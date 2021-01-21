Travaillez efficacement dès le départ

MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.