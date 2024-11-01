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EPIQ CVx, unser kardiovaskuläres Ultraschallsystem der Premiumklasse, das auf der Grundlage unserer innovativen, modularen, branchenführenden Ultraschallplattform aufgebaut ist, verfügt über leistungsstarke KI-gestützte Funktionen und fortschrittliche Diagnoselösungen, um die Komplexität der heutigen Zeit zu überwinden und völlig neue Maßstäbe in der Echokardiographie zu setzen. Dies ermöglicht Ihnen mehr Konsistenz, Zugang zu Innovationen, intelligentere Arbeitsabläufe und eine einfachere Skalierbarkeit.
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AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
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2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
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Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
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Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
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Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
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3D-Markierungen
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Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
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Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
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Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
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nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
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Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
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Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
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AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
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AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
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2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
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Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
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Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
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Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
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3D-Markierungen
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Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
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Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
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nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
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Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
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Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
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EPIQ CVxi, unser kardiovaskuläres Ultraschallsystem der Premiumklasse, das auf der Grundlage unserer innovativen, modularen, branchenführenden Ultraschallplattform aufgebaut ist, verfügt über leistungsstarke KI-gestützten Funktionen und nSIGHT Imaging, um die Komplexität der heutigen Zeit zu überwinden und völlig neue Maßstäbe in der Echokardiographie zu setzen. So erreichen Sie mit verfügbaren Innovationen und intelligenteren Arbeitsabläufen Verfahrenssicherheit.
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Ultrasound Workspace ist ein ganzheitliches, skalierbares kardiovaskuläres Anzeige-, Analyse- und Berichtssystem, das auf der Grundlage der TOMTEC-ARENA Plattform aufgebaut ist. Es ermöglicht eine erstklassige klinische Effizienz, indem es Behandlungsteams Flexibilität bei Arbeitsabläufen bietet: die gleichen diagnostischen Funktionen am und außerhalb des Gerätewagens, die Analyse anbieterunabhängiger Daten, die Nutzung von KI für eine Vielzahl von Anwendungen, eine hochgradig skalierbare Technologieplattform und ein hochgradig skalierbares Lizenzmodell sowie eine maßgeschneiderte, umfassende Unterstützung.
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Der Philips VeriSight Pro 3D-Katheter für die intrakardiale Echokardiographie (ICE) wurde entwickelt, um den Standard bei der Elektrophysiologie und bei strukturellen Herzerkrankungen zu verbessern. Als erster ICE-Katheter, bei dem die gleiche 3D-Bildgebungstechnologie wie bei der transösophagealen Echokardiographie (TEE) miniaturisiert wurde, unterstützt dieser Ärzte zuverlässig bei der 2D- und 3D-Bildgebung und gibt ihnen mehr Sicherheit und Kontrolle bei interventionellen Eingriffen.
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