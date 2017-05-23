Applications cardiologiques

Bénéficiez de fonctionnalités de quantification dédiées à l’échocardiographie d’effort grâce au module QLAB CMQ Stress et à la technologie du 2D Speckle. Lors de l’échocardiographie d’effort, l’outil de cotation de la cinétique pariétale est automatiquement relié aux différentes étapes et vues anatomiques. En un seul clic, les données liées aux incidences anatomiques et niveaux de stress sont synchronisées. Vous pouvez sauvegarder les sous-boucles de votre choix, obtenues à partir des échographes EPIQ, Affiniti et iE33, et ainsi créer des processus de travail dédiés aux examens d’échocardiographie d’effort afin d’améliorer votre productivité. L’interface utilisateur et les commandes intuitives du module s’adaptent au protocole d’acquisition. Ces outils sont faciles à maîtriser et à intégrer dans votre travail au quotidien.