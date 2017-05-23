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Philips Respironics PerforMax

Vollgesicht Beatmungsmaske

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Die Philips Respironics PerforMax Vollgesicht Beatmungsmaske vermeidet Druckstellen und das unangenehme Gefühl auf dem Nasenrücken, da sie am Außenrand des Gesichts abdichtet, wo die Konturen weicher und die Druckempfindlichkeit geringer ist. Sie ist für Kinder sowie für Erwachsene erhältlich. Das wechselbare Winkelstück macht die PerforMax auch für interventionelle Situationen praktikabel. Diese Maske ist auch klinisch aufbereitbar erhältlich.

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Eigenschaften
Gesichtsmaske
Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie
PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.
Weitere Informationen
Gesichtsmaske
Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.
Austauschbare Winkelstücke
Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel
Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.
Weitere Informationen
Austauschbare Winkelstücke
Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.
Clip-Verschlüsse
Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung
Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.
Weitere Informationen
Clip-Verschlüsse
Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Weitere Informationen
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Klettverschlüsse
Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
Weitere Informationen
Klettverschlüsse
Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll
Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.
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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.
Ganzgesichtsmaske

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.
Austauschbare Winkelstücke

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfaches Wechseln des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfaches Wechseln des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfaches Wechseln des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.
Clip-Verschlüsse

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.
Kompatibel mit Digital Auto-Trak

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Klettverschlüsse

Sichere Anbringung der Maske

Klettverschlüsse ermoglichen die sichere Anbringung der Maske. Bei den Masken für Kinder unter 7 kg sind es farbige Hauben, welche die sichere Anbringung sicherstellen

Sichere Anbringung der Maske

Klettverschlüsse ermoglichen die sichere Anbringung der Maske. Bei den Masken für Kinder unter 7 kg sind es farbige Hauben, welche die sichere Anbringung sicherstellen

Sichere Anbringung der Maske

Klettverschlüsse ermoglichen die sichere Anbringung der Maske. Bei den Masken für Kinder unter 7 kg sind es farbige Hauben, welche die sichere Anbringung sicherstellen
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.
  • Gesichtsmaske
  • Austauschbare Winkelstücke
  • Clip-Verschlüsse
  • Kompatibel mit Digital Auto-Trak
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Gesichtsmaske
Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie
PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.
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Gesichtsmaske
Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.
Austauschbare Winkelstücke
Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel
Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.
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Austauschbare Winkelstücke
Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfachen Austausch des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.
Clip-Verschlüsse
Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung
Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.
Weitere Informationen
Clip-Verschlüsse
Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.
Kompatibel mit Digital Auto-Trak
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

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Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

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Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

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Klettverschlüsse
Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
Weitere Informationen
Klettverschlüsse
Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske

Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.
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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.
Ganzgesichtsmaske

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.

Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie

PerforMax ist eine Ganzgesichtsmaske. Diese Art Maske wurde entwickelt, um den unangenehmen Druck auf die empfindlichen Bereiche des Gesichts zu verringern. Das große Sichtfeld macht das Tragen der Maske für den Patienten angenehmer.
Austauschbare Winkelstücke

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfaches Wechseln des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfaches Wechseln des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.

Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel

Schnelles Wechseln zwischen Beatmungsgeräten mit Einschlauch- oder Zweischlauchsystemen durch einfaches Wechseln des Winkelstücks. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Standard-Winkelstück (SE) für Zweischlauchsysteme und dem Winkelstück mit Notatemventil (EE) für Einschlauchsysteme kann die PerforMax in Verbindung mit den meisten nichtinvasiven Beatmungsgeräten verwendet werden.
Clip-Verschlüsse

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.

Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung

Clip-Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung.
Kompatibel mit Digital Auto-Trak

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.

Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung

Die Kompatibilität mit Digital Auto-Trak sorgt für eine verbesserte NIV-Leistung.
Klettverschlüsse

Sichere Anbringung der Maske

Klettverschlüsse ermoglichen die sichere Anbringung der Maske. Bei den Masken für Kinder unter 7 kg sind es farbige Hauben, welche die sichere Anbringung sicherstellen

Sichere Anbringung der Maske

Klettverschlüsse ermoglichen die sichere Anbringung der Maske. Bei den Masken für Kinder unter 7 kg sind es farbige Hauben, welche die sichere Anbringung sicherstellen

Sichere Anbringung der Maske

Klettverschlüsse ermoglichen die sichere Anbringung der Maske. Bei den Masken für Kinder unter 7 kg sind es farbige Hauben, welche die sichere Anbringung sicherstellen
Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll

Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

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Die wiederverwendbare PerforMax kann desinfiziert und autoklaviert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu minimieren. Die Ein-Patienten-Masken verfügen über eine integrierte Anpassschablone, die für die Sterilität der Maske sorgt, bis die richtige Größe gefunden ist. Einweg-Ersatz-Maskenhalterungen vereinfachen den wiederholten Einsatz. Wählen Sie einfach die Ausführung, die für die Protokolle Ihres Krankenhauses geeignet ist.

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