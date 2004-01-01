Solution de dosimétrie

La solution de dosimétrie est montée au plafond de la salle. Elle reçoit les informations de dosimétrie de tous les PDM à portée et assure la connectivité avec notre outil de création de rapports de dose DoseWise Portal¹. Elle permet une visualisation en temps réel via des moniteurs tels que FlexVision ou votre navigateur Web. De plus, elle est protégée par des fonctions de sécurité avancées pour plus de tranquillité d’esprit et des flux de données fiables et traçables.