Bénéficiez d’une flexibilité et d’une netteté d’imagerie optimales pour réaliser de nombreux examens avec nos systèmes à capteur plan de quatrième génération. Issus de la gamme d’arceaux mobiles Zenition – une gamme d’arceaux mobiles harmonisés offrant une facilité d’utilisation éprouvée et une plateforme évolutive adaptée au futur de l’imagerie.
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Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Réduisez le coût total de votre investissement
Réduisez le coût total de votre investissement
Doté du système d’exploitation standard Windows®, votre système est prêt à étendre ses capacités cliniques et à intégrer les dernières innovations et les mises à jour logicielles.
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Doté du système d’exploitation standard Windows®, votre système est prêt à étendre ses capacités cliniques et à intégrer les dernières innovations et les mises à jour logicielles.
Réduisez le coût total de votre investissement
Doté du système d’exploitation standard Windows®, votre système est prêt à étendre ses capacités cliniques et à intégrer les dernières innovations et les mises à jour logicielles.
Doté du système d’exploitation standard Windows®, votre système est prêt à étendre ses capacités cliniques et à intégrer les dernières innovations et les mises à jour logicielles.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous.
Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Offrez des soins à la pointe de la technologie
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Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
Offrez des soins à la pointe de la technologie
Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
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Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
Réalisez des procédures complexes
Réalisez des procédures complexes
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Réalisez des procédures complexes
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Réalisez des procédures complexes
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
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Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Restez concentré sur les patients
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Une utilisation simplifiée
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Très ergonomique
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Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Très ergonomique
Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Très ergonomique
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Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Réduisez le coût total de votre investissement
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Le temps est un paramètre essentiel en bloc opératoire lors de la réalisation d’imagerie. Un test utilisateurs¹ a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation de l’environnement Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement les équipements de la gamme Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation¹.
Réduisez le coût total de votre investissement
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Doté du système d’exploitation standard Windows®, votre système est prêt à étendre ses capacités cliniques et à intégrer les dernières innovations et les mises à jour logicielles.
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Réduisez le coût total de votre investissement
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Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous.
Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous.
Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous.
Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous.
Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Offrez des soins à la pointe de la technologie
Offrez des soins à la pointe de la technologie
Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
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Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
Offrez des soins à la pointe de la technologie
Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
Le système d’exploitation Windows® installé sur notre gamme Zenition permet d’étendre les utilisations cliniques de votre système en termes de logiciels tout en assurant sa conformité aux dernières normes de sécurité relatives à la protection des données patient et à la prévention des attaques de programmes malveillants susceptibles de nuire à votre offre de services.
Le programme Technology Maximizer² permet quant à lui de gérer de manière économique et programmée les mises à jour de vos appareils au fil du temps pour rester à la pointe.
Réalisez des procédures complexes
Réalisez des procédures complexes
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Réalisez des procédures complexes
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Réalisez des procédures complexes
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Le Zenition Série 70, avec son système amélioré de gestion de la chaleur SmartFilters, a été conçu pour offrir une solution d’imagerie continue lors des procédures longues et complexes. Vous pouvez visualiser les structures complexes et des anatomies denses avec une netteté d’image exceptionnelle tout en gérant la dose au moyen d’algorithmes de traitement d’image avancés.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Chaque patient est unique et le Zenition Série 70 vous permet d’obtenir la qualité d’imagerie souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique.
La fluoroscopie pulsée améliorera l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettront de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Restez concentré sur les patients
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation de l’environnement Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication¹. Lors de ce test utilisateurs¹, il a été également montré que la fonction Mémoire Position réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient.
Une utilisation simplifiée
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Très ergonomique
Très ergonomique
Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Très ergonomique
Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Très ergonomique
Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Avec sa station mobile de visualisation légère et son arceau contrebalancé, le Zenition Série 50 est très facile à manipuler même seul.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
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Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
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Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Fiche technique
Génération de rayons X
Génération de rayons X
X-ray generator
Générateur monobloc de haute fréquence 80 KHz
Tube à rayons X
Anode tournante (tube)
Puissance maximale en sortie du générateur
15
kW
Capteur plan
Capteur plan
Flat detector
Détecteur Trixell en silicium amorphe
Taille de la matrice
FD30 : 1 956 x 1 956 pixels. FD26 : 1 560 x 1 424 pixels. FD21 : 1 344 x 1 344 pixels.
Active Detector Area
FD30 : 30,12 x 30,12 cm – FD26 : 26,2 x 26,2 cm – FD21 : 20,7 x 20,7cm
Taille des pixels
Pour FD 30 x 30 : 154 μm. Pour FD 26 x 26 : 184 μm. Pour FD 21 x 21 : 154 μm.
Connectivité
Connectivité
Borne d’entrée vidéo
S-Video, DVI (numérique et analogique), SDI
WLAN
En option
Sortie vidéo numérique (en option)
2 connecteurs DVI pour les moniteurs de droite et de gauche
Stockage sur périphérique USB
PNG, MP4, BMP
Progiciel DICOM/IHE avancé (en option)
Modality Worklist Management (MWL, Gestion des listes de travail), stockage MPPS (transmission des informations relatives aux étapes de déroulement de l’examen)
Options
Options
Visionneuse d’images
Visionneuse multi-modalités
Système de visée laser à partir du générateur de rayons X
Le générateur de rayons X projette une croix laser de visée vers le capteur.
Geometry
Geometry
Arceau
Codage couleur, entièrement contrebalancé
C-arc depth
73 cm (29”)
Distance foyer-image
99,3 cm (39”)
Inclinaison
+90 / -50
°
Lowest lateral position
102,7 cm (40,4”)
Génération de rayons X
Génération de rayons X
X-ray generator
Générateur monobloc de haute fréquence 80 KHz
Tube à rayons X
Anode tournante (tube)
Capteur plan
Capteur plan
Flat detector
Détecteur Trixell en silicium amorphe
Taille de la matrice
FD30 : 1 956 x 1 956 pixels. FD26 : 1 560 x 1 424 pixels. FD21 : 1 344 x 1 344 pixels.
FD30 : 1 956 x 1 956 pixels. FD26 : 1 560 x 1 424 pixels. FD21 : 1 344 x 1 344 pixels.
Active Detector Area
FD30 : 30,12 x 30,12 cm – FD26 : 26,2 x 26,2 cm – FD21 : 20,7 x 20,7cm
Taille des pixels
Pour FD 30 x 30 : 154 μm. Pour FD 26 x 26 : 184 μm. Pour FD 21 x 21 : 154 μm.
Connectivité
Connectivité
Borne d’entrée vidéo
S-Video, DVI (numérique et analogique), SDI
WLAN
En option
Sortie vidéo numérique (en option)
2 connecteurs DVI pour les moniteurs de droite et de gauche
Stockage sur périphérique USB
PNG, MP4, BMP
Progiciel DICOM/IHE avancé (en option)
Modality Worklist Management (MWL, Gestion des listes de travail), stockage MPPS (transmission des informations relatives aux étapes de déroulement de l’examen)
Options
Options
Visionneuse d’images
Visionneuse multi-modalités
Système de visée laser à partir du générateur de rayons X
Le générateur de rayons X projette une croix laser de visée vers le capteur.
Geometry
Geometry
Arceau
Codage couleur, entièrement contrebalancé
C-arc depth
73 cm (29”)
Distance foyer-image
99,3 cm (39”)
Inclinaison
+90 / -50
°
Lowest lateral position
102,7 cm (40,4”)
Les systèmes d’arceau mobile Zenition sont disponibles à la vente dans un nombre limité de pays. Veuillez contacter votre représentant local pour connaître la disponibilité sur votre marché.
1. Résultats obtenus au cours de tests utilisateurs réalisés en novembre 2013 par Use-Lab GmbH, société indépendante. Ces tests se sont déroulés auprès de 30 cliniciens basés aux États-Unis (15 médecins ont collaboré avec 15 infirmiers ou manipulateurs en radiologie), qui ont simulé des procédures avec les systèmes de radiologie mobiles Philips dans un environnement simulé de salle d’opération. Auparavant, aucun d’entre eux n’avait travaillé avec les autres participants.
2. Les contrats de service RightFit éligibles sont disponibles avec le programme Technology Maximizer.
3. Les images cliniques proviennent du système Veradius Unity et ne représentent pas la qualité d’image finale des systèmes d’arceau mobile Zenition 70.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
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