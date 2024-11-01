Amélioration de l’imagerie pédiatrique grâce aux performances de la sonde PureWave offrant une pénétration supérieure de 30 % par rapport à la sonde C8-5*. La sonde PureWave permet d’être polyvalent dans le cadre d’applications chez des patients de différentes corpulences.
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*Rapport de mesures interne comparant les sondes C8-5 et mC12-3
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