Das EPIQ Elite Elevate Plus† System überzeugt durch hochwertige Bildgebung und maßgeschneiderte klinische Informationen, damit klinische Anwender weltweit mehr Patient*innen zeitnah und zuverlässig versorgen können. EPIQ Elite bietet Höchstleistung und intelligente Technologie, so dass auch anspruchsvolle Anforderungen an die Praxis erfüllt werden. Elevate Plus ist in ausgewählten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
MicroFlow Imaging
MicroFlow Imaging
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
PureWave und xMatrix Technologie
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
Auto-Doppler-Betrieb
Auto-Doppler-Betrieb
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Auto-Doppler-Betrieb
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Auto-Doppler-Betrieb
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
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Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber verändern, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt. Mit dem Schallkopf eL18-4 können Sie bei Scans der Schilddrüse eine 67%*** höhere CEUS-Bildfrequenz und ein 76%*** größeres Sichtfeld erzielen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
Fortschritte bei AutoStrain ermöglichen schnelle, reproduzierbare Ergebnisse als Teil einer umfassenden LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendung, wodurch der Arbeitsablauf verbessert und Zeit gespart wird. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
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Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Super Resolution MVI und Time of Arrival
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Philips Super Resolution MVI kontrastmittelverstärkter Ultraschall ist eine verbesserte Version des vorherigen Kontrast-MVI von Philips. Die Technologie macht sich einen innovativen Ansatz mit hochauflösender Verarbeitung und fortschrittliche Methoden der Bewegungskompensation zunutze, um eine 200% höhere räumliche Auflösung zu erzielen. Mit der "Time of Arrival" Karte lässt sich die relative Zeit visualisieren, zu der die Blasen zuerst die relevanten Punkte in der aktuellen Bildgebungsebene erreichen.
Flow Viewer
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
Flow Viewer ist eine optimierte Farbflussdarstellung zur Abbildung von Gefäßsystemen und des fetalen Herzens. Flow Viewer ermöglicht eine 3D-ähnliche Darstellung des Blutflusses zur besseren Visualisierung des Aufbaus von Herz und Gefäßen und hebt sämtliche Farbbildgebungsmodi in ansprechender Weise hervor. Verfügbar in allen Farbbildgebungsmodi (CFM, CPA, CPAd, MFI, MFI HD).
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
MicroFlow Imaging
MicroFlow Imaging
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Auto Scan der jüngsten Generation
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
Philips Next Gen AutoSCAN verbessert die Gleichmäßigkeit der Bilder, passt die Bildhelligkeit bei jedem Pixel adaptiv an, erfordert weniger Anpassungen durch die Benutzer*innen und verbessert gleichzeitig die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs. Next Gen AutoSCAN reduziert die Anzahl der Bedienschritte um bis zu 54% mit pixelweiser Echtzeit-Optimierung.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro – Bildverarbeitung der nächsten Generation
xRes Pro arbeitet mit Echtzeit-Bildfrequenzen und Mehrparameter-Präszisionsfiltern, die Bildelemente unterteilen, diese Daten analysieren und anschließend hochentwickelte Algorithmen anwenden. Dadurch lassen sich schärfere Ränder und Grenzflächen erzielen und die Erkennbarkeit von Geweben verbessern. xRes Pro bietet zudem eine optimierte Beurteilung der Plaque-Morphologie. Mit den umfassenden Möglichkeiten von xRes Pro können Sie den Anforderungen an eine höhere Diagnosesicherheit in der klinischen Bildgebung für praktisch alle Patient*innen gerecht werden.
PureWave und xMatrix Technologie
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave und xMatrix Schallkopftechnologie
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
PureWave ermöglicht eine hervorragende Bildgebung selbst bei technisch schwer schallbaren Patient*innen. Die PureWave Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Denn die reinen PureWave-Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit und erzielen damit eine größere Bandbreite und doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken.
Auto-Doppler-Betrieb
Auto-Doppler-Betrieb
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Auto-Doppler-Betrieb
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Auto-Doppler-Betrieb
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Passt die optimale Strömungsempfindlichkeit und Auflösung automatisch an, so dass von 10 auf nur noch 3 Arbeitsschritte reduziert wird. Die Anzahl der repetitiven Bedienschritte wird um durchschnittlich 68% verringert.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Anatomically Intelligent Ultrasound – KI für schnellere Analysen und höhere Reproduzierbarkeit
Die leistungsfähige Architektur des EPIQ Elite basiert auf der exklusiven Technologie „Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS)“ von Philips, mit der das Ultraschallsystem von einem passiven Gerät zu einem aktiv adaptiven Gerät weiterentwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Organ-Modellierung, der Schichtbildgebung und bewährter Quantifizierung sind Untersuchungen einfach durchzuführen, reproduzierbarer und liefern klinische Informationen, die eine völlig neue Dimension erreichen. Beispiele für unsere AIUS-Funktionen sind u.a. HeartModel, AI Breast und automatische Registrierung für Bildfusion und Navigation.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
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Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht. Mit folgenden Schallköpfen stehen Ihnen Fusions- und Navigationsfunktionen anwendungsübergreifend zur Verfügung: C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 und mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
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Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
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Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patienten bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeitern mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unsere Dienstleistungen und Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere RightFit Verträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
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Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
† Nur in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.
* Basierend auf einer Stichprobengröße von 20 Anwendern
*** Im Vergleich zu den vorherigen Funktionen
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