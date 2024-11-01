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mC12-3

Sonde PureWave microconvexe

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Amélioration de l’imagerie pédiatrique grâce aux performances de la sonde PureWave offrant une pénétration supérieure de 30 % par rapport à la sonde C8-5*. La sonde PureWave permet d’être polyvalent dans le cadre d’applications chez des patients de différentes corpulences.

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Caractéristiques
Ergonomie

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Conception ergonomique unique aux bords arrondis apportant un confort optimal aux patients

Ergonomie

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XRES Pro

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Prise en charge du dernier traitement d’images XRES Pro améliorant la différentiation tissulaire

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Pédiatrie

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Dispositif optimisé pour les enfants : adapté à la tête des nouveau-nés et des prématurés, ainsi qu’à l’abdomen et aux intestins des enfants

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Prise en charge des modes MFI et MFI HD

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Fiche technique

Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande
Gamme de fréquences
  • 12-3 MHz
Nombre d’éléments
  • 160
Champ d’acquisition
  • 90
Ouverture
  • 16 mm
Type de sonde
  • Sonde PureWave microconvexe
Caractéristiques
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Technologie
  • Large bande
Gamme de fréquences
  • 12-3 MHz
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Caractéristiques
Caractéristiques
Technologie
  • Large bande
Gamme de fréquences
  • 12-3 MHz
Nombre d’éléments
  • 160
Champ d’acquisition
  • 90
Ouverture
  • 16 mm
Type de sonde
  • Sonde PureWave microconvexe
  • *Rapport de mesures interne comparant les sondes C8-5 et mC12-3

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