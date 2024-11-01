Zwischen verschiedenen Maskenkissen wechseln

Ein Wechsel des Maskentyps führt nachweislich zu einer Verringerung von Hautläsionen, da sich dadurch die Druckpunkte auf der Haut verändern. Bei der AF541 Maske kann abwechselnd das Unter-Nasal-Kissen und das Oro-Nasal-Kissen verwendet werden, was die Druckstellen auf der Haut entlastet und Sie bei Ihren Maskenwechselinitiativen unterstützt.