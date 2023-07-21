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Azurion 5 M12

Monoplanares, deckenmontiertes System für die bildgeführte Therapie

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Profitieren Sie mit unserem Azurion 5 mit 12"-Flachdetektor (30,5 cm) von hoher Leistung bei schwierigen kardiologischen Eingriffen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich mit dieser Lösung für die bildgeführte Therapie am Untersuchungstisch bedienen, was eine konsistente Benutzererfahrung, hervorragende Laborleistung und Patientenversorgung unterstützt.

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Eigenschaften
Volle Kontrolle am Untersuchungstisch
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Volle Kontrolle am Untersuchungstisch

Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.

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Besserer Einblick in Koronargefäße
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Besserer Einblick in Koronargefäße

Der 12'‘-Flachdetektor (30,5 cm) ermöglicht die kardiologische Bildgebung mit besonders hoher Auflösung. Das Besondere: Während sich das maximale Field of View (FOV) im Gegensatz zu bisher üblichen 10'‘-Detektoren (25,4 cm) um ca. 40% vergrößert, bleiben die äußeren Abmessungen fast die gleichen. Auch extreme Schrägprojektionen sind problemlos möglich. Mit dem großen FOV können Sie die Aortenklappe und einen Großteil des Aortenbogens oder sämtliche Koronargefäße in nur einer Ansicht visualisieren.

Besserer Einblick in Koronargefäße

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Der 12'‘-Flachdetektor (30,5 cm) ermöglicht die kardiologische Bildgebung mit besonders hoher Auflösung. Das Besondere: Während sich das maximale Field of View (FOV) im Gegensatz zu bisher üblichen 10'‘-Detektoren (25,4 cm) um ca. 40% vergrößert, bleiben die äußeren Abmessungen fast die gleichen. Auch extreme Schrägprojektionen sind problemlos möglich. Mit dem großen FOV können Sie die Aortenklappe und einen Großteil des Aortenbogens oder sämtliche Koronargefäße in nur einer Ansicht visualisieren.

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Der 12'‘-Flachdetektor (30,5 cm) ermöglicht die kardiologische Bildgebung mit besonders hoher Auflösung. Das Besondere: Während sich das maximale Field of View (FOV) im Gegensatz zu bisher üblichen 10'‘-Detektoren (25,4 cm) um ca. 40% vergrößert, bleiben die äußeren Abmessungen fast die gleichen. Auch extreme Schrägprojektionen sind problemlos möglich. Mit dem großen FOV können Sie die Aortenklappe und einen Großteil des Aortenbogens oder sämtliche Koronargefäße in nur einer Ansicht visualisieren.
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung

ProcedureCards standardisieren die Systemeinrichtungen für eine effiziente Vorbereitung und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Eingriffs. So wählt das System automatisch die relevante(n) ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/HIS/CIS-Codes für das geplante Verfahren aus.

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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

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Machen Sie sich die Arbeit leichter
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Lernen Sie die Benutzerfreundlichkeit und die Schnelligkeit der Azurion Plattform kennen. Auf dem schwarzen Hintergrund des Touchscreens sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen sind dort hervorgehoben. Die standardisierte Benutzeroberfläche verringert den Schulungsaufwand und erleichtert insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren.

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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere Clinical Suites wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und geben Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Prozeduren möglichst einfach und effizient durchzuführen. Wir bieten eine flexible Produktpalette an integrierten Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedenster interventioneller Prozeduren.

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Effizientes Dosismanagement
Effizientes Dosismanagement

Effizientes Dosismanagement

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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Erhöhte Investitionssicherheit
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Erhöhte Investitionssicherheit

Wir bieten innovative Finanzierungsmöglichkeiten, flexible Serviceangebote und ein professionelles Service-Netzwerk mit über 7.000 Kundendiensttechnikern, damit Sie Ihre Ressourcen optimal nutzen und Ihre Rentabilität steigern können. Unsere umfassenden medizinischen Beratungs- und Schulungsprogramme können zur weiteren Steigerung der Effizienz und Effektivität Ihrer Patientenversorgung beitragen.

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Die erfolgreiche Arbeit im komplexen Umfeld des heutigen Gesundheitswesens stellt auch ohne die ständige Sorge um die reibungslose Betriebsbereitschaft Ihrer Systeme eine große Herausforderung dar. Technology Maximiser Essential (im Lieferumfang Ihres neuen Azurion enthalten[4]) bietet Support und Upgrades für Azurion Systemfunktionen, Cybersicherheitskontrollen und Betriebssysteme.

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  • Volle Kontrolle am Untersuchungstisch
  • Besserer Einblick in Koronargefäße
  • Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
  • Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.

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Besserer Einblick in Koronargefäße
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Der 12'‘-Flachdetektor (30,5 cm) ermöglicht die kardiologische Bildgebung mit besonders hoher Auflösung. Das Besondere: Während sich das maximale Field of View (FOV) im Gegensatz zu bisher üblichen 10'‘-Detektoren (25,4 cm) um ca. 40% vergrößert, bleiben die äußeren Abmessungen fast die gleichen. Auch extreme Schrägprojektionen sind problemlos möglich. Mit dem großen FOV können Sie die Aortenklappe und einen Großteil des Aortenbogens oder sämtliche Koronargefäße in nur einer Ansicht visualisieren.

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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Machen Sie sich die Arbeit leichter
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Lernen Sie die Benutzerfreundlichkeit und die Schnelligkeit der Azurion Plattform kennen. Auf dem schwarzen Hintergrund des Touchscreens sind Informationen leicht abzulesen. Aktive Anwendungen sind dort hervorgehoben. Die standardisierte Benutzeroberfläche verringert den Schulungsaufwand und erleichtert insbesondere die Arbeit für rotierendes Personal in mehreren Laboren.

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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere Clinical Suites wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und geben Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Prozeduren möglichst einfach und effizient durchzuführen. Wir bieten eine flexible Produktpalette an integrierten Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedenster interventioneller Prozeduren.

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Effizientes Dosismanagement
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Effizientes Dosismanagement

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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Erhöhte Investitionssicherheit
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Wir bieten innovative Finanzierungsmöglichkeiten, flexible Serviceangebote und ein professionelles Service-Netzwerk mit über 7.000 Kundendiensttechnikern, damit Sie Ihre Ressourcen optimal nutzen und Ihre Rentabilität steigern können. Unsere umfassenden medizinischen Beratungs- und Schulungsprogramme können zur weiteren Steigerung der Effizienz und Effektivität Ihrer Patientenversorgung beitragen.

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Dokumentation

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  • 1, In 39 Einzelvergleichsstudien wurde Philips ClarityIQ mit Reduktionen in der Strahlungsexposition der Patienten assoziiert.
  • 2. In 3 unabhängigen Vergleichsstudien wurde ein Zusammenhang zwischen Philips ClarityIQ und einer Reduktion der Personal- oder Streustrahlenexposition [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] oder der Streustrahlenexposition [van Strijen et al. (2015)] assoziiert.
  • 3. 8 Vergleichsstudien zeigten explizit eine gleichwertige Bildqualität. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al., (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
  • 4. Technology Maximiser Essential, 5 Jahre in Azurion Version 3 enthalten

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