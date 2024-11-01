Parfois, les capacités de certains échographes compacts sont aussi réduites que leur taille. L’échographe Philips Compact 5500CV pour l’imagerie cardiovasculaire fait exception. Il intègre de puissantes performances d’acquisition cardiaque dans un système portable pour obtenir rapidement les réponses requises lors d’un examen rapide au chevet du patient ou d’un examen complexe. Le Compact 5500CV intègre de nombreuses innovations issues des solutions d’échographie Premium de Philips dans un format compact, dont le processus de travail éprouvé permet d’obtenir de précieuses informations. En fait, il offre une qualité d’image comparable à celle des systèmes sur chariot Philips Premium. Le Compact 5500CV est compact sans compromis.
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Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Délivrez les soins là où ils sont requis
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Délivrez les soins là où ils sont requis
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
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Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
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Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
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Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
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Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
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Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
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La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Des interventions en toute confiance
Des interventions en toute confiance
Accédez aux outils de quantification 3D hautement performants, notamment la quantification cardiaque 3D (3DQ), la quantification cardiaque 3D avancée (3DQA), 3D Auto MV et 3D Auto LAA. La 3DQ permet de mesurer facilement la distance et la surface à partir d’un volume 3D. La 3DQA fournit des volumes 3D et la FE sans hypothèses géométriques. 3D Auto MV fournit une analyse quantitative dynamique semi-automatique des structures de la valve mitrale (VM). 3D Auto LAA offre une solution pour dimensionner l’appendice auriculaire gauche (AAG).
Des interventions en toute confiance
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Accédez aux outils de quantification 3D hautement performants, notamment la quantification cardiaque 3D (3DQ), la quantification cardiaque 3D avancée (3DQA), 3D Auto MV et 3D Auto LAA. La 3DQ permet de mesurer facilement la distance et la surface à partir d’un volume 3D. La 3DQA fournit des volumes 3D et la FE sans hypothèses géométriques. 3D Auto MV fournit une analyse quantitative dynamique semi-automatique des structures de la valve mitrale (VM). 3D Auto LAA offre une solution pour dimensionner l’appendice auriculaire gauche (AAG).
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500CV dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[6].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500CV dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[6].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500CV dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[6].
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Délivrez les soins là où ils sont requis
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
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Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5000CV a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
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Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
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Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
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Les fonctions d’échographie avancées, les algorithmes d’imagerie et les technologies de pointe (telles que les sondes PureWave et xMatrix) de Philips offrent une haute qualité d’image. La sonde S12‐4 vous permet d’effectuer des acquisitions en toute confiance pour les applications cardiaques pédiatriques et néonatales. Elle permet une amélioration de la résolution latérale et de la résolution 2D pouvant atteindre respectivement 27,2 % et 11,7 %[1,2]. Augmentez de 100 % les cadences d’acquisition de l’imagerie ETO grâce à la sonde xMatrix X8-2t[1,3]. Les modes d’imagerie 3D temps réel et couleur 3D temps réel, associés aux fonctionnalités Doppler xPlan temps réel et MultiVue, contribuent à établir un diagnostic fiable, même dans les cas les plus complexes.
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500CV, Philips EPIQ CVx et Affiniti CVx pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[4] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de Collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide
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La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].
Des interventions en toute confiance
Des interventions en toute confiance
Accédez aux outils de quantification 3D hautement performants, notamment la quantification cardiaque 3D (3DQ), la quantification cardiaque 3D avancée (3DQA), 3D Auto MV et 3D Auto LAA. La 3DQ permet de mesurer facilement la distance et la surface à partir d’un volume 3D. La 3DQA fournit des volumes 3D et la FE sans hypothèses géométriques. 3D Auto MV fournit une analyse quantitative dynamique semi-automatique des structures de la valve mitrale (VM). 3D Auto LAA offre une solution pour dimensionner l’appendice auriculaire gauche (AAG).
Des interventions en toute confiance
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Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500CV dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[6].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500CV dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[6].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
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Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.
Les résultats des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
1. Justificatifs de réclamation Philips documentés en interne.
2. Par rapport au CX50, valeur calculée à une profondeur de 5 cm.
3. Par rapport au CX50.
4. Contrat requis. L’utilisation diagnostique, l’accès à distance via un appareil mobile ou un navigateur, la fonctionnalité multi-utilisateurs et la connexion système à système nécessitent de disposer de la version 2.0 ou ultérieure. Non destiné à être utilisé avec les Q-Apps.
5. Par rapport aux mêmes mesures effectuées manuellement.
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