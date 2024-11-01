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12-Lead Complete Lead Set (IEC), Standard Length, Snaps IEC

EKG-Zubehör

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Das wiederverwendbare Philips 989803180151 IEC-Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs ist für die Verwendung mit unserem ST80i Stresstest-System konzipiert. Als Teil unseres Sortiments an medizinischem Zubehör hilft es Ihnen, die erforderlichen diagnostischen Messwerte zu erhalten, wann immer diese benötigt werden. Länge – Standard: 1,05 m.

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Design mit abgeschirmten Kabeln

Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.

Design mit abgeschirmten Kabeln

Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.

Design mit abgeschirmten Kabeln

Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.
Zu diagnostischen Zwecken

Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System

Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.

Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System

Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.

Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System

Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.
Die Produktsicherheit, die Sie erwarten.

Integrierte Sicherheitsmerkmale

Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.

Integrierte Sicherheitsmerkmale

Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.

Integrierte Sicherheitsmerkmale

Sicherheit ist bei unserer EKG-Kabelfamilie mit eingebaut. So sind beispielsweise alle Elektroden- und EKG-Stammkabel standardmäßig mit elektrischen Sicherheitssteckern ausgestattet, um einen unbeabsichtigten elektrischen Kontakt zu verhindern.
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  • Zu diagnostischen Zwecken
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Das Design der Philips Elektrodenkabel erleichtert die Erfassung eines klaren Signals. Eine mehrlagige Abschirmung innerhalb der Stecker und Drähte reduziert elektrische Störungen und Bewegungsartefakte. Das Ergebnis? Minimale elektrische Interferenzen für ein klares und gut lesbares Signal, das die Kliniker*innen bei der Diagnosestellung unterstützt.

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Design mit abgeschirmten Kabeln

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Zu diagnostischen Zwecken

Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System

Unsere Elektrodenkabel für 12-Kanal-EKGs sind mit dem Philips ST80i Stresstest-System kompatibel und zur Verwendung bei der Diagnose koronarer Herzkrankheiten (KHK), der Risikobewertung und Prognose von Patient*innen mit Symptomen oder einer Vorgeschichte von KHK sowie zum Monitoring nach einem Myokardinfarkt vorgesehen.

Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System

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Kompatibel mit dem ST80i Stresstest-System

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Technische Daten

Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
Elektrodenkabellänge
  • Standard: 1,05 m
Anzahl der Adern
  • 12
Farbcodierung
  • IEC
Anschlusstyp
  • Druckknopf
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • ST80i: 860343, 860351
Produktkategorie
  • EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • 40420A
FDA-Zulassung erhalten
  • Ja
Elektrodenkabel
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Elektrodenkabellänge
  • Standard: 1,05 m
Anzahl der Adern
  • 12
Produktdetails
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Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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Anzahl der Adern
  • 12
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Anschlusstyp
  • Druckknopf
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  • Ja
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  • Wiederverwendbar
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
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  • 40420A
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  • Ja
  • Eventuell ist das Produkt nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit aller Produkte erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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