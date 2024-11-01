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Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.
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Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung
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Elastographie-Analyse (EA) zur Entscheidungsunterstützung
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MicroVascular Imaging (MVI) für eine bessere Gefäßdarstellung
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Konsistente Messung der Intima-Media-Dicke (IMT)
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Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse
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Quantifizierung von Arteriosklerosen
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Fetal Heart Navigator (FHN) zur Beurteilung des fetalen Herzens
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Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen
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Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung
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Elastographie-Analyse (EA) zur Entscheidungsunterstützung
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MicroVascular Imaging (MVI) für eine bessere Gefäßdarstellung
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Konsistente Messung der Intima-Media-Dicke (IMT)
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Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse
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Quantifizierung von Arteriosklerosen
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Fetal Heart Navigator (FHN) zur Beurteilung des fetalen Herzens
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Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen
Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen
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