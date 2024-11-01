Termes recherchés
Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Appel : 0800 80 3000
Merci de votre intérêt pour Philips. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de nos différents services.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Appel : 0800 80 3000
Merci de votre intérêt pour Philips. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de nos différents services.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires
Augmentez la flexibilité de visualisation
Augmentez la flexibilité de visualisation
Augmentez la flexibilité de visualisation
Augmentez la flexibilité de visualisation
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires
Visualisation accrue des coronaires
Augmentez la flexibilité de visualisation
Augmentez la flexibilité de visualisation
Augmentez la flexibilité de visualisation
Augmentez la flexibilité de visualisation
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Standardisation de la configuration et de l’utilisation
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Augmenter le retour sur investissement
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
Marquez facilement les détails pertinents sur les images 2D à l’écran
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Voir le produit
Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur unique, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
Voir le produit
La plateforme d’applications IntraSight réunit l’imagerie échographique, la physiologie, le recalage automatique* et l’outil logiciel afin d’identifier précisément les maladies coronariennes et les vasculopathies périphériques et de mettre en place des plans de traitement optimisés. IntraSight repose sur une nouvelle plateforme de base conçue pour répondre aujourd’hui et demain à vos besoins en constante évolution au sein des salles.
Voir le produit
Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 3 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes et de routine. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un module à écran tactile depuis la table pour une expérience utilisateur unique, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
Voir le produit
Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux capteurs 12“. Ce système d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser vos procédures avec simplicité et fiabilité au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Voir le produit
Alors que le nombre d’applications présentes dans votre laboratoire augmente, il est plus important que jamais d’optimiser votre efficacité. FlexSpot vous offre un accès continu à toutes les applications depuis un seul poste de travail, compact et personnalisable, afin de réduire de manière significative l’encombrement et de simplifier les processus de travail. Les membres d’une équipe peuvent réaliser plusieurs tâches séparément, sans déranger leurs collègues, ce qui permet de réduire les interruptions entre les examens.
Voir le produit
Contrôlez facilement les applications compatibles depuis la table dans le champ stérile grâce au module à écran tactile optimisé Azurion Pro. Accédez à la physiologie, à l’échographie intravasculaire, aux mesures hémodynamiques, aux outils interventionnels et à tous les paramètres d’imagerie pour travailler rapidement et efficacement. Contrôler ces applications dans la salle d’examen peut vous faire gagner du temps, réduire l’encombrement de l’équipement et vous aider à vous concentrer sur le patient.
Voir le produit
Dynamic Coronary Roadmap est une technologie qui crée une vue en temps réel des artères coronaires avec compensation des mouvements, en superposant une angiographie coronarienne mise en évidence sur une image fluoroscopique 2D en direct. Cette cartographie colorée s’ajuste automatiquement et fournit un retour visuel continu sur le positionnement des guides et des cathéters pendant les interventions coronariennes percutanées.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.