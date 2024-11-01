Das wiederverwendbare Philips 989803180151 IEC-Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs ist für die Verwendung mit unserem ST80i Stresstest-System konzipiert. Als Teil unseres Sortiments an medizinischem Zubehör hilft es Ihnen, die erforderlichen diagnostischen Messwerte zu erhalten, wann immer diese benötigt werden. Länge – Standard: 1,05 m.
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Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Design mit abgeschirmten Kabeln
Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Design mit abgeschirmten Kabeln
Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Zu diagnostischen Zwecken
Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System
Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System
Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System
Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Die Produktsicherheit, die Sie erwarten.
Integrierte Sicherheitsmerkmale
Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.
Integrierte Sicherheitsmerkmale
Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.
Integrierte Sicherheitsmerkmale
Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.
Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Design mit abgeschirmten Kabeln
Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Design mit abgeschirmten Kabeln
Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Zu diagnostischen Zwecken
Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System
Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System
Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System
Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Die Produktsicherheit, die Sie erwarten.
Integrierte Sicherheitsmerkmale
Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.
Integrierte Sicherheitsmerkmale
Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.
Integrierte Sicherheitsmerkmale
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Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
ST80i: 860343, 860351
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
40420A
FDA-Zulassung erhalten
Ja
Eventuell ist das Produkt nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit aller Produkte erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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