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Azurion 5 M20

Monoplanares, decken-/bodenmontiertes System für die bildgeführte Therapie

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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

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Eigenschaften
Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere Clinical Suites wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und geben Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Prozeduren möglichst einfach und effizient durchzuführen. Wir bieten eine flexible Produktpalette an integrierten Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedenster interventioneller Prozeduren.

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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.

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Bessere Sichtbarkeit
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Dank des 20'‘-Detektors der neusten Generation profitieren Sie bei Ihren gefäßchirurgischen Prozeduren von hervorragender Bildqualität sowohl bei 2D- als auch bei 3D-Aufnahmen. Durch seine große anatomische Abdeckung können Sie alle Prozeduren der interventionellen Radiologie, Neuroradiologie, Kardiologie oder Elektrophysiologie durchführen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette sind selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennbar.

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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung

Mit den ProcedureCards können Sie die Systemeinrichtung je nach Prozedur automatisch auf die jeweiligen Anforderungen voreinstellen lassen. So wählt das System automatisch die relevanten ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/KIS/CIS-Codes des geplanten Verfahrens aus.

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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Effizientes Dosismanagement
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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

Effizientes Dosismanagement

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Die erfolgreiche Arbeit im komplexen Umfeld des heutigen Gesundheitswesens stellt auch ohne die ständige Sorge um die reibungslose Betriebsbereitschaft Ihrer Systeme eine große Herausforderung dar. Technology Maximiser Essential (im Lieferumfang Ihres neuen Azurion enthalten[4]) bietet Support und Upgrades für Azurion Systemfunktionen, Cybersicherheitskontrollen und Betriebssysteme.

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  • Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
  • Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
  • Bessere Sichtbarkeit
  • Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Unsere Clinical Suites wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und geben Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Prozeduren möglichst einfach und effizient durchzuführen. Wir bieten eine flexible Produktpalette an integrierten Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedenster interventioneller Prozeduren.

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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.

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Bessere Sichtbarkeit
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Dank des 20'‘-Detektors der neusten Generation profitieren Sie bei Ihren gefäßchirurgischen Prozeduren von hervorragender Bildqualität sowohl bei 2D- als auch bei 3D-Aufnahmen. Durch seine große anatomische Abdeckung können Sie alle Prozeduren der interventionellen Radiologie, Neuroradiologie, Kardiologie oder Elektrophysiologie durchführen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette sind selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennbar.

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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Dieses System wurde speziell für effiziente Arbeitsabläufe entwickelt. Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Effizientes Dosismanagement
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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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    IntraSight ist eine Anwendungsplattform, in der durch das Zusammenspiel von Bildgebung, Physiologie, Koregistrierung* und Software koronare Herzkrankheiten und periphere arterielle Verschlusskrankheiten eindeutig identifiziert und besser abgestimmte Behandlungspläne erstellt werden können. IntraSight ist auf einer neuen Basisplattform aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Labors zu erfüllen.

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    FlexVision

    FlexVision

    FlexVision ist ein sehr flexibles Visualisierungskonzept, das Ihnen vollständige Flexibilität und Kontrolle über die Monitoranzeige am Tisch bietet. Der große High-Definition-LCD-Bildschirm, erhältlich in den Größen 55", 58" und 65" (Diagonale 140 cm, 147 cm bzw. 165 cm), je nach Systemkonfiguration, unterstützt verschiedene Bildlayouts für jedes Verfahren.

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    • 1. IMV ServiceTrak 2018 kardiovaskuläre Röntgensysteme.
    • 2. Basierend auf dem Vergleich zwischen fernverbundenen und nicht fernverbundenen Systemen. Datenstichprobe aus 2018 für Allura FD und Azurion Systeme (n = 9955).
    • 3. Die entsprechenden Tests wurden von drei Anwendern mit unterschiedlichem Hintergrund und Erfahrungsniveau durchgeführt. Die Messungen wurden mit einer Frontalebene eines biplanaren Azurion R2.1 Systems (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), Position QL-1) durchgeführt.
    • 4. Technology Maximiser Essential, 5 Jahre in Azurion Version 3 enthalten.

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