Masimo SedLine unterstützt bei der Beurteilung der Gehirnaktivität von anästhesierten und sedierten Patient*innen im OP und auf der Intensivstation. Es erfasst und zeigt auf bestimmten IntelliVue Monitoren vier Kanäle frontaler EEG-Kurven sowie einen erweiterten Patient State Index (PSI) an, einen aus dem EEG abgeleiteten Parameter.
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Für fundierte und sichere Anästhesie-Entscheidungen
Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
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Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
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Die Integration des Masimo SedLine EEG-Systems in Ihre IntelliVue Monitore im OP und auf der Intensivstation erleichtert Ihnen zu beurteilen, ob Ihre sedierten Patienten die richtige Menge an Anästhetika erhalten, denn zu hohe Dosen können nach einer Operation zu Übelkeit, Unwohlsein, bleibenden Schäden oder noch gravierenderen Folgen führen. Zu geringe Dosen wiederum haben unter Umständen ein zu frühes Aufwachen zur Folge, woraus wiederkehrende Visionen kürzlich vorgenommener chirurgischer Eingriffe, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Rechtsstreitigkeiten resultieren können. Aus diesem Grund analysiert Masimo SedLine das Patienten-EEG kontinuierlich, damit Sie die Sedierungstiefe genauer bestimmen können.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Umfassende Beurteilung der Hirntätigkeit
Ein aufschlussreiches Gesamtbild
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Ein aufschlussreiches Gesamtbild
Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
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Sie möchten Ihre Patienten noch genauer beurteilen können? Mit der Kombination aus Masimo SedLine EEG-Sensoren und Masimo O3 Regional-Oxymetrie-Sensoren erhalten Sie über ausgewählte Philips IntelliVue Monitore ein umfassendes Bild der Hirnfunktion. SedLine nutzt die bilaterale Datenerfassung und die Verarbeitung von EEG-Signalen für eine zeitnahe, genaue Überwachung der Anästhetika-Wirkung. Das O3 Oxymetriesystem hingegen überwacht die zerebrale Sauerstoffsättigung, wenn die Pulsoxymetrie keinen eindeutigen Rückschluss auf den Sauerstoffgehalt im Gehirn zulässt.¹
Modularer Aufbau
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation
Mit diesem umfassenden System können gleichzeitig vier frontale EEG-Kurven über Sensoren an der Stirn nichtinvasiv erfasst und an ein SedLine Messgerät übertragen werden. Die EEG-Signale werden über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten Ihrer Patient*innen über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX750 oder MX850 und die Informationszentrale PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. SedLine bietet Ihnen Entscheidungsunterstützung für die optimale Versorgung Ihrer sedierten Patient*innen.
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation
Mit diesem umfassenden System können gleichzeitig vier frontale EEG-Kurven über Sensoren an der Stirn nichtinvasiv erfasst und an ein SedLine Messgerät übertragen werden. Die EEG-Signale werden über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten Ihrer Patient*innen über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX750 oder MX850 und die Informationszentrale PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. SedLine bietet Ihnen Entscheidungsunterstützung für die optimale Versorgung Ihrer sedierten Patient*innen.
Eine integrierte Lösung für den OP und die Intensivstation
Mit diesem umfassenden System können gleichzeitig vier frontale EEG-Kurven über Sensoren an der Stirn nichtinvasiv erfasst und an ein SedLine Messgerät übertragen werden. Die EEG-Signale werden über ein Patientenkabel erfasst und direkt an das einfach zu installierende SedLine Plugin-Modul gesendet. So können Sie die EEG-Daten Ihrer Patient*innen über den Philips IntelliVue Monitor MX500, MX550, MX750 oder MX850 und die Informationszentrale PIC iX in Echtzeit auswerten und eine Trendanalyse erstellen. SedLine bietet Ihnen Entscheidungsunterstützung für die optimale Versorgung Ihrer sedierten Patient*innen.
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Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
Das Masimo SedLine Modul ermöglicht mit seinen vier simultanen Kanälen frontaler EEG-Kurven eine bilaterale EEG-Überwachung, bei der die linke und die rechte Seite des Frontalkortex und des präfrontalen Cortex verglichen werden, um den abgeleiteten EEG-Parameter „Patient State Index“ (PSI) zu berechnen. Anhand dieser proprietären EEG-Variable wird die Wirkung von Anästhetika wie Alfentanil, Desfluran, Fentanyl, Isofluran, Lachgas, Propofol, Remifentanil und Sevofluran analysiert. Weitere SedLine Parameter zur Quantifizierung von Unterschieden der Hirntätigkeit von linker und rechter Hemisphäre sind Elektromyographie, Suppression-Verhältnis, Artefakte, spektrale Eckfrequenz und Asymmetrieüberwachung.
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