Modèle de câble blindé

La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.