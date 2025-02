EchoNavigator

EchoNavigator fusionne automatiquement l’ETO 3D en temps réel et la radiologie en temps réel. Cette solution aide les équipes de cardiologie à bénéficier d’un guidage intuitif sur les images lors des procédures où les radiographies et les échographies en temps réel sont utilisées et fusionnées. EchoNavigator permet la fusion automatisée des images échographiques et radiologiques, des marqueurs automatisés pour le contexte et le guidage, et jusqu’à trois vues échographiques différentes simultanément.