Der neue und revolutionäre vollversiegelte BlueSeal Magnet des Ingenia Ambition X ermöglicht einen heliumfreien¹ MR-Betrieb, der gleichzeitig produktiver² ist. Ingenia Ambition X liefert durch die berührungslose Überwachung eine erstklassige Bildqualität⁵ für eine Vielzahl von Patienten und ermöglicht in Kombination mit Compressed SENSE bis zu 50% schnellere⁵ MR-Scans. Neben beschleunigten Compressed SENSE-Scanvorgängen für 2D- und 3D-Aufnahmen über alle Anatomien und anatomischen Kontraste hinweg, trägt eine vereinfachte Patientenvorbereitung durch Benutzerführung zu einer insgesamt verkürzten Untersuchungsdauer bei. Darüber hinaus bietet Ingenia Ambition X optional ein audio-visuelles Erlebnis, das Patienten beruhigt und durch die MRT-Untersuchung führt.
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Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
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Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
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Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Philips für einen lebenslangen Support
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Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
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Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Ein positives visuelles Erlebnis
Philips für einen lebenslangen Support
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Ein positives visuelles Erlebnis
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Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
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Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Philips für einen lebenslangen Support
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Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
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Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
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Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
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Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Keine Heliumhandhabung mehr dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (< 0,5% des bisherigen Volumens¹) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten³ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
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Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Der BlueSeal Magnet unterstützt die Vorbereitung auf Notfallsituationen sowie die Behebung kleiner Zwischenfälle in weniger als sechs Stunden, damit Sie den Betrieb schnell wiederaufnehmen können. Dies ist der nächste Schritt hin zu einem unterbrechungsfreien, produktiveren MRT-Betrieb. Die KI-gestützte EasySwitch Funktion hat den Zweck, unerwartete Ausfallzeiten zu minimieren. Dadurch kann der BlueSeal Magnet ohne Heliumverlust von der MR-Konsole aus entladen und wieder geladen werden.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
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Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
¹ MR-Betrieb mit versiegeltem und austrittsfreiem BlueSeal Magneten mit 7 Litern Helium.
² Verglichen mit dem Ingenia 1.5T ZBO Magneten.
³ Verglichen mit Philips Scans ohne Compressed SENSE.
⁴ Verglichen mit dem Durchschnitt der fünf anderen Philips Ingenia MR Scanner ohne Ambient Experience und In-Bore Connect. Ergebnisse aus Fallstudien sagen nichts über zukünftige Ergebnisse in anderen Fällen aus. Die Ergebnisse können in anderen Fällen abweichen.
⁵ Im Vergleich zum Signal eines Philips Atemüberwachungsgurtes. Eine uneingeschränkte Sicht ist erforderlich.
⁶ Fernkonnektivität nötig.
⁷ Nur zur Verwendung bei Patienten mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten und bei strikter Befolgung der Bedienungsanweisungen.
⁸ Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls der Versiegelung würde die vernachlässigbare Menge an Helium, die austritt, den Sauerstoffgehalt im Raum nicht wesentlich beeinflussen.
*optional
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