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Temperature accessories 989803221301

Câble adaptateur réutilisable pour sonde de température, 1,5 m

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Le câble d’extension peut être utilisé avec des moniteurs patient et d’autres appareils de mesure Philips. Le câble d’extension sert d’interface entre une sonde de température à usage unique et un moniteur patient. Veuillez consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage pour vous assurer de sa compatibilité. Longueur totale : 150 cm. 1 boîte = 1 câble

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Fiche technique

Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 150 cm
Nombre de broches
  • 2
Compatibilité
  • Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 câble par boîte
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Tous
Remplace la référence
  • 21082B
Longueur du câble
  • 150 cm
Durée de conservation
  • non applicable
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Certification CE
  • Oui
Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 150 cm
Nombre de broches
  • 2
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 câble par boîte
Voir toutes les caractéristiques
Câble adaptateur pour sondes de température
Câble adaptateur pour sondes de température
Longueur du câble
  • 150 cm
Nombre de broches
  • 2
Compatibilité
  • Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil de monitorage
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • Pièce
Conditionnement
  • 1 câble par boîte
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Tous
Remplace la référence
  • 21082B
Longueur du câble
  • 150 cm
Durée de conservation
  • non applicable
Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur patient IntelliVue MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • Extensions IntelliVue 867039, 867040 et 867041
  • Module multi-mesure IntelliVue/SLCP (M3001A/AL)
  • IntelliVue MP5 (M8105A) et MP5SC (M8105AS)
  • IntelliVue MP2 (M8102A) et X2 (M3002A)
  • Module de température M1029A
  • Moniteur patient 6100/6300/6500 (867311, 867313 et 867315)
  • Module multi-mesure IntelliVue X3 (867030)
Sans DEHP
  • Oui
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Certification CE
  • Oui
  • Ne pas positionner la sonde de température cutanée sur des zones présentant des lésions cutanées, des plaies ouvertes ou des blessures

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