Quantifizierung von Arteriosklerosen

Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.