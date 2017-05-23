Kardiologische Anwendungen

Dedizierte Stressquantifizierung mit der Q-App CMQ Stress und 2D-Speckle-Tracking-Technologie. Bei Stressecho-Protokollen wird das Tool zum Scoring der Wandbewegung automatisch mit den Phasen und anatomischen Ansichten verknüpft. Ein Klick genügt, um zur nächsten Ansicht und Phase umzuschalten und eine fortlaufende Synchronisierung der Daten zu erzielen. Durch das Speichern und die Auswahl bevorzugter Sub-Bildschleifen aus dem EPIQ und dem iE33 können Sie den Arbeitsablauf bei Stressecho-Untersuchungen effizienter gestalten. Über die Benutzeroberfläche werden Sie schrittweise durch den Vorgang geführt und die Bedienelemente, lassen sich an das Aufnahmeprotokoll anpassen. Die Bedienung ist schnell zu erlernen und einfach in den Arbeitsablauf integrierbar.