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QLAB Women´s Health

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Caractéristiques
Elastography Analysis (EA) || Diagnostic confidence

Elastography Analysis (EA) provides decision support

This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.

Elastography Analysis (EA) provides decision support

This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.

Elastography Analysis (EA) provides decision support

This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.
Women's health 3DQ || Advanced image visualization

Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform everyday measurements on 3D ultrasound data sets.

Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform everyday measurements on 3D ultrasound data sets.

Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform everyday measurements on 3D ultrasound data sets.
Intima Media Thickness (IMT) || Diagnostic confidence

Intima Media Thickness (IMT)

This plugin provides easy and consistent measurement of intimamedia thickness in carotids and other superficial vessels.

Intima Media Thickness (IMT)

This plugin provides easy and consistent measurement of intimamedia thickness in carotids and other superficial vessels.

Intima Media Thickness (IMT)

This plugin provides easy and consistent measurement of intimamedia thickness in carotids and other superficial vessels.
MicroVascular Imaging (MVI) || Advanced image visualization

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity

Maps contrast agent progression and enhances vessel conspicuity.

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity

Maps contrast agent progression and enhances vessel conspicuity.

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity

Maps contrast agent progression and enhances vessel conspicuity.
Vascular Plaque Quantification || Diagnostic confidence

Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.

Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.

Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.
Women's Health Quantification || Advanced image visualization

Women's Health Quantification aids in contrast analysis

Aids in the review and analysis of contrast wash-in/wash-out intensities, expressing that data in an easy-to-interpret, color-coded format.

Women's Health Quantification aids in contrast analysis

Aids in the review and analysis of contrast wash-in/wash-out intensities, expressing that data in an easy-to-interpret, color-coded format.

Women's Health Quantification aids in contrast analysis

Aids in the review and analysis of contrast wash-in/wash-out intensities, expressing that data in an easy-to-interpret, color-coded format.
Fetal Heart Navigation || Diagnostic confidence

Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.
Region of Interest (ROI) || Diagnostic confidence

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.
  • Elastography Analysis (EA) || Diagnostic confidence
  • Women's health 3DQ || Advanced image visualization
  • Intima Media Thickness (IMT) || Diagnostic confidence
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Advanced image visualization
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Elastography Analysis (EA) || Diagnostic confidence

Elastography Analysis (EA) provides decision support

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This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.

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Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification

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MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity

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Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

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Women's Health Quantification aids in contrast analysis

Aids in the review and analysis of contrast wash-in/wash-out intensities, expressing that data in an easy-to-interpret, color-coded format.

Women's Health Quantification aids in contrast analysis

Aids in the review and analysis of contrast wash-in/wash-out intensities, expressing that data in an easy-to-interpret, color-coded format.

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Fetal Heart Navigation || Diagnostic confidence

Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

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Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

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Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

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