Le logiciel Q-Station rationalise votre processus de travail, effectue des analyses avancées et quantifie les données échographiques Philips. Il rassemble de nombreuses fonctionnalités permettant un fonctionnement sur station externe, adaptées à vos processus de travail.
Configuration simplifiée grâce aux outils intégrés Q-Assistant et Q-Setups
Avec Q-Assistant, configurez les options, supports, connexions et fonctions de sauvegarde. L’outil Q-Setups permet, quant à lui, de configurer et de personnaliser les progiciels de mesures et d’analyse. Il comprend des fonctions de compatibilité afin d’exploiter les mesures obtenues à partir d’échographes d’autres fournisseurs.
Ensemble de fonctions
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Personnalisez les modules Q-App et développez leur performance, pour une analyse et une quantification exhaustives. Ce logiciel permet : de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images au format DICOM, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin d’enregistrer les résultats obtenus.
Applications multispécialités
Visualisation 3D avancée
Visualisez facilement les données volumiques échographiques à l’aide des modules QLAB intégrés. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS. Voici quelques-unes des fonctionnalités pouvant être intégrées à la station de travail Q-Station : cohérence et simplification de la quantification des structures cardiaques, analyse des données de contraste, évaluation des tissus mammaires, outil semi-automatisé d’évaluation du cœur fœtal.
Quantification de l’échocardiographie d’effort
Applications cardiologiques
Bénéficiez de fonctionnalités de quantification dédiées à l’échocardiographie d’effort grâce au module QLAB CMQ Stress et à la technologie du 2D Speckle. Lors de l’échocardiographie d’effort, l’outil de cotation de la cinétique pariétale est automatiquement relié aux différentes étapes et vues anatomiques. En un seul clic, les données liées aux incidences anatomiques et niveaux de stress sont synchronisées. Vous pouvez sauvegarder les sous-boucles de votre choix, obtenues à partir des échographes EPIQ, Affiniti et iE33, et ainsi créer des processus de travail dédiés aux examens d’échocardiographie d’effort afin d’améliorer votre productivité. L’interface utilisateur et les commandes intuitives du module s’adaptent au protocole d’acquisition. Ces outils sont faciles à maîtriser et à intégrer dans votre travail au quotidien.
Des ressources connectées
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Le logiciel Q-Station vous permet de gérer et de visualiser des études de patients et de créer des rapports. Vous pouvez également récupérer des données à partir de bases de données locales, de lecteurs CD/DVD et clés USB et du système PACS. En outre, il vous permet de copier, déplacer et fusionner des études,et d’envoyer des rapports par e-mail. En plus de la visualisation d’images multimodales, des progiciels d’analyse d’échographies adulte, pédiatrique et vasculaire sont disponibles. Le logiciel Q-Station offre également une visualisation et une quantification avancées grâce aux Q-Apps intégrées.
Modules QLAB
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute et évaluez de manière objective la fonction ventriculaire gauche globale. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Réalisez une analyse détaillée des images 2D, affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, et évaluez l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite instantanément intégrées au rapport.
Cotation de la cinétique pariétale en échocardiographie d’effort
Applications cardiologiques
Le logiciel Q-Station associe la toute dernière technologie “Speckle tracking” aux fonctions de cotation de la cinétique pariétale pour améliorer la précision et simplifier son utilisation. L’outil intégré de cotation de la cinétique pariétale permet la cotation manuelle sur des représentations anatomiques et graphiques précises de 17 segments. Le module QLAB Quantification des mouvements cardiaques (CMQ) vous permet d’extraire, à tout moment, différents paramètres de déplacement à partir des groupes de données mémorisés. Cela assure un examen de qualité, facilite la prise de décision clinique commune et les études de cas, et évite de pratiquer un nouvel examen sur le patient.
Visualisation multimodalité
Visualisation d’images scanner, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Options d’analyse exhaustives
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Vous pouvez consulter et modifier les mesures directement à partir du système, procéder à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte, pédiatrique ou vasculaire, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. L’utilisateur a la possibilité de personnaliser des mesures et d’intégrer les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
Avec Q-Assistant, configurez les options, supports, connexions et fonctions de sauvegarde. L’outil Q-Setups permet, quant à lui, de configurer et de personnaliser les progiciels de mesures et d’analyse. Il comprend des fonctions de compatibilité afin d’exploiter les mesures obtenues à partir d’échographes d’autres fournisseurs.
Ensemble de fonctions
Ensemble de fonctions de rationalisation et personnalisation des processus de travail
Personnalisez les modules Q-App et développez leur performance, pour une analyse et une quantification exhaustives. Ce logiciel permet : de consulter des examens échographiques, de réaliser des analyses et quantifications 2D/3D, de sauvegarder des captures secondaires d’images au format DICOM, d’analyser et de modifier les mesures directement depuis le système, de générer des rapports à partir des commentaires et conclusions et enfin d’enregistrer les résultats obtenus.
Applications multispécialités
Visualisation 3D avancée
Visualisez facilement les données volumiques échographiques à l’aide des modules QLAB intégrés. Affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, y compris l’anatomie de la valve mitrale. Sauvegardez les images traitées et de rendu dans le dossier patient sur Q-Station et exportez-les vers le système PACS. Voici quelques-unes des fonctionnalités pouvant être intégrées à la station de travail Q-Station : cohérence et simplification de la quantification des structures cardiaques, analyse des données de contraste, évaluation des tissus mammaires, outil semi-automatisé d’évaluation du cœur fœtal.
Quantification de l’échocardiographie d’effort
Applications cardiologiques
Bénéficiez de fonctionnalités de quantification dédiées à l’échocardiographie d’effort grâce au module QLAB CMQ Stress et à la technologie du 2D Speckle. Lors de l’échocardiographie d’effort, l’outil de cotation de la cinétique pariétale est automatiquement relié aux différentes étapes et vues anatomiques. En un seul clic, les données liées aux incidences anatomiques et niveaux de stress sont synchronisées. Vous pouvez sauvegarder les sous-boucles de votre choix, obtenues à partir des échographes EPIQ, Affiniti et iE33, et ainsi créer des processus de travail dédiés aux examens d’échocardiographie d’effort afin d’améliorer votre productivité. L’interface utilisateur et les commandes intuitives du module s’adaptent au protocole d’acquisition. Ces outils sont faciles à maîtriser et à intégrer dans votre travail au quotidien.
Des ressources connectées
Q-Station : au cœur de vos processus de travail
Le logiciel Q-Station vous permet de gérer et de visualiser des études de patients et de créer des rapports. Vous pouvez également récupérer des données à partir de bases de données locales, de lecteurs CD/DVD et clés USB et du système PACS. En outre, il vous permet de copier, déplacer et fusionner des études,et d’envoyer des rapports par e-mail. En plus de la visualisation d’images multimodales, des progiciels d’analyse d’échographies adulte, pédiatrique et vasculaire sont disponibles. Le logiciel Q-Station offre également une visualisation et une quantification avancées grâce aux Q-Apps intégrées.
Modules QLAB
Modules QLAB pour une analyse et une quantification avancées
Obtenez des mesures de la fraction d’éjection en moins d’une minute et évaluez de manière objective la fonction ventriculaire gauche globale. Gagnez du temps grâce à la fonction de suivi automatisé de la ROI, qui améliore également la reproductibilité d’un utilisateur à un autre. Réalisez une analyse détaillée des images 2D, affichez les ensembles de données 3D selon l’angle et le plan de votre choix, et évaluez l’anatomie de la valve mitrale. Toutes les données analysées et extraites sont ensuite instantanément intégrées au rapport.
Cotation de la cinétique pariétale en échocardiographie d’effort
Applications cardiologiques
Le logiciel Q-Station associe la toute dernière technologie “Speckle tracking” aux fonctions de cotation de la cinétique pariétale pour améliorer la précision et simplifier son utilisation. L’outil intégré de cotation de la cinétique pariétale permet la cotation manuelle sur des représentations anatomiques et graphiques précises de 17 segments. Le module QLAB Quantification des mouvements cardiaques (CMQ) vous permet d’extraire, à tout moment, différents paramètres de déplacement à partir des groupes de données mémorisés. Cela assure un examen de qualité, facilite la prise de décision clinique commune et les études de cas, et évite de pratiquer un nouvel examen sur le patient.
Visualisation multimodalité
Visualisation d’images scanner, IRM, angiographiques, MN, etc.
La visualisation d’images de référence obtenues à partir d’autres modalités offre une vue d’ensemble de l’état du patient. En effet, vous pouvez afficher les images d’autres procédures à côté des images échographiques afin de suivre le patient tout au long de sa prise en charge.
Options d’analyse exhaustives
Outils performants d’évaluation de l’anatomie
Vous pouvez consulter et modifier les mesures directement à partir du système, procéder à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs à l’aide des modèles d’échographie adulte, pédiatrique ou vasculaire, puis sauvegardez ces mesures et calculs dans le rapport. L’utilisateur a la possibilité de personnaliser des mesures et d’intégrer les mesures DICOM SR obtenues depuis les échographes d’autres fabricants.
