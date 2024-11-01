Met en œuvre des méthodes cliniques de pointe et fournit aux médecins un environnement de visualisation, de traitement et d’analyse pour les données planaires et l’utilisation de données SPECT spécifiques de médecine nucléaire. NM Suite inclut les applications NM Planar et Jetpack utilisées en fonction des régions anatomiques examinées : application cardiaque, pulmonaire, endocrinienne/au niveau des glandes, rénale, gastro-intestinale/œsophagienne, hépatobiliaire/hépatique, sur le corps entier/osseux/pour la MIBG/lymphatique et cérébrale. Ces applications sont entièrement intégrées avec des outils d’affichage et de manipulation des images et des courbes. Les utilisateurs peuvent faire appel à ces outils où et quand ils veulent. Toutes les applications prennent en charge la gestion de pointe des préférences et des protocoles qui permettent à l’utilisateur de configurer son processus de travail et son utilisation "à la volée".
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