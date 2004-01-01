De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients

Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak, pour la 5e année consécutive, estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie [1]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an pour vous permettre de traiter davantage de patients [2].