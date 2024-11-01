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EverFlo

Système d’oxygène à domicile

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Jusqu’à aujourd’hui, les concentrateurs d’oxygène se ressemblaient tous : lourds, encombrants, bruyants ou nécessitant beaucoup d’entretien. Avec son design unique, le concentrateur d’oxygène fixe EverFlo de Respironics change la donne en répondant aux besoins des prestataires de soins à domicile et aux attentes des patients.

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Caractéristiques
Légèreté

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Gamme Right Fit

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Maintenance réduite

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Consommation électrique moindre

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Canule en métal durable

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
  • Légèreté
  • Gamme Right Fit
  • Maintenance réduite
  • Consommation électrique moindre
Voir toutes les caractéristiques
Légèreté

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Gamme Right Fit

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Maintenance réduite

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Consommation électrique moindre

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Canule en métal durable

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Fiche technique

General system
General system
Input Voltage
  • 120 +/-10 % Vca
Dimensions
  • 58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
  • Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Average Power Consumption
  • 350 W
Input Frequency
  • 60 Hz
Oxygen concentration* (at 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Weight
  • 14 kg
Liter Flow
  • 0,5 à 5 l/min
Outlet Pressure
  • 5,5 PSI
Sound level
  • 45 (valeur type) dB
Operating Temperature
  • 12 °C à 32 °C
Storage/Transport Humidity
  • -34 °C à 71 °C, jusqu’à 95 % d’humidité relative
Operating Humidity
  • Jusqu’à 95 %
Operating Altitude
  • 0 à 2 286 m
General system
General system
Input Voltage
  • 120 +/-10 % Vca
Dimensions
  • 58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
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General system
General system
Input Voltage
  • 120 +/-10 % Vca
Dimensions
  • 58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
  • Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Average Power Consumption
  • 350 W
Input Frequency
  • 60 Hz
Oxygen concentration* (at 5 LPM)
  • 93 +/- 3 %
Weight
  • 14 kg
Liter Flow
  • 0,5 à 5 l/min
Outlet Pressure
  • 5,5 PSI
Sound level
  • 45 (valeur type) dB
Operating Temperature
  • 12 °C à 32 °C
Storage/Transport Humidity
  • -34 °C à 71 °C, jusqu’à 95 % d’humidité relative
Operating Humidity
  • Jusqu’à 95 %
Operating Altitude
  • 0 à 2 286 m
  • L’utilisation du dispositif hors des valeurs de tension, de débit, de température, d’humidité et/ou d’altitude spécifiées peut diminuer les niveaux de concentration d’oxygène.

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