoxyde d’azote, le propofol, le rémifentanil et le sévoflurane. Les autres mesures SedLine incluent l’électromyogramme, le rapport de suppression, les artefacts, la limite supérieure du spectre de fréquence et le monitorage de l’asymétrie pour quantifier les différences observées au niveau de l’activité cérébrale entre les hémisphères gauche et droit.
Évaluation cérébrale complète
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Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système complet utilise des capteurs frontaux non invasifs pour capturer et transmettre simultanément les quatre canaux de courbes EEG frontales à un dispositif de mesure SedLine. Il capture les signaux EEG grâce à un câble patient et les transmet directement au module enfichable SedLine facile à installer. Vous pouvez ainsi évaluer les données EEG d’un patient en temps réel et établir des tendances – via les moniteurs patient Philips IntelliVue MX500, MX550, MX7501 ou MX8501, et le poste central PIC iX. Avec le module SedLine, vous êtes en mesure de choisir la meilleure prise en charge possible pour votre patient sous sédation.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système complet utilise des capteurs frontaux non invasifs pour capturer et transmettre simultanément les quatre canaux de courbes EEG frontales à un dispositif de mesure SedLine. Il capture les signaux EEG grâce à un câble patient et les transmet directement au module enfichable SedLine facile à installer. Vous pouvez ainsi évaluer les données EEG d’un patient en temps réel et établir des tendances – via les moniteurs patient Philips IntelliVue MX500, MX550, MX7501 ou MX8501, et le poste central PIC iX. Avec le module SedLine, vous êtes en mesure de choisir la meilleure prise en charge possible pour votre patient sous sédation.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et les soins intensifs.
Ce système complet utilise des capteurs frontaux non invasifs pour capturer et transmettre simultanément les quatre canaux de courbes EEG frontales à un dispositif de mesure SedLine. Il capture les signaux EEG grâce à un câble patient et les transmet directement au module enfichable SedLine facile à installer. Vous pouvez ainsi évaluer les données EEG d’un patient en temps réel et établir des tendances – via les moniteurs patient Philips IntelliVue MX500, MX550, MX7501 ou MX8501, et le poste central PIC iX. Avec le module SedLine, vous êtes en mesure de choisir la meilleure prise en charge possible pour votre patient sous sédation.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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