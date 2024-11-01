Offrez des soins à la pointe de la technologie

Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services. Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.