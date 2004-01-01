Les gammes d’outils d’informations de dose Philips DoseAware pour les environnements de radiologie affichent la nature invisible des rayonnements en temps réel et permettent au personnel médical de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Par conséquent, elle permet à l’équipe soignante de prendre le contrôle et d’agir immédiatement pour protéger leur santé et leur bien-être.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Merci de votre intérêt pour Philips. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de nos différents services.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Informations de dose en temps réel
Informations de dose en temps réel
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
Informations de dose en temps réel
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
Informations de dose en temps réel
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Dosimètre individuel (PDM)
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Dosimètre individuel (PDM)
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
Solution de dosimétrie
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
Solution de dosimétrie
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
Station d’accueil
Station d’accueil
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
Station d’accueil
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
Station d’accueil
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Informations pendant les procédures
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Informations pendant les procédures
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Logiciel d’affichage des doses
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Logiciel d’affichage des doses
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Examen de la dose procédurale
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Examen de la dose procédurale
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Logiciel de gestion des doses
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Logiciel de gestion des doses
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
Génération du rapport de dose
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
Génération du rapport de dose
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
Informations de dose en temps réel
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
Informations de dose en temps réel
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
La gamme DoseAware fournit des informations en temps réel sur le niveau de dose en salle d’intervention, ce qui permet au personnel de surveiller et de suivre facilement leur exposition aux radiations pendant leur service. Les informations fournies par DoseAware pendant et après les procédures ont pour but de sensibiliser le personnel travaillant dans des environnements de radiologie à l’exposition aux radiations et de promouvoir des pratiques de travail saines.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
DoseAware Xtend
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
DoseAware Xtend permet une mesure en temps réel de la dose encore plus précise et utile sur un seul écran. La solution fournit des informations immédiates sur la dose de rayonnement diffusé par procédure pour aider le personnel à apprendre et à améliorer continuellement son comportement. Elle rappelle également au personnel de mieux se protéger à certains moments pendant les procédures et l’aide à identifier facilement les tendances en matière de niveaux d’exposition.
Dosimètre individuel (PDM)
Dosimètre individuel (PDM)
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Dosimètre individuel (PDM)
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Dosimètre individuel (PDM)
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Ce badge intelligent mesure le rayonnement diffusé et transmet ces données à la station d’accueil (DoseAware) ou à la solution de dosimétrie (DoseAware Xtend) pour les visualiser. Outre des spécifications optimales en matière d’immunité et de mesure CEM (compatibilité électromagnétique), la dernière version du PDM dispose d’une pile remplaçable, d’un mode veille automatique et d’une connexion USB directe à l’ordinateur.
Solution de dosimétrie
Solution de dosimétrie
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
Solution de dosimétrie
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
Solution de dosimétrie
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.
Station d’accueil
Station d’accueil
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
Station d’accueil
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
Station d’accueil
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
DoseAware utilise un écran tactile à cristaux liquides pour afficher les données de dose en temps réel de tous les PDM à portée, notamment des écrans de recherche pour plus d’informations sur un PDM particulier. L’historique des doses de rayonnement peut être automatiquement récupéré à partir de n’importe quelle station d’accueil ou de n’importe quel PDM via un câble de connexion, en association avec le logiciel d’affichage ou de gestion des doses.
Informations pendant les procédures
Informations pendant les procédures
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Informations pendant les procédures
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Informations pendant les procédures
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Pendant les procédures, l’écran en direct de DoseAware Xtend fournit des informations supplémentaires pour guider le comportement du personnel. Il affiche en temps réel la dose de rayonnement diffusé par heure sous forme de barre de couleur, ainsi que la dose cumulée reçue par le personnel lors de la procédure en microsieverts (µSv). Si le blindage en plomb n’est pas en place, une icône apparaît à l’écran pour rappeler au personnel de prendre des mesures pour gérer l’exposition aux rayons X.
Logiciel d’affichage des doses
Logiciel d’affichage des doses
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Logiciel d’affichage des doses
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Logiciel d’affichage des doses
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Ce progiciel pour PC est fourni avec les solutions DoseAware et DoseAware Xtend. Il peut être connecté à un PDM par câble direct et vous permet de visualiser les données sur un PC, de modifier les noms attribués aux PDM ou de réinitialiser ces derniers.
Examen de la dose procédurale
Examen de la dose procédurale
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Examen de la dose procédurale
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Examen de la dose procédurale
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Après la procédure, l’écran d’examen de DoseAware Xtend fournit la dose de rayonnement diffusé cumulée reçue par personne pour cette procédure par rapport à la dose de rayonnement diffusé dans la salle (dose de référence). Cela permet aux membres du personnel de mieux comprendre comment leur comportement au cours d’une procédure spécifique peut avoir un impact positif ou négatif sur leur exposition aux rayons X.
Logiciel de gestion des doses
Logiciel de gestion des doses
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Logiciel de gestion des doses
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Logiciel de gestion des doses
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Notre logiciel de gestion des doses en option collecte toutes les données à des fins de visualisation, de création de rapports, d’exportation et d’archivage. Il peut être connecté à plusieurs stations d’accueil (DoseAware) et/ou solutions de dosimétrie (DoseAware Xtend) via le réseau de l’hôpital.
Génération du rapport de dose
Génération du rapport de dose
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
Génération du rapport de dose
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
Génération du rapport de dose
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
Pour faciliter le suivi hebdomadaire ou mensuel de l’exposition aux rayons X par le personnel, DoseAware Xtend peut envoyer un rapport de dose par e-mail. Il fournit un aperçu de la dose de rayonnement diffusé cumulée. Ces données étant présentées par procédure, elles peuvent aider les utilisateurs à identifier les micro et macro-tendances en matière d’exposition au rayonnement par des critères tels que le type de procédure, l’heure de la journée et la salle.
¹ DoseWise Portal et DoseAware (Xtend) ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur commercial Philips.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.