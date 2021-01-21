Mehr Effizienz mit Smart Workflow

Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt weniger auf die Technologie konzentrieren und können sich ganz dem Patienten widmen. Durch die Reduzierung und Vereinfachung der Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung eines Patienten nötig sind, können selbst neue Anwender, die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben, sicher damit umgehen. Smart Workflow bietet bei Bedarf Führung und Anleitung und sorgt für Automatisierung, wo es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, sich auf die Patienten zu konzentrieren.