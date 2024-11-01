Vom kleinen und leichten EverFlo von Philips Respironics sind Provider und Patienten gleichermaßen beeindruckt. Durch sein kompaktes, ergonomisches Design lässt sich der EverFlo leichter verstauen, transportieren und tragen als andere Konzentratoren.
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Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo wiegt ganze 14 kg, was die Versand- und Lagerungskosten sowie das Verletzungsrisiko verringert.
Leicht und einfach zu transportieren
Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo wiegt ganze 14 kg, was die Versand- und Lagerungskosten sowie das Verletzungsrisiko verringert.
Leicht und einfach zu transportieren
Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo wiegt ganze 14 kg, was die Versand- und Lagerungskosten sowie das Verletzungsrisiko verringert.
Besonders leise und wartungsarm
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Die passende Lösung
Right Fit: Diese Serie konzentriert sich auf Patientenbedürfnisse
Der EverFlo ist Bestandteil eines umfassenden Portfolios an Sauerstoffprodukten und -programmen, die von Patienten inspiriert und auf effiziente Leistung ausgelegt sind.
Right Fit: Diese Serie konzentriert sich auf Patientenbedürfnisse
Der EverFlo ist Bestandteil eines umfassenden Portfolios an Sauerstoffprodukten und -programmen, die von Patienten inspiriert und auf effiziente Leistung ausgelegt sind.
Right Fit: Diese Serie konzentriert sich auf Patientenbedürfnisse
Der EverFlo ist Bestandteil eines umfassenden Portfolios an Sauerstoffprodukten und -programmen, die von Patienten inspiriert und auf effiziente Leistung ausgelegt sind.
Komfortabel für Homecare Provider
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Zwei Jahre lang kein Filterwechsel durch den häuslichen Pflegedienst. Der Patient muss die Filter überhaupt nicht wechseln.
Geringer Stromverbrauch
Der geringe Stromverbrauch macht das EverFlo patientenfreundlich.
Das System verbraucht weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Der geringe Stromverbrauch macht das EverFlo patientenfreundlich.
Das System verbraucht weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Der geringe Stromverbrauch macht das EverFlo patientenfreundlich.
Das System verbraucht weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Vorteile für Patienten
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Flaschenablage für Befeuchter
Flaschenablage für den Befeuchter – für noch mehr Flexibilität
Die Ablage ist mit allen Flaschenarten kompatibel und verfügt über eine benutzerfreundliche Verschlussvorrichtung.
Flaschenablage für den Befeuchter – für noch mehr Flexibilität
Die Ablage ist mit allen Flaschenarten kompatibel und verfügt über eine benutzerfreundliche Verschlussvorrichtung.
Flaschenablage für den Befeuchter – für noch mehr Flexibilität
Die Ablage ist mit allen Flaschenarten kompatibel und verfügt über eine benutzerfreundliche Verschlussvorrichtung.
Stabile Nasal-Sonde aus Metall
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo wiegt ganze 14 kg, was die Versand- und Lagerungskosten sowie das Verletzungsrisiko verringert.
Leicht und einfach zu transportieren
Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo wiegt ganze 14 kg, was die Versand- und Lagerungskosten sowie das Verletzungsrisiko verringert.
Leicht und einfach zu transportieren
Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo wiegt ganze 14 kg, was die Versand- und Lagerungskosten sowie das Verletzungsrisiko verringert.
Besonders leise und wartungsarm
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Die passende Lösung
Right Fit: Diese Serie konzentriert sich auf Patientenbedürfnisse
Der EverFlo ist Bestandteil eines umfassenden Portfolios an Sauerstoffprodukten und -programmen, die von Patienten inspiriert und auf effiziente Leistung ausgelegt sind.
Right Fit: Diese Serie konzentriert sich auf Patientenbedürfnisse
Der EverFlo ist Bestandteil eines umfassenden Portfolios an Sauerstoffprodukten und -programmen, die von Patienten inspiriert und auf effiziente Leistung ausgelegt sind.
Right Fit: Diese Serie konzentriert sich auf Patientenbedürfnisse
Der EverFlo ist Bestandteil eines umfassenden Portfolios an Sauerstoffprodukten und -programmen, die von Patienten inspiriert und auf effiziente Leistung ausgelegt sind.
Komfortabel für Homecare Provider
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Zwei Jahre lang kein Filterwechsel durch den häuslichen Pflegedienst. Der Patient muss die Filter überhaupt nicht wechseln.
Geringer Stromverbrauch
Der geringe Stromverbrauch macht das EverFlo patientenfreundlich.
Das System verbraucht weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Der geringe Stromverbrauch macht das EverFlo patientenfreundlich.
Das System verbraucht weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Der geringe Stromverbrauch macht das EverFlo patientenfreundlich.
Das System verbraucht weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Vorteile für Patienten
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
- Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Flaschenablage für Befeuchter
Flaschenablage für den Befeuchter – für noch mehr Flexibilität
Die Ablage ist mit allen Flaschenarten kompatibel und verfügt über eine benutzerfreundliche Verschlussvorrichtung.
Flaschenablage für den Befeuchter – für noch mehr Flexibilität
Die Ablage ist mit allen Flaschenarten kompatibel und verfügt über eine benutzerfreundliche Verschlussvorrichtung.
Flaschenablage für den Befeuchter – für noch mehr Flexibilität
Die Ablage ist mit allen Flaschenarten kompatibel und verfügt über eine benutzerfreundliche Verschlussvorrichtung.
Stabile Nasal-Sonde aus Metall
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Strapazierfähige Nasal-Sonde aus Metall für mehr Bruchsicherheit.
Technische Daten
Produktmaße
Produktmaße
Abmessung
58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Sauerstoffkonzentration
87 - 96 %
Stromversorgung
230V/ 50Hz
Geräuschpegel
< 40 dBA
Stromverbrauch
< 295
W
Filter
Einlassfilter (alle 2 Jahre tauschen) Bakterienfilter (bei Bedarf tauschen)
Alarmfunktionen
Niedrige Sauerstoffkonzentration (< 82%)
Sauerstoffflow
0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
EverFlo Deutschland – 230
V
System allgemein
System allgemein
Abmessungen
58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
350
W
Eingangsfrequenz
60
Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
93 +/-3
%
Durchfluss in Litern
0,5 bis 5
l/min
Gewicht
14 kg
Auslassdruck
5,5
PSI
Geräuschpegel
45 (typisch)
dB
Betriebstemperatur
12 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
-34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Einlassfilter (alle 2 Jahre tauschen) Bakterienfilter (bei Bedarf tauschen)
Alarmfunktionen
Niedrige Sauerstoffkonzentration (< 82%)
Sauerstoffflow
0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
EverFlo Deutschland – 230
V
System allgemein
System allgemein
Abmessungen
58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
350
W
Eingangsfrequenz
60
Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
93 +/-3
%
Durchfluss in Litern
0,5 bis 5
l/min
Gewicht
14 kg
Auslassdruck
5,5
PSI
Geräuschpegel
45 (typisch)
dB
Betriebstemperatur
12 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
-34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95
%
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
0 bis 2286 m
Der Gerätebetrieb ober- oder unterhalb der Spezifikationen für Spannung, Liter pro Minute, Temperatur, Feuchtigkeit und/oder Höhe kann zu verringerten Sauerstoffkonzentrationen führen.
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