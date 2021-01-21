Basierend auf dem neuen revolutionären, vollständig versiegelten BlueSeal Magneten gestattet Ingenia Ambition S einen produktiveren¹ heliumfreien MR-Betrieb. Ingenia Ambition S liefert selbst bei herausfordernden Patientenfragestellungen eine brillante Bildqualität und ermöglicht in Kombination mit Compressed SENSE bis zu 50% schnellere MR-Scans². Neben beschleunigten Compressed SENSE-Scanvorgängen für 2D- und 3D-Aufnahmen über alle Anatomien und anatomischen Kontraste hinweg, trägt eine vereinfachte Patientenvorbereitung durch Benutzerführung zu einer insgesamt verkürzten Untersuchungsdauer bei. Darüber hinaus bietet Ingenia Ambition S ein audio-visuelles Erlebnis, das Patienten beruhigt und durch die MRT-Untersuchung führt.
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Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Vergessen Sie Helium dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Vergessen Sie Helium dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Philips für einen lebenslangen Support
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Vergessen Sie Helium dank des BlueSeal Magneten
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Vergessen Sie Helium dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Vergessen Sie Helium dank des BlueSeal Magneten
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Philips BlueSeal arbeitet mit einer neuen Mikro-Kühltechnologie. BlueSeal benötigt nur noch eine zu vernachlässigende Menge (weniger als 0,5% des bisherigen Volumens²) flüssiges Helium für Kühlungszwecke. Dieser Bruchteil der herkömmlichen Menge an flüssigem Helium wird während der Herstellung in das Innere des Magneten gefüllt und dann vollständig versiegelt. Es kann somit kein Helium austreten⁸ – weder bei einem plötzlichen Quench noch allmählich im Laufe der Zeit.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Für niedrigere Installations- und Baukosten entwickelt
Da für den BlueSeal Magneten keine Quenchrohre erforderlich sind, sinken die Einbaukosten erheblich. Außerdem ist Philips BlueSeal etwa 900 kg leichter als sein Vorgängermodell.² Eine Gewichtssenkung, die bei der Standortwahl möglicherweise den entscheidenden Unterschied macht, wenn es um die Vermeidung von Fundamentanpassungen und die Reduktion der Baukosten geht.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Hin zu einem MR-Betrieb ohne Unterbrechungen
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Mit seiner einzigartigen digitalen Steuerung und dem rund um die Uhr vernetzten elektronischen Alarmsystem (e-Alert)⁶ ist der BlueSeal Magnet der erste Magnet mit adaptiver Intelligenz – unterstützt durch eine Reihe einmaliger Funktionen namens EasySwitch. Die EasySwitch Funktionen haben das Ziel, ungeplante Ausfallzeiten im MR-Betrieb zu minimieren.
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Bis zu 50% schnellere Untersuchungen
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Philips Compressed SENSE beschleunigt 2D- und 3D-Scans um bis zu 50% – und das bei unverminderter Bildqualität². Doch Ingenia Ambition beschleunigt nicht nur einzelne Sequenzen, sondern den gesamten Untersuchungsprozess. Dadurch können zusätzliche Untersuchungstermine in die täglichen Abläufe integriert werden.
Ein positives visuelles Erlebnis
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Ein positives visuelles Erlebnis
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Die Ambient Experience Lösung ist dafür konzipiert, die Sinne mit positiven Ablenkungen wie einer dynamischen Beleuchtung, Projektionen und Klängen zu entspannen. Dadurch entsteht eine ansprechende Umgebung, die sich positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt. Von dem Moment an, zu dem ein Patient in den Scanner geschoben wird bis zum Abschluss des Scans kann die Lösung In-Bore Connect den Patienten helfen, sich zu entspannen, die Anweisungen zu befolgen und sich so wenig wie möglich zu bewegen.
Philips für einen lebenslangen Support
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Philips für einen lebenslangen Support
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Profitieren Sie von der Remote-Wartung, KI-gestützter vorausschauender Wartung, häufigen System-Updates, lebenslangem Spulenersatz und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten für Verbesserung der Systemverfügbarkeit – über die Gesamtlebensdauer Ihres Systems.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Geschwindigkeit ohne Kompromisse
Mit seiner preisgekrönten KI-Technologie⁷ und der hochmodernen Compressed SENSE Bildbeschleunigungstechnologie liefert Philips SmartSpeed Bildqualität und Geschwindigkeit ohne Kompromisse. SmartSpeed kann die Bildgebung bis zu 3 Mal schneller⁸ machen, bietet eine bis zu 65% höhere Auflösung⁸ für gestochen scharfe Bilder und ist mit 97% aller klinischen Protokolle⁹ kompatibel. Das Paket umfasst MotionFree Imaging, Bildgebung im Umfeld von Implantaten, Bildgebung bei normaler Atmung und diffusionsgewichtete Bildgebung und deckt die Bedürfnisse der verschiedensten Patienten in unterschiedlichen Zuständen ab.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Mehr Effizienz mit Smart Workflow
Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
Intelligent vom ersten bis zum letzten Schritt
Die neue Bedienkonsole MR Workspace von Philips unterstützt die Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Kontrollraum durch integrierte KI-Unterstützung, Aufgabenführung und Automatisierung. MR Workspace unterstützt MTRs dabei, unabhängig von deren Erfahrung, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen, den täglichen Terminplan einzuhalten und dabei den Patienten im Fokus zu behalten. Mit Hilfe der Bedienkonsole wird ein geführter und automatisierter Arbeitsablauf mit einer schrittweisen Anleitung zur AV-Analyse ermöglicht. 80% der Untersuchungsplanung erfolgen vollständig automatisiert und die Ergebnisse werden in 30% kürzerer Zeit an das PACS gesendet.⁶
2. Im Vergleich zu Philips Untersuchungen ohne Compressed SENSE.
3. Erfordert Remoteanbindung.
4. Die Verwendung ist nur mit MR-sicheren oder bedingt MR-sicheren Implantaten unter strenger Beachtung der Gebrauchsanweisung zulässig.
5. Auch im seltenen Fall des Verlusts der Magnetversiegelung hätte die vernachlässigbare Menge austretenden Heliums keine nennenswerten Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt im Raum.
6. Verglichen mit einer Workstation.
7. Die von SmartSpeed verwendete Adaptive-C-SENSE Technologie wurde zum Gewinner der von Facebook und New York Langone Health 2019 veranstalteten Fast MRI Challenge erklärt.
8. Verglichen mit Philips SENSE.
9. Im Schnitt, ermittelt über mehrere Beispieleinrichtungen, die zur installierten MR-Basis von Philips gehören.
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Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.