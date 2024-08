Respironics AF541

Réglable en fonction des besoins du patient

Avec le masque AF541, vous pouvez offrir un positionnement et un confort supérieurs même aux cas les plus complexes. Le masque est équipé d’un bouton-pression sur l’appui frontal facilitant l’ajustement. Il comprend aussi différentes tailles de coussin (quatre narinaires et trois sous-narinaires), afin que vous puissiez choisir l’option la plus efficace et la plus confortable.