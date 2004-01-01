FlexVision ist ein sehr flexibles Visualisierungskonzept, das Ihnen vollständige Flexibilität und Kontrolle über die Monitoranzeige am Tisch bietet. Auf dem großen High-Definition-LCD-Bildschirm, erhältlich in den Größen 55''/65'‘ (Diagonale 139,7 cm, 165,1 cm)[1], können Sie mehrere hochauflösende Bilder in verschiedenen Layouts anzeigen – jeweils individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Philips. Nachfolgend finden Sie unsere jeweiligen Kontaktdaten.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
IGT Devices
Tel. +49 40 2899-1234
Mediengalerie
Eigenschaften
Alle Informationen auf einen Blick
Alle Informationen auf einen Blick
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
Alle Informationen auf einen Blick
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
Alle Informationen auf einen Blick
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
Höhere Detailgenauigkeit
Höhere Detailgenauigkeit
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Höhere Detailgenauigkeit
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Höhere Detailgenauigkeit
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Mehr Bedienkomfort
Mehr Bedienkomfort
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Mehr Bedienkomfort
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Mehr Bedienkomfort
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Alle Informationen auf einen Blick
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
Alle Informationen auf einen Blick
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
Alle Informationen auf einen Blick
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
Der FlexVision erlaubt es Ihnen, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel in Größe und Anordnung anzuzeigen. Die Auswahl der Anordnung können Sie zu jeder Zeit während der Untersuchung ändern. Insgesamt können bis zu 20 interne und externe Videoquellen angeschlossen werden.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
FlexVision Pro ermöglicht „komplette tischseitige, intuitive Maussteuerung“
Mit dem FlexVision Pro können Sie alle verfügbaren Anwendungen nicht nur anzeigen, sondern auch direkt am Tisch intuitiv bedienen. So können Sie Ihre Eingriffe effizienter durchführen und müssen den sterilen Untersuchungsraum nicht verlassen. Verbundene Anwendungen können am Tisch angezeigt und kontrolliert werden. Das spart Zeit und unnötige Fußwege. Zudem können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts erstellen und profitieren von der Bilderfassung mit nur einem Mausklick und der Größenänderung der angezeigten Live-Bilder, während Sie Messungen am Untersuchungstisch durchführen.
Höhere Detailgenauigkeit
Höhere Detailgenauigkeit
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Höhere Detailgenauigkeit
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Höhere Detailgenauigkeit
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Mit der Zoom-Funktionalität und Xper HD sehen Sie alle Details in gestochen scharfer Auflösung. Der Zoom des FlexVision erlaubt es Ihnen, die Bilder ohne Detailverlust auf bis zu 420% vergrößern. Distale Gefäße, komplexe Gefäßstrukturen, Geräte sowie Mess- bzw. Kurvendaten (EKG-Signale und hämodynamische Daten) sind so besonders deutlich zu erkennen. XperHD erlaubt es, die Röntgenaufnahmen des Azurion mit 20"-Detektor in maximaler Auflösung auf dem Großmonitor darzustellen.
Mehr Bedienkomfort
Mehr Bedienkomfort
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Mehr Bedienkomfort
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Mehr Bedienkomfort
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Mit nur einer Berührung des Touchscreen-Moduls können Sie alle wichtigen klinischen Informationen in der Nähe Ihres bildgebenden Systems abrufen und diese mit einer einfachen Berührung in der gewünschten Größe im gewünschten Segment auf dem Monitor platzieren. Ab sofort richten Sie sich nicht mehr nach Ihrem System, sondern das System richtet sich optimal nach Ihren Bedürfnissen aus.
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Individuell einstellbare Anzeigelayouts
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
Sie haben die Auswahl zwischen 24 verschiedenen voreingestellten Anzeigelayouts für verschiedene Untersuchungen. Sie können auch eigene Layouts für einzelne Untersuchungen nach Ihren persönlichen Präferenzen erstellen. Sie müssen nur die Quellen, die Position und die Anzeigegröße auswählen und können Ihr Layout dann mit nur einem Mausklick abrufen.
1. Die verfügbare Größe des FlexVision Monitors hängt von der Systemkonfiguration ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.