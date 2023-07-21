Profitieren Sie mit unserem Azurion 5 mit 12"-Flachdetektor (30,5 cm) von hoher Leistung bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.
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Volle Kontrolle am Untersuchungstisch
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Besserer Einblick in Koronargefäße
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Machen Sie sich die Arbeit leichter
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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Effizientes Dosismanagement
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Erhöhte Investitionssicherheit
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Machen Sie das Beste aus jedem Tag
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Volle Kontrolle am Untersuchungstisch
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Besserer Einblick in Koronargefäße
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Machen Sie sich die Arbeit leichter
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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Effizientes Dosismanagement
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Erhöhte Investitionssicherheit
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Machen Sie das Beste aus jedem Tag
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IntraSight ist eine Anwendungsplattform, in der durch das Zusammenspiel von Bildgebung, Physiologie, Koregistrierung* und Software koronare Herzkrankheiten und periphere arterielle Verschlusskrankheiten eindeutig identifiziert und besser abgestimmte Behandlungspläne erstellt werden können. IntraSight ist auf einer neuen Basisplattform aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Labors zu erfüllen.
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Profitieren Sie mit unserem Azurion 3 mit 12"-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm) von hoher Leistung sowohl bei routinemäßigen als auch bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch über ein einziges Touchscreen-Modul bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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FlexVision ist ein sehr flexibles Visualisierungskonzept, das Ihnen vollständige Flexibilität und Kontrolle über die Monitoranzeige am Tisch bietet. Der große High-Definition-LCD-Bildschirm, erhältlich in den Größen 55", 58" und 65" (Diagonale 140 cm, 147 cm bzw. 165 cm), je nach Systemkonfiguration, unterstützt verschiedene Bildlayouts für jedes Verfahren.
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