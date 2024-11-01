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mC12-3

Mirkoconvexer PureWave-Schallkopf

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Verbessert die pädiatrische Bildgebung mit PureWave-Leistung – 30% höhere Eindringtiefe als mit einem C8-5 Schallkopf* für vielseitige Anwendungen bei einer Reihe von Körpergrößen

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Eigenschaften
Ergonomie

Ergonomie

Einzigartiges ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten für hohen Patientenkomfort

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XRES Pro

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Unterstützt die aktuelle XRES Pro Bildverarbeitung für eine bessere Erkennung von Gewebeauffälligkeiten.

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Pädiatrie

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Für die Pädiatrie optimiert: Kopf für Neugeborene, Kopf für Frühgeborene, Päd Abdomen, Päd Darm

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MFI

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Unterstützt MFI- und MFI HD-Modi

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CEUS

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Unterstützt die pädiatrische CEUS-Funktion für die Mikrodurchblutung der Leber und CE-basierter Miktions-Zystourethographie

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CEUS

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  • Ergonomie
  • XRES Pro
  • Pädiatrie
  • MFI
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XRES Pro

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Unterstützt die aktuelle XRES Pro Bildverarbeitung für eine bessere Erkennung von Gewebeauffälligkeiten.

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Pädiatrie

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Für die Pädiatrie optimiert: Kopf für Neugeborene, Kopf für Frühgeborene, Päd Abdomen, Päd Darm

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CEUS

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Unterstützt die pädiatrische CEUS-Funktion für die Mikrodurchblutung der Leber und CE-basierter Miktions-Zystourethographie

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Technische Daten

Technische Daten
Technische Daten
Technologie
  • Breitband
Frequenzbereich
  • 12–3 MHz
Anzahl der Elemente
  • 160
Sichtfeld
  • 90
Öffnung
  • 16 mm
Sondentyp
  • Mikroconvexes PureWave
Technische Daten
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Technologie
  • Breitband
Frequenzbereich
  • 12–3 MHz
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Technologie
  • Breitband
Frequenzbereich
  • 12–3 MHz
Anzahl der Elemente
  • 160
Sichtfeld
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Öffnung
  • 16 mm
Sondentyp
  • Mikroconvexes PureWave
  • * Interner Messungsbericht mit Vergleich von C8-5- und mC12-3-Schallköpfen

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