Le jeu de fils d’électrodes ECG 12 dérivations à utilisation multipatient (CEI) Philips référence 989803180151 est conçu pour être utilisé avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i. Il vous permet d’effectuer les mesures diagnostiques voulues, lorsque vous en avez besoin. Longueur – Standard : 1,05 mètre.
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La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Usage diagnostique
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Produit sécurisé.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Usage diagnostique
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés au diagnostic, à l’évaluation des risques et au pronostic de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés à des fins de surveillance après un infarctus du myocarde.
Produit sécurisé.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Conditionnement
1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
40420A
Approuvé par la FDA
Oui
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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