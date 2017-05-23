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Die Philips Respironics PerforMax Vollgesicht Beatmungsmaske vermeidet Druckstellen und das unangenehme Gefühl auf dem Nasenrücken, da sie am Außenrand des Gesichts abdichtet, wo die Konturen weicher und die Druckempfindlichkeit geringer ist. Sie ist für Kinder sowie für Erwachsene erhältlich. Das wechselbare Winkelstück macht die PerforMax auch für interventionelle Situationen praktikabel. Diese Maske ist auch klinisch aufbereitbar erhältlich.
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Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie
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Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel
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Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung
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Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
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Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll
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Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie
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Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel
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Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung
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Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
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Sichere Anbringung der Maske
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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll
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Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie
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Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel
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Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entf. der Maskenhalterung
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Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
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Klettverschlüsse zur sicheren Anbringung der Maske
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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll
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Ganzgesichtsmaske zur Reduzierung von Klaustrophobie
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Austauschbare Winkelstücke für schnellen Beatmungsgerätewechsel
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Clip-Verschlüsse für einfaches Anbringen und Entfernen der Maskenhalterung
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Kompatibilität mit Digital Auto-Trak für verbesserte NIV-Leistung
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Sichere Anbringung der Maske
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Ein-Patienten- und Mehr-Patienten-Ausführungen je nach Protokoll
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