Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement fermé, le système Ingenia Ambition S vous permet d’être plus productif¹ lors de vos opérations IRM sans hélium. Il offre une superbe qualité d’image, même pour les cas les plus complexes, et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite² avec la technologie d’accélération Compressed SENSE pour toutes les anatomies, dans des acquisitions 2D et 3D. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par la simplification de la prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé du patient. En outre, l’Ingenia Ambition S offre une expérience immersive audiovisuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.
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Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de microrefroidissement qui ne nécessite qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume actuel¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Au cours de la fabrication, cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est placée dans l’aimant, qui est ensuite entièrement fermé. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper⁶, que ce soit soudainement lors d’une perte de champ ou progressivement.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Conçu pour réduire les coûts d’installation et autres coûts de construction
Par rapport aux systèmes ZBO existants, BlueSeal est jusqu’à 2 050 kg plus léger⁴, supprimant la nécessité d’un tube de quench et facilitant l’installation dans les villes densément peuplées, les bâtiments commerciaux et les sites présentant des contraintes structurelles. La flexibilité de ce système permet un fonctionnement continu, sans interruption liée à l’hélium, garantissant ainsi l’accès aux services IRM, même dans les environnements difficiles et les zones reculées où l’approvisionnement en hélium est difficile.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
En s’appuyant sur des contrôleurs numériques uniques et une connexion du système d’alarme électrique 24h/24 et 7j/7, Philips BlueSeal peut être considéré comme le premier aimant piloté par une intelligence adaptative prenant en charge un ensemble de fonctionnalités de service unique appelé EasySwitch. Ces solutions visent à minimiser les temps d’indisponibilité imprévus en cas de problèmes opérationnels liés à l’IRM.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
La technologie Compressed SENSE accélère les acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement équivalente². Par conséquent, l’Ingenia Ambition n’accélère pas seulement les séquences, mais aussi l’ensemble de l’examen. Vous pouvez maintenant envisager d’ajouter des rendez-vous pour vos patients dans votre programme quotidien.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
2. Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
3. Nécessite une connexion à distance.
4. À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
5. Par rapport à la moyenne des 5 autres scanners IRM Philips Ingenia sans la solution Ambient Experience In-Bore Connect. Les résultats des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
6. Même dans les rares cas où l’aimant n’est plus étanche, la quantité négligeable d’hélium qui s’échappe n’aurait aucune conséquence importante sur le niveau d’oxygène dans la salle.
7. En raison de la méthode d’imagerie radiale, par rapport à la méthode d’imagerie cartésienne 3D de Philips.
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