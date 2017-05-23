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FitLife

Mund-Nasen-Maske

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Unsere FitLife Ganzgesichtsmaske ist die Lösung für Patienten mit Anpassschwierigkeiten auf Grund von Gesichtsbehaarung, Zahnprothesen, Unregelmäßigkeiten im Gesicht, Schädigungen am Nasenrücken oder auch Klaustrophobie.

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Eigenschaften
Alternative Maskenart
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FitLife liegt beim Tragen um das Gesicht herum an und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Full-Face-Maskenkissen oder Nasenkissen.

Alternative Maskenart

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FitLife liegt beim Tragen um das Gesicht herum an und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Full-Face-Maskenkissen oder Nasenkissen.

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FitLife liegt beim Tragen um das Gesicht herum an und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Full-Face-Maskenkissen oder Nasenkissen.
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Alternative Maskenart
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FitLife liegt beim Tragen um das Gesicht herum an und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Full-Face-Maskenkissen oder Nasenkissen.
Individueller Sitz
Individueller Sitz

Individueller Sitz

FitLife bietet drei Maskengrößen (klein, groß, extragroß) und eine anpassbare Maskenhalterung für einen individuellen Sitz.

Individueller Sitz

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FitLife bietet drei Maskengrößen (klein, groß, extragroß) und eine anpassbare Maskenhalterung für einen individuellen Sitz.

Individueller Sitz

FitLife bietet drei Maskengrößen (klein, groß, extragroß) und eine anpassbare Maskenhalterung für einen individuellen Sitz.
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Individueller Sitz
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FitLife bietet drei Maskengrößen (klein, groß, extragroß) und eine anpassbare Maskenhalterung für einen individuellen Sitz.
Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*
Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*

Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*

FitLife ist ideal für Menschen, die beim Schlafen durch den Mund atmen.*

Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*

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FitLife ist ideal für Menschen, die beim Schlafen durch den Mund atmen.*

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FitLife ist ideal für Menschen, die beim Schlafen durch den Mund atmen.*
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Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*
Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*

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FitLife ist ideal für Menschen, die beim Schlafen durch den Mund atmen.*
Nicht magnetisch
Nicht magnetisch

Nicht magnetisch

Die FitLife nicht-magnetischen Clips erleichtern Ihnen das Aufsetzen und Abnehmen Ihrer Maske.

Nicht magnetisch

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Die FitLife nicht-magnetischen Clips erleichtern Ihnen das Aufsetzen und Abnehmen Ihrer Maske.

Nicht magnetisch

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Nicht magnetisch
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Die FitLife nicht-magnetischen Clips erleichtern Ihnen das Aufsetzen und Abnehmen Ihrer Maske.
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Individueller Sitz
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FitLife bietet drei Maskengrößen (klein, groß, extragroß) und eine anpassbare Maskenhalterung für einen individuellen Sitz.

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Individueller Sitz
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Atmen Sie durch den Mund beim Schlafen*
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FitLife ist ideal für Menschen, die beim Schlafen durch den Mund atmen.*

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Nicht magnetisch
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Die FitLife nicht-magnetischen Clips erleichtern Ihnen das Aufsetzen und Abnehmen Ihrer Maske.

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  • * Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011

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