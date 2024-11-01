Jusqu’à aujourd’hui, les concentrateurs d’oxygène se ressemblaient tous : lourds, encombrants, bruyants ou nécessitant beaucoup d’entretien. Avec son design unique, le concentrateur d’oxygène fixe EverFlo de Respironics change la donne en répondant aux besoins des prestataires de soins à domicile et aux attentes des patients.
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58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Average Power Consumption
350
W
Input Frequency
60
Hz
Oxygen concentration* (at 5 LPM)
93 +/- 3
%
Weight
14 kg
Liter Flow
0,5 à 5
l/min
Outlet Pressure
5,5
PSI
Sound level
45 (valeur type)
dB
Operating Temperature
12 °C à 32 °C
Storage/Transport Humidity
-34 °C à 71 °C, jusqu’à 95 % d’humidité relative
Operating Humidity
Jusqu’à 95
%
Operating Altitude
0 à 2 286 m
L’utilisation du dispositif hors des valeurs de tension, de débit, de température, d’humidité et/ou d’altitude spécifiées peut diminuer les niveaux de concentration d’oxygène.
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