Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur unique, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
Contrôle complet depuis la table
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Visualisation accrue des coronaires
Le capteur plan 12” offre une haute résolution d’image sur un large champ d’acquisition (FOV). Vous pouvez visualiser la valve aortique et une bonne partie de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier en une seule vue. Son design compact permet d’utiliser une gamme complète d’angles d’incidence.
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Le système utilise des ProcedureCards (cartes de procédures) pour simplifier et standardiser sa configuration, qu’il s’agisse de procédures de routine ou de procédures mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Des préréglages (comme les protocoles par défaut les plus fréquemment utilisés et les paramètres définis par l’utilisateur) permettent également d’améliorer la cohérence des examens.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Améliorer la prise en charge des patients grâce à une surveillance continue
Vos patients et votre personnel peuvent bénéficier d’une surveillance continue des patients tout au long du processus de travail interventionnel. Le système Philips Interventional Hemodynamic est compatible avec le moniteur patient IntelliVue X3, il n’est donc pas nécessaire de changer de câble. Cela signifie moins de perturbations pour les patients vulnérables, plus de temps pour le personnel pour se concentrer sur la prise en charge des patients et un dossier patient complet.
Pour un quotidien simplifié
Simplifiez et accélérez vos procédures. Le fond noir de l’écran tactile facilite la lecture des informations et met en évidence les applications ouvertes. L’interface utilisateur Azurion standardisée contribue à la formation et la rotation du personnel médical entre les laboratoires.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis particuliers. Elles vous offrent la flexibilité de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge de nombreux types d’interventions.
Gestion efficace de la dose
L’Azurion 5 inclut également ClarityIQ (en option), notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. ClarityIQ offre une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak, pour la 5e année consécutive, estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie [1]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an pour vous permettre de traiter davantage de patients [2].
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement 5 min
Philips est la seule société à proposer l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur) sur son système Azurion. Cet outil vous permet d’effectuer des audits et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement 5 minutes [3]. Il peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Optimisation du quotidien
Se tenir informé des dernières nouveautés dans le secteur de la santé, sans même devoir se soucier constamment du bon fonctionnement de vos systèmes, s’avère déjà être un véritable défi. Les services à distance Philips sont destinés à vous aider à maintenir les performances optimales de votre équipement, à assurer une prise en charge continue des patients et à résoudre les problèmes techniques complexes avant qu’ils n’influent sur leurs soins.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Améliorer la prise en charge des patients grâce à une surveillance continue
Vos patients et votre personnel peuvent bénéficier d’une surveillance continue des patients tout au long du processus de travail interventionnel. Le système Philips Interventional Hemodynamic est compatible avec le moniteur patient IntelliVue X3, il n’est donc pas nécessaire de changer de câble. Cela signifie moins de perturbations pour les patients vulnérables, plus de temps pour le personnel pour se concentrer sur la prise en charge des patients et un dossier patient complet.
Pour un quotidien simplifié
Simplifiez et accélérez vos procédures. Le fond noir de l’écran tactile facilite la lecture des informations et met en évidence les applications ouvertes. L’interface utilisateur Azurion standardisée contribue à la formation et la rotation du personnel médical entre les laboratoires.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis particuliers. Elles vous offrent la flexibilité de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge de nombreux types d’interventions.
Gestion efficace de la dose
L’Azurion 5 inclut également ClarityIQ (en option), notre technologie d’imagerie radiologique qui permet de réaliser des examens d’imagerie de haute qualité pour une gamme complète de procédures cliniques. ClarityIQ offre une visualisation optimale à très faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. En outre, le système est intégré à notre gamme complète de solutions DoseWise, qui vous permet de maîtriser la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak, pour la 5e année consécutive, estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie [1]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an pour vous permettre de traiter davantage de patients [2].
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement 5 min
Philips est la seule société à proposer l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur) sur son système Azurion. Cet outil vous permet d’effectuer des audits et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement 5 minutes [3]. Il peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Optimisation du quotidien
Se tenir informé des dernières nouveautés dans le secteur de la santé, sans même devoir se soucier constamment du bon fonctionnement de vos systèmes, s’avère déjà être un véritable défi. Les services à distance Philips sont destinés à vous aider à maintenir les performances optimales de votre équipement, à assurer une prise en charge continue des patients et à résoudre les problèmes techniques complexes avant qu’ils n’influent sur leurs soins.
1. Systèmes de radiographie cardiovasculaire, IMV ServiceTrak 2018.
2. Sur la base de la comparaison entre les systèmes connectés à distance et les systèmes non connectés à distance. Échantillon de données de 2018 pour les systèmes Allura FD et Azurion (n=9955).
3. Les tests connexes ont été effectués par trois utilisateurs ayant des parcours et un niveau d’expérience différents. Les durées du test ont été évaluées à l’aide d’un plan frontal d’un système biplan Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), emplacement QL-1).
