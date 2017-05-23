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FitLife est le masque facial de Philips Respironics doté d’un tube à l’avant et d’une large surface de contact, conçue pour offrir un champ de vision dégagé et limiter le contact avec les joues et le nez.
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Style de masque alternatif
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Respiration par la bouche pendant le sommeil*
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Non magnétique
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