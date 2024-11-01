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Temperature accessories 989803221301

Wiederverwendbares Adapterkabel, Temperatur 1,5 m

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Das Verlängerungskabel kann mit Patientenmonitoren und anderen Messgeräten von Philips verwendet werden. Das Verlängerungskabel dient als Schnittstelle zwischen Einmal-Temperatursensor und Patientenmonitor. Zur Gewährleistung der Kompatibilität die Gebrauchsanweisung des Monitoring-Geräts konsultieren. Gesamtlänge: 150 cm. 1 Packung = 1 Kabel.

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Technische Daten

Temperatur-Adapterkabel
Temperatur-Adapterkabel
Kabellänge
  • 150 cm
Anzahl der Pole
  • 2
Kompatibilität
  • Siehe Gebrauchsanweisung des Monitoring-Geräts
Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Stück (Stk.)
Verpackung
  • 1 Packung = 1 Kabel
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Wiederverwendbar
Patiententyp
  • Alle
Ersetzt Produkt
  • 21082B
Kabellänge
  • 150 cm
Lagerfähigkeit
  • --
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit Geräten von Philips
  • IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
  • Temperatur-Parameter-Modul M1029A
  • Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Temperatur-Adapterkabel
Temperatur-Adapterkabel
Kabellänge
  • 150 cm
Anzahl der Pole
  • 2
Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Stück (Stk.)
Verpackung
  • 1 Packung = 1 Kabel
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Temperatur-Adapterkabel
Temperatur-Adapterkabel
Kabellänge
  • 150 cm
Anzahl der Pole
  • 2
Kompatibilität
  • Siehe Gebrauchsanweisung des Monitoring-Geräts
Produktdetails
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Maßeinheit
  • Stück (Stk.)
Verpackung
  • 1 Packung = 1 Kabel
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Wiederverwendbar
Patiententyp
  • Alle
Ersetzt Produkt
  • 21082B
Kabellänge
  • 150 cm
Lagerfähigkeit
  • --
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • Nein
Verwendung mit Geräten von Philips
  • IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
  • Temperatur-Parameter-Modul M1029A
  • Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 989803222871
  • 989803222881
  • 989803222891
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
CE-Kennzeichnung
  • Ja
  • Den Haut-Temperatursensor nicht auf verletzte Hautstellen, offene Wunden oder Läsionen platzieren.

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