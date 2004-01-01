Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte peuvent être utilisées avec les défibrillateurs d’autres fabricants (manuels ou automatisés), grâce aux adaptateurs Philips HeartStart. Ces derniers permettent aux réanimateurs de relier les électrodes à leur défibrillateur manuel. Ils ne sont cependant pas compatibles avec les électrodes de défibrillation à quantité réduite d’énergie pour nourrisson/enfant du FR2. L’adaptateur amovible 05-10000 convient aux défibrillateurs Medtronic Physio-Control Quik-Combo LifePak 9, 10C, 11, 12 et 500.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Compatible avec d’autres consommables
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Compatible avec d’autres consommables
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.