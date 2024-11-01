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QLAB Frauenheilkunde

Quantifizierungssoftware

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Mit QLAB haben Sie einfachen Zugriff auf die benötigten Daten, wodurch die Entscheidungsfindung unterstützt wird. Auf diese Weise kann die Patientenversorgung optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Die Daten können systemintern und -extern abgerufen werden.

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Eigenschaften
Frauenheilkunde 3DQ || Erweiterte Visualisierung

Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung

3D-Tools zur Unterstützung der Anzeige und Quantifizierung von 3D-Datensätzen. QLAB ermöglicht die Anzeige, Beschneidung und Drehung von 3D-Datensätzen sowie den Zugriff auf sämtliche Anzeige-Bedienelemente. Darüber hinaus können Messungen in 3D-Datensätzen vorgenommen werden.

Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung

3D-Tools zur Unterstützung der Anzeige und Quantifizierung von 3D-Datensätzen. QLAB ermöglicht die Anzeige, Beschneidung und Drehung von 3D-Datensätzen sowie den Zugriff auf sämtliche Anzeige-Bedienelemente. Darüber hinaus können Messungen in 3D-Datensätzen vorgenommen werden.

Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung

3D-Tools zur Unterstützung der Anzeige und Quantifizierung von 3D-Datensätzen. QLAB ermöglicht die Anzeige, Beschneidung und Drehung von 3D-Datensätzen sowie den Zugriff auf sämtliche Anzeige-Bedienelemente. Darüber hinaus können Messungen in 3D-Datensätzen vorgenommen werden.
Elastographie-Analyse (EA) || Diagnosesicherheit

Elastographie-Analyse (EA) zur Entscheidungsunterstützung

Diese Q-App bietet eine Strain-Elastographie-Analyse von Gewebedeformationen basierend auf einem Elastogramm und liefert Entscheidungsunterstützung bei Gewebesteifigkeit.

Elastographie-Analyse (EA) zur Entscheidungsunterstützung

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MicroVascular Imaging (MVI) || Erweiterte Visualisierung

MicroVascular Imaging (MVI) für eine bessere Gefäßdarstellung

Zeigt den Kontrastmittelverlauf und verbessert die Erkennung von Gefäßauffälligkeiten.

MicroVascular Imaging (MVI) für eine bessere Gefäßdarstellung

Zeigt den Kontrastmittelverlauf und verbessert die Erkennung von Gefäßauffälligkeiten.

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Zeigt den Kontrastmittelverlauf und verbessert die Erkennung von Gefäßauffälligkeiten.
Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit

Konsistente Messung der Intima-Media-Dicke (IMT)

Diese Q-App ermöglicht eine einfache und konsistente Messung der Intima-Media-Dicke in den Carotiden und anderen oberflächennahen Gefäßen.

Konsistente Messung der Intima-Media-Dicke (IMT)

Diese Q-App ermöglicht eine einfache und konsistente Messung der Intima-Media-Dicke in den Carotiden und anderen oberflächennahen Gefäßen.

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Quantifizierung für die Frauenheilkun... || Erweiterte Visualisierung

Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse

Unterstützt die Prüfung und Analyse der Anflutungs-/Auswaschungsintensität des Kontrastmittels über die Darstellung dieser Daten in einem einfach zu interpretierenden, farbcodierten Format.

Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse

Unterstützt die Prüfung und Analyse der Anflutungs-/Auswaschungsintensität des Kontrastmittels über die Darstellung dieser Daten in einem einfach zu interpretierenden, farbcodierten Format.

Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse

Unterstützt die Prüfung und Analyse der Anflutungs-/Auswaschungsintensität des Kontrastmittels über die Darstellung dieser Daten in einem einfach zu interpretierenden, farbcodierten Format.
Quantifizierung von Gefäßplaques || Diagnosesicherheit

Quantifizierung von Arteriosklerosen

Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.

Quantifizierung von Arteriosklerosen

Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.

Quantifizierung von Arteriosklerosen

Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Fetal Heart Navigator (FHN) || Diagnosesicherheit

Fetal Heart Navigator (FHN) zur Beurteilung des fetalen Herzens

Liefert anhand von 3D-Datensätzen ein halbautomatisiertes Protokoll zur Beurteilung des fetalen Herzens. Die initiale Ansicht des Ductus arteriosus wird automatisch erstellt und der Anwender wird beim Erstellen der weiteren Ansichten gemäß der ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines durch ein Protokoll geführt.

Fetal Heart Navigator (FHN) zur Beurteilung des fetalen Herzens

Liefert anhand von 3D-Datensätzen ein halbautomatisiertes Protokoll zur Beurteilung des fetalen Herzens. Die initiale Ansicht des Ductus arteriosus wird automatisch erstellt und der Anwender wird beim Erstellen der weiteren Ansichten gemäß der ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines durch ein Protokoll geführt.

Fetal Heart Navigator (FHN) zur Beurteilung des fetalen Herzens

Liefert anhand von 3D-Datensätzen ein halbautomatisiertes Protokoll zur Beurteilung des fetalen Herzens. Die initiale Ansicht des Ductus arteriosus wird automatisch erstellt und der Anwender wird beim Erstellen der weiteren Ansichten gemäß der ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines durch ein Protokoll geführt.
Region of Interest (ROI) || Diagnosesicherheit

Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen

Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit von akustischen Messungen, sowohl bei der Kontrastmittel-Bildgebung als auch bei der 2D-Bildgebung.

Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen

Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit von akustischen Messungen, sowohl bei der Kontrastmittel-Bildgebung als auch bei der 2D-Bildgebung.

Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen

Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit von akustischen Messungen, sowohl bei der Kontrastmittel-Bildgebung als auch bei der 2D-Bildgebung.
  • Frauenheilkunde 3DQ || Erweiterte Visualisierung
  • Elastographie-Analyse (EA) || Diagnosesicherheit
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Erweiterte Visualisierung
  • Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit
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Frauenheilkunde 3DQ || Erweiterte Visualisierung

Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung

3D-Tools zur Unterstützung der Anzeige und Quantifizierung von 3D-Datensätzen. QLAB ermöglicht die Anzeige, Beschneidung und Drehung von 3D-Datensätzen sowie den Zugriff auf sämtliche Anzeige-Bedienelemente. Darüber hinaus können Messungen in 3D-Datensätzen vorgenommen werden.

Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung

3D-Tools zur Unterstützung der Anzeige und Quantifizierung von 3D-Datensätzen. QLAB ermöglicht die Anzeige, Beschneidung und Drehung von 3D-Datensätzen sowie den Zugriff auf sämtliche Anzeige-Bedienelemente. Darüber hinaus können Messungen in 3D-Datensätzen vorgenommen werden.

Frauenheilkunde 3DQ für erweiterte Anzeige und Quantifizierung

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Elastographie-Analyse (EA) || Diagnosesicherheit

Elastographie-Analyse (EA) zur Entscheidungsunterstützung

Diese Q-App bietet eine Strain-Elastographie-Analyse von Gewebedeformationen basierend auf einem Elastogramm und liefert Entscheidungsunterstützung bei Gewebesteifigkeit.

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MicroVascular Imaging (MVI) || Erweiterte Visualisierung

MicroVascular Imaging (MVI) für eine bessere Gefäßdarstellung

Zeigt den Kontrastmittelverlauf und verbessert die Erkennung von Gefäßauffälligkeiten.

MicroVascular Imaging (MVI) für eine bessere Gefäßdarstellung

Zeigt den Kontrastmittelverlauf und verbessert die Erkennung von Gefäßauffälligkeiten.

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Zeigt den Kontrastmittelverlauf und verbessert die Erkennung von Gefäßauffälligkeiten.
Intima‑Media‑Dicke (IMT) || Diagnosesicherheit

Konsistente Messung der Intima-Media-Dicke (IMT)

Diese Q-App ermöglicht eine einfache und konsistente Messung der Intima-Media-Dicke in den Carotiden und anderen oberflächennahen Gefäßen.

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Quantifizierung für die Frauenheilkun... || Erweiterte Visualisierung

Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse

Unterstützt die Prüfung und Analyse der Anflutungs-/Auswaschungsintensität des Kontrastmittels über die Darstellung dieser Daten in einem einfach zu interpretierenden, farbcodierten Format.

Quantifizierung für die Frauenheilkunde zur Unterstützung der Kontrastanalyse

Unterstützt die Prüfung und Analyse der Anflutungs-/Auswaschungsintensität des Kontrastmittels über die Darstellung dieser Daten in einem einfach zu interpretierenden, farbcodierten Format.

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Unterstützt die Prüfung und Analyse der Anflutungs-/Auswaschungsintensität des Kontrastmittels über die Darstellung dieser Daten in einem einfach zu interpretierenden, farbcodierten Format.
Quantifizierung von Gefäßplaques || Diagnosesicherheit

Quantifizierung von Arteriosklerosen

Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.

Quantifizierung von Arteriosklerosen

Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.

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Nutzen Sie 3D-Technologie zur Visualisierung und Quantifizierung des Gesamtvolumens von atherosklerotischen Plaques in den Carotiden. Diese Q‐App misst automatisch die Plaquebelastung bzw. die Menge der Plaques im gesamten erfassen Volumen. Außerdem misst sie die prozentuale Fläche der Gefäßreduktion und andere Eigenschaften der Plaquezusammensetzung.
Fetal Heart Navigator (FHN) || Diagnosesicherheit

Fetal Heart Navigator (FHN) zur Beurteilung des fetalen Herzens

Liefert anhand von 3D-Datensätzen ein halbautomatisiertes Protokoll zur Beurteilung des fetalen Herzens. Die initiale Ansicht des Ductus arteriosus wird automatisch erstellt und der Anwender wird beim Erstellen der weiteren Ansichten gemäß der ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines durch ein Protokoll geführt.

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Liefert anhand von 3D-Datensätzen ein halbautomatisiertes Protokoll zur Beurteilung des fetalen Herzens. Die initiale Ansicht des Ductus arteriosus wird automatisch erstellt und der Anwender wird beim Erstellen der weiteren Ansichten gemäß der ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines durch ein Protokoll geführt.

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Liefert anhand von 3D-Datensätzen ein halbautomatisiertes Protokoll zur Beurteilung des fetalen Herzens. Die initiale Ansicht des Ductus arteriosus wird automatisch erstellt und der Anwender wird beim Erstellen der weiteren Ansichten gemäß der ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines durch ein Protokoll geführt.
Region of Interest (ROI) || Diagnosesicherheit

Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen

Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit von akustischen Messungen, sowohl bei der Kontrastmittel-Bildgebung als auch bei der 2D-Bildgebung.

Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen

Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit von akustischen Messungen, sowohl bei der Kontrastmittel-Bildgebung als auch bei der 2D-Bildgebung.

Region of Interest (ROI) für konsistentere Messungen

Erhöht die Konsistenz und Zuverlässigkeit von akustischen Messungen, sowohl bei der Kontrastmittel-Bildgebung als auch bei der 2D-Bildgebung.

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