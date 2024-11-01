Le système EPIQ Elite Elevate Plus† fournit une imagerie de qualité et des informations cliniques personnalisées pour aider les cliniciens à donner des réponses rapides et fiables à un plus grand nombre de patients dans le monde entier. Le système EPIQ Elite est doté d’outils d’intelligence avancés et d’un niveau de performances élevé pour répondre aux défis des pratiques actuelles les plus exigeantes. Elevate Plus est disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.
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L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Flow Viewer
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
MicroFlow Imaging
MicroFlow Imaging
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
MicroFlow Imaging
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
MicroFlow Imaging
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Auto Doppler
Auto Doppler
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Auto Doppler
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Auto Doppler
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Entretien
Entretien
La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
Entretien
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Formation
Formation
Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
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Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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Les avancées de la technologie AutoStrain offrent des résultats rapides et reproductibles dans le cadre d’une évaluation complète du ventricule gauche au sein d’une même application, améliorant ainsi le processus de travail et réduisant le temps d’examen. Smart View Select fonctionne en arrière-plan et utilise l’IA pour sélectionner automatiquement les images optimales pour l’évaluation 2D du VG.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
Imagerie microvasculaire super résolution et cartographie du temps d’arrivée
L’imagerie microvasculaire CEUS super résolution de Philips est une version améliorée de la technologie d’imagerie microvasculaire de contraste existante de Philips. Elle repose sur une approche innovante de traitement d’image super résolution et sur des techniques avancées de compensation des mouvements pour améliorer la résolution spatiale de 200 %. La cartographie du temps d’arrivée offre une représentation du moment relatif auquel les bulles atteignent pour la première fois les points d’intérêt du plan d’imagerie actuel.
Flow Viewer
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
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La fonction Philips Flow Viewer améliore la visualisation des couleurs et permet de visualiser les vaisseaux et l’architecture cardiaque fœtale. Elle fournit un rendu 3D des données d’imagerie des flux pour mieux visualiser l’architecture cardiaque et vasculaire, et améliorer l’attrait esthétique de tous les modes d’imagerie couleur. Disponible dans tous les modes d’imagerie couleur (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
MicroFlow Imaging
MicroFlow Imaging
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
MicroFlow Imaging
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
MicroFlow Imaging
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
Technologie XRES Pro, le traitement d’images nouvelle génération
XRES Pro est une solution qui optimise les images en temps réel. Elle utilise des filtres de précision multi-paramétriques qui subdivisent les éléments de l’image, analysent ces données, puis appliquent des algorithmes avancés pour améliorer la netteté des contours et des interfaces ainsi que la différentiation tissulaire. XRES Pro permet également de mieux évaluer la morphologie de la plaque et d’ajuster complètement votre système pour répondre aux exigences d’optimisation de l’imagerie clinique, et assurer ainsi un diagnostic plus fiable pour un grand nombre de patients.
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Auto Doppler
Auto Doppler
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Auto Doppler
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Auto Doppler
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
Ajustement automatique en vue d’obtenir une détection exceptionnelle des flux et une excellente résolution, en réduisant le nombre d’étapes de 10 à 3 et le nombre de pressions répétitives sur des boutons de 68 % en moyenne.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
AIUS – Une analyse plus rapide et reproductible grâce à l’intelligence artificielle
L’approche exclusive d’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS) figure au cœur de la puissante architecture ultrasonore de l’EPIQ Elite et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes, la fonction de découpe des images et les outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations cliniques. HeartModel, AI Breast et la corrélation automatique de la fusion d’images et de la navigation sont des exemples concrets de nos fonctionnalités AIUS.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
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Posez vos diagnostics avec en toute confiance, même dans des cas complexes, grâce à des fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous disposez d’un outil de diagnostic encore plus performant, offrant une visualisation avancée et facilitant des décisions cliniques rapides. Étendez les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation grâce à une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, notamment les modèles C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et mC7-2.
Fusion d’images et navigation – Fusion multi-modalités et guidage interventionnel faciles à utiliser
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Collaboration Live
Collaboration Live
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Entretien
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La nécessité d’en faire plus avec moins, la complexité croissante des dossiers et les paramètres de soins supplémentaires mettent l’accent sur les défis liés au personnel, à la variabilité des compétences et à la standardisation. C’est là que nos services et solutions peuvent vous aider : obtenez un service adapté à vos besoins avec nos contrats RightFit, nos formations cliniques et techniques pour maintenir vos compétences à jour, optimisez votre investissement en équipement avec Technology Maximizer, et renforcez votre équipe sans l’agrandir avec Collaboration Live.
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Formation
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Nos programmes de formation complets sont conçus pour favoriser l’excellence clinique, optimiser l’utilisation des fonctionnalités avancées du système, assurer la qualité et l’efficacité des examens, optimiser les processus de travail et la productivité, favoriser l’évolution professionnelle ainsi que le travail d’équipe, et offrir une expérience patient exceptionnelle.
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† Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.
*Sur la base d’un panel de 20 utilisateurs
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
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