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Respironics AF541

Nichtinvasive Beatmungsmaske (NIV-Maske)

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Die nichtinvasive Beatmungsmaske (NIV-Maske) Philips Respironics AF541 wurde speziell für ein bequemes Aufliegen auf dem Gesicht konzipiert. Sie ist zur abwechselnden Verwendung mit dem neuartigen Unter-Nasal-Kissen sowie mit dem bewährten Oro-Nasal-Kissen ausgelegt und trägt dank des einfachen Austauschs der Kissen zur Vermeidung von Druckstellen bei, wofür ansonsten ein vollständiger NIV-Maskenwechsel erforderlich wäre.

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Eigenschaften
Verringerung von Hautläsionen
Zwischen verschiedenen Maskenkissen wechseln

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Ein Wechsel des Maskentyps führt nachweislich zu einer Verringerung von Hautläsionen, da sich dadurch die Druckpunkte auf der Haut verändern. Bei der AF541 Maske kann abwechselnd das Unter-Nasal-Kissen und das Oro-Nasal-Kissen verwendet werden, was die Druckstellen auf der Haut entlastet und Sie bei Ihren Maskenwechselinitiativen unterstützt.

Zwischen verschiedenen Maskenkissen wechseln

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Ein Wechsel des Maskentyps führt nachweislich zu einer Verringerung von Hautläsionen, da sich dadurch die Druckpunkte auf der Haut verändern. Bei der AF541 Maske kann abwechselnd das Unter-Nasal-Kissen und das Oro-Nasal-Kissen verwendet werden, was die Druckstellen auf der Haut entlastet und Sie bei Ihren Maskenwechselinitiativen unterstützt.

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Ein Wechsel des Maskentyps führt nachweislich zu einer Verringerung von Hautläsionen, da sich dadurch die Druckpunkte auf der Haut verändern. Bei der AF541 Maske kann abwechselnd das Unter-Nasal-Kissen und das Oro-Nasal-Kissen verwendet werden, was die Druckstellen auf der Haut entlastet und Sie bei Ihren Maskenwechselinitiativen unterstützt.
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Verringerung von Hautläsionen
Zwischen verschiedenen Maskenkissen wechseln

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Ein Wechsel des Maskentyps führt nachweislich zu einer Verringerung von Hautläsionen, da sich dadurch die Druckpunkte auf der Haut verändern. Bei der AF541 Maske kann abwechselnd das Unter-Nasal-Kissen und das Oro-Nasal-Kissen verwendet werden, was die Druckstellen auf der Haut entlastet und Sie bei Ihren Maskenwechselinitiativen unterstützt.
Unterstützung effizienter Arbeitsabläufe
Ausgelegt auf anwenderfreundliche Bedienung

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Die Maske kann einfach hochgeklappt oder gedreht und fixiert werden, um die Hände während der Mundpflege frei zu haben – oder Sie nehmen schnell die gesamte CapStrap Maskenhalterung ab. Die Maske ist auch mit der herkömmlichen Vierpunkt-Maskenhalterung kompatibel. Ein praktischer Vernebleranschluss erlaubt die einfache und effiziente Verabreichung einer medikamentösen Therapie.

Ausgelegt auf anwenderfreundliche Bedienung

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Die Maske kann einfach hochgeklappt oder gedreht und fixiert werden, um die Hände während der Mundpflege frei zu haben – oder Sie nehmen schnell die gesamte CapStrap Maskenhalterung ab. Die Maske ist auch mit der herkömmlichen Vierpunkt-Maskenhalterung kompatibel. Ein praktischer Vernebleranschluss erlaubt die einfache und effiziente Verabreichung einer medikamentösen Therapie.

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Ausgelegt auf anwenderfreundliche Bedienung

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Anpassung für mehr Patientenkomfort
Den optimalen Sitz wählen

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Die AF541 Maske besitzt zur einfachen Anpassung eine Taste am Maskenrahmen und ist zudem mit Oro-Nasal-Kissen in vier Größen und Unter-Nasal-Kissen in drei Größen ausgestattet, so dass Sie jeweils die Kombination mit dem effizientesten und komfortabelsten Sitz für Ihre Patienten wählen können.

Den optimalen Sitz wählen

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Die AF541 Maske besitzt zur einfachen Anpassung eine Taste am Maskenrahmen und ist zudem mit Oro-Nasal-Kissen in vier Größen und Unter-Nasal-Kissen in drei Größen ausgestattet, so dass Sie jeweils die Kombination mit dem effizientesten und komfortabelsten Sitz für Ihre Patienten wählen können.

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Den optimalen Sitz wählen

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Die AF541 Maske besitzt zur einfachen Anpassung eine Taste am Maskenrahmen und ist zudem mit Oro-Nasal-Kissen in vier Größen und Unter-Nasal-Kissen in drei Größen ausgestattet, so dass Sie jeweils die Kombination mit dem effizientesten und komfortabelsten Sitz für Ihre Patienten wählen können.
Für verschiedene Winkelstücke geeignet
Einfach anzubringen und zu entfernen

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Die Winkelstücke rasten mit robusten Klickverschlüssen ein und können einfach wieder entfernt werden. Die AF541 ist mit drei Winkelstücken kompatibel: Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1, Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Standard-Winkelstück (SE).

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Die Winkelstücke rasten mit robusten Klickverschlüssen ein und können einfach wieder entfernt werden. Die AF541 ist mit drei Winkelstücken kompatibel: Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1, Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Standard-Winkelstück (SE).

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Die Winkelstücke rasten mit robusten Klickverschlüssen ein und können einfach wieder entfernt werden. Die AF541 ist mit drei Winkelstücken kompatibel: Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1, Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Standard-Winkelstück (SE).
  • Verringerung von Hautläsionen
  • Unterstützung effizienter Arbeitsabläufe
  • Anpassung für mehr Patientenkomfort
  • Für verschiedene Winkelstücke geeignet
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Verringerung von Hautläsionen
Zwischen verschiedenen Maskenkissen wechseln

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Ein Wechsel des Maskentyps führt nachweislich zu einer Verringerung von Hautläsionen, da sich dadurch die Druckpunkte auf der Haut verändern. Bei der AF541 Maske kann abwechselnd das Unter-Nasal-Kissen und das Oro-Nasal-Kissen verwendet werden, was die Druckstellen auf der Haut entlastet und Sie bei Ihren Maskenwechselinitiativen unterstützt.

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Unterstützung effizienter Arbeitsabläufe
Ausgelegt auf anwenderfreundliche Bedienung

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Die Maske kann einfach hochgeklappt oder gedreht und fixiert werden, um die Hände während der Mundpflege frei zu haben – oder Sie nehmen schnell die gesamte CapStrap Maskenhalterung ab. Die Maske ist auch mit der herkömmlichen Vierpunkt-Maskenhalterung kompatibel. Ein praktischer Vernebleranschluss erlaubt die einfache und effiziente Verabreichung einer medikamentösen Therapie.

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Anpassung für mehr Patientenkomfort
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Die AF541 Maske besitzt zur einfachen Anpassung eine Taste am Maskenrahmen und ist zudem mit Oro-Nasal-Kissen in vier Größen und Unter-Nasal-Kissen in drei Größen ausgestattet, so dass Sie jeweils die Kombination mit dem effizientesten und komfortabelsten Sitz für Ihre Patienten wählen können.

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Für verschiedene Winkelstücke geeignet
Einfach anzubringen und zu entfernen

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Die Winkelstücke rasten mit robusten Klickverschlüssen ein und können einfach wieder entfernt werden. Die AF541 ist mit drei Winkelstücken kompatibel: Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 1, Winkelstück mit Notatemventil (EE) mit Leckage Typ 2 und Standard-Winkelstück (SE).

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  • 1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. 2015 July;24(4).

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