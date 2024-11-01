Mesures reproductibles et quantifiables pour un diagnostic rapide

La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables grâce à des fonctionnalités avancées. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,5]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la fraction d’éjection (FE) et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS performante et reproductible à commande unique. Après 10 examens échographiques avec le Compact 5500CV, 80 % des utilisateurs reconnaissent que l’application était rapide et facile à utiliser[1].