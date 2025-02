EPIQ CVx Système d’échographie cardiaque haut de gamme

EPIQ CVx, notre échographe cardiovasculaire haut de gamme construit sur notre plate-forme d’échographie innovante, modulaire et de pointe, dispose de puissantes capacités basées sur l’IA et de solutions diagnostiques avancées pour vous aider à transcender les complexités actuelles et propulser l’échocardiographie dans une nouvelle dimension. Cela vous permet d’obtenir une plus grande cohérence, une innovation accessible, des processus plus intelligents et une évolutivité plus facile.