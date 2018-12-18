Erleben Sie mit unseren Flachdetektor-Systemen der 4. Generation herausragende Klarheit und Flexibilität für ein großes Spektrum an Anwendungsfällen. Zenition – eine neue Serie von aufeinander abgestimmten C-Bögen, die eine bewährte Anwenderfreundlichkeit und zukunftssichere Funktionen bieten.
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Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
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Tel. +49 40 2899-1234
Mediengalerie
Eigenschaften
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Senkung der Gesamtkosten
Senkung der Gesamtkosten
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Senkung der Gesamtkosten
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Senkung der Gesamtkosten
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
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Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Ausführen komplexer Verfahren
Ausführen komplexer Verfahren
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Ausführen komplexer Verfahren
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Ausführen komplexer Verfahren
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Weniger Ablenkung
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Einfachere Bedienung für Anwender
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Mehr Leistungsfähigkeit im OP
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Zeit ist bei der chirurgischen Bildgebung von zentraler Bedeutung. In einer Anwenderstudie[1] reduzierten die benutzerfreundlichen Bedienelemente und Navigationshilfen des Unify Workflow die Fehlkommunikation fast um die Hälfte, während die Funktion Position Memory die (Nach-)Positionierungszeit um 20% reduzierte.
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Die Nutzung aller Systeme der Zenition 70 und anderer Zenition Serien gestaltet sich sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender*innen besonders einfach dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente und der intuitiven Steuerung. Die Benutzeroberfläche des Zenition gehört in puncto Benutzerfreundlichkeit sogar zu den besten 12% auf dem Markt[1].
Senkung der Gesamtkosten
Senkung der Gesamtkosten
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Senkung der Gesamtkosten
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Senkung der Gesamtkosten
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen und -upgrades zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Einfachere Einrichtung eines neuen OPs
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Alle mobilen C-Bögen der Zenition Serie lassen sich mit Hilfe fortschrittlicher Konnektivitäts- und Interoperabilitäts-Tools inklusive kabelloser Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit anderen OP-Systemen und der Krankenhaus-Infrastruktur einfach verbinden.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
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Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Patientenversorgung auf dem neuesten Stand der Technik
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres Systems, während das Technology Maximizer Programm[2] Ihnen eine kostengünstige Option für das längerfristige Management von Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows® die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten und zur Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Ausführen komplexer Verfahren
Ausführen komplexer Verfahren
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Ausführen komplexer Verfahren
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Ausführen komplexer Verfahren
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Profitieren Sie von den erstklassigen Bildgebungstechnologien von Philips und der modernen Bildverarbeitung, durch die sich komplexe Strukturen mit hoher Gewebedichte mit ausgezeichneter Bildqualität darstellen lassen. Die Flachdetektortechnologie ermöglicht auch bei niedriger Dosis verzerrungsfreie Bilder. Unsere Softwaretools MetalSmart und BodySmart tragen gleichzeitig zu auf Anhieb aussagekräftigen Bildern und einer besseren Dosiseffizienz bei.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Auch für schwer zu untersuchende Patienten geeignet
Jeder Patient ist einzigartig und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patient*innen klar erkennbar machen.
Weniger Ablenkung
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie[1] zu reibungsloseren Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams. Und die Funktion Position Memory erleichtert die (Neu-)Positionierung maßgeblich[1].
Einfachere Bedienung für Anwender
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Einfachere Bedienung für Anwender
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Unify Workflow wurde zur Verbesserung der täglichen Arbeitsabläufe Ihres Klinikteams entwickelt, um die Komplexität und Frustrationen bei der chirurgischen Bildgebung sowohl für neue als auch erfahrene Anwender zu verringern. Anwender sind dank modernem Touchscreen, der wie bei standardmäßigen Tablets und Smartphones funktioniert, schnell mit der Nutzung von Zenition vertraut.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Leichte Bedienung durch einen Anwender
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Das System lässt sich dank der leichten Gleitbewegungen des voll gewichtsausgeglichenen C-Bogens und der leichtgewichtigen mobilen Betrachtungsstation von einer einzelnen Person einfach bedienen, wodurch sich Personalkosten verringern lassen.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Optimierung des Gerätemanagements und der Gerätenutzung im OP
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen und kostspielige Servicetermine vermieden werden können. Die System- und WLAN-Einstellungen können einfach zu allen Zenition Systemen exportiert werden, wodurch sich Zeit sparen lässt.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
Schneller Service und gemeinsame Nutzung
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Über unsere Remote Support Optionen können wir uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
1. Die Ergebnisse stammen aus Anwendertests der unabhängigen Use-Lab GmbH im November 2013. Die Tests wurden von 30 klinischen Fachkräften aus den USA (15 Ärzte zusammen mit 15 Pflegekräften oder MTRAs) durchgeführt, die in einer simulierten OP-Umgebung unter Verwendung von mobilen Röntgensystemen von Philips simulierte Eingriffe vornahmen. Die Teilnehmer hatten nie zuvor zusammengearbeitet.
2. Geeignete Philips Dienstleistungsverträge sind in Verbindung mit Technology Maximizer verfügbar.
3. Die klinischen Aufnahmen stammen von Veradius Unity und geben nicht die endgültige Bildqualität der mobilen Zenition 70 C-Bogen-Systeme wieder.
Zenition 70 Systeme sind in einer begrenzten Anzahl von Ländern erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Philips Ansprechpartner.
Einige der gezeigten Funktionen sind bei Zenition 70, optional.
Die tatsächliche Produktdarstellung kann variieren.
Philips behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Ansprechpartner.
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