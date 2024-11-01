Termes recherchés
QLAB is designed to make it easy to get the data necessary to drive decisions that can result in quality patient care and efficiencies. View and interrogate data on-cart and off-cart to enhance department workflow efficiencies.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Elastography Analysis (EA) provides decision support
Elastography Analysis (EA) provides decision support
Elastography Analysis (EA) provides decision support
Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification
Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification
Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification
Intima Media Thickness (IMT)
Intima Media Thickness (IMT)
Intima Media Thickness (IMT)
MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity
MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity
MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity
Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis
Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis
Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis
Women's Health Quantification aids in contrast analysis
Women's Health Quantification aids in contrast analysis
Women's Health Quantification aids in contrast analysis
Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart
Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart
Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart
Region of Interest (ROI)
Region of Interest (ROI)
Region of Interest (ROI)
Elastography Analysis (EA) provides decision support
Elastography Analysis (EA) provides decision support
Elastography Analysis (EA) provides decision support
Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification
Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification
Women's health 3DQ for advanced viewing and quantification
Intima Media Thickness (IMT)
Intima Media Thickness (IMT)
Intima Media Thickness (IMT)
MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity
MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity
MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity
Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis
Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis
Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis
Women's Health Quantification aids in contrast analysis
Women's Health Quantification aids in contrast analysis
Women's Health Quantification aids in contrast analysis
Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart
Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart
Fetal Heart Navigation helps evaluate the fetal heart
Region of Interest (ROI)
Region of Interest (ROI)
Region of Interest (ROI)
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.