5500 CV Échographe Compact portable

L’échographe Philips Compact 5500 CV vous offre toutes les fonctionnalités et des réponses à la première acquisition, où que vous soyez. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, à son éventail de solutions diagnostiques, à une facilité de nettoyage améliorée, à une connectivité sans fil et à une création de rapports, l’échographe Philips Compact 5500 CV est l’un des systèmes compacts les plus fiables et les plus robustes du marché.​