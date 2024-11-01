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Die nichtinvasive Beatmungsmaske (NIV-Maske) Philips Respironics AF541 wurde speziell für ein bequemes Aufliegen auf dem Gesicht konzipiert. Sie ist zur abwechselnden Verwendung mit dem neuartigen Unter-Nasal-Kissen sowie mit dem bewährten Oro-Nasal-Kissen ausgelegt und trägt dank des einfachen Austauschs der Kissen zur Vermeidung von Druckstellen bei, wofür ansonsten ein vollständiger NIV-Maskenwechsel erforderlich wäre.
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Die Philips Respironics PerforMax Vollgesicht Beatmungsmaske vermeidet Druckstellen und das unangenehme Gefühl auf dem Nasenrücken, da sie am Außenrand des Gesichts abdichtet, wo die Konturen weicher und die Druckempfindlichkeit geringer ist. Sie ist für Kinder sowie für Erwachsene erhältlich. Das wechselbare Winkelstück macht die PerforMax auch für interventionelle Situationen praktikabel. Diese Maske ist auch klinisch aufbereitbar erhältlich.
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