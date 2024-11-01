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EPIQ CVx

Kardiologisches Ultraschallsystem der Spitzenklasse

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EPIQ CVx, unser kardiovaskuläres Ultraschallsystem der Premiumklasse, das auf der Grundlage unserer innovativen, modularen, branchenführenden Ultraschallplattform aufgebaut ist, verfügt über leistungsstarke KI-gestützte Funktionen und fortschrittliche Diagnoselösungen, um die Komplexität der heutigen Zeit zu überwinden und völlig neue Maßstäbe in der Echokardiographie zu setzen. Dies ermöglicht Ihnen mehr Konsistenz, Zugang zu Innovationen, intelligentere Arbeitsabläufe und eine einfachere Skalierbarkeit.

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Eigenschaften
EPIQ CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
Weitere Informationen
EPIQ CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
EPIQ CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
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EPIQ CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
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Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
EPIQ CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
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EPIQ CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.
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Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.
EPIQ CVx: 3D-Markierungen
3D-Markierungen

3D-Markierungen

In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.

3D-Markierungen

3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.

3D-Markierungen

In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
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EPIQ CVx: 3D-Markierungen
3D-Markierungen

3D-Markierungen

In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.
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Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).
Weitere Informationen
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).
nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen

nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen

X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.

nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen

nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.

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X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.
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nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
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X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.
Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.
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Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.
Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.
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Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.
  • EPIQ CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
  • EPIQ CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
  • Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
  • EPIQ CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
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EPIQ CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain
AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
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EPIQ CVx: AutoStrain LV mit automat. EF und Midlayer-Strain
AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain LV mit automatisierter EF und Midlayer-Strain

AutoStrain ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare 2D-Strain-Quantifizierung für den linken Ventrikel, das linke Atrium und den rechten Ventrikel, sowie eine automatisierte EF und Midlayer-Strain für eine umfassende LV-Bewertung innerhalb derselben Anwendungsoption, was den Arbeitsablauf optimiert und Zeit spart. Smart View Select arbeitet im Hintergrund und verwendet KI, um automatisch die optimalen Bilder für die 2D-LV-Bewertung auszuwählen.
EPIQ CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
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EPIQ CVx: 2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

2D Auto EF und 2D Auto EF Advanced

Schnelle, reproduzierbare Ergebnisse zum einfachen Abgleichen von LV-Funktionsdaten für einen optimierten Arbeitsablauf und schnellere LV-Bewertungen. 2D Auto EF unterstützt Bilder ohne Kontrastmittel, 2D Auto EF Advanced unterstützt mittels KI die Quantifizierung von Bildern mit und ohne Kontrastmittel.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
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Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung

Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
EPIQ CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
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EPIQ CVx: Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens
Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet Automatisierung für die zuverlässige, bewährte, reproduzierbare Quantifizierung des Herzens

Auto Measure bietet vollautomatische Doppler- und Längenmessungen in 2D mit KI-gestützter Smart (Doppler) View ID, was die Zeitersparnis weiter erhöht. Die KI ermöglicht dabei eine umfassende Funktionalität ohne EKG.
Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.

Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.

Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.
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Der Philips X11-4t Mini-TEE. Er passt genau.
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Dank der kompakten Größe des Philips X11-4t Mini-3D-TEE-Schallkopfs können Sie auch in engen Strukturen und bei komplexen Verfahren flexibel und anhand verschiedener Winkel navigieren, wodurch mehr Patienten diagnostiziert und behandelt werden können. Der X11-4t ist für Erwachsene und Kinder mit einem Mindestgewicht von 5 kg geeignet. All diese Funktionen bieten dabei die Anwenderfreundlichkeit und bekannte Leistungsfähigkeit von Philips, auf die Sie vertrauen.
EPIQ CVx: 3D-Markierungen
3D-Markierungen

3D-Markierungen

In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.

3D-Markierungen

3D-Markierungen
In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.

3D-Markierungen

In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
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EPIQ CVx: 3D-Markierungen
3D-Markierungen

3D-Markierungen

In MultiVue können in einem 3D-Volumen oder einer multiplanaren Rekonstruktion grafische Markierungen gesetzt werden, um das Nachverfolgen struktureller Zielpunkte zu optimieren. Die 3D-Markierungen sorgen bei Echo-geführten Verfahren für eine höhere Effizienz und ermöglichen eine ausführliche Beschriftung komplexer Anatomien.
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.
Weitere Informationen
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Farbdoppler-Quantifizierung***

Bietet KI für eine schnelle, einfache und reproduzierbare Messung des Mitralinsuffizienzvolumens zur Beurteilung des Schweregrads der Mitralinsuffizienz.
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).
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Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***
Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

Automatisierte 3D-Trikuspidalklappen-Quantifizierung***

KI hilft bei der Bestätigung/Neubeurteilung der Instrumentengröße/-auswahl durch genaue und periprozedurale Messungen des Trikuspidalklappenrings (erste Größenbestimmung und Planung mit CT).
nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen

nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen

X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.

nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen

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X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.

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X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.
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nSight Plus Erweiterung auf den wichtigsten Schallköpfen
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X5-1c, X8-2t und VeriSight Pro verfügen über die Leistung von Software-Beamforming. Mit nSight Plus wurde die MPR-Bildqualität unserer Schallköpfe verbessert und die Bildfrequenzen erhöht.
Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.

Effiziente TEE-Arbeitsabläufe

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Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.

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Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.
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Effiziente TEE-Arbeitsabläufe
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Effizienter Arbeitsablauf für die Instrumentenpositionierung und Größenbestimmung während Verfahren mit MultiVue und Recall Settings. MultiVue ermöglicht die Ausrichtung mit nur einem Klick und mit 3D-Anatomie. Beim Umschalten zwischen ICE-, TEE- und TTE-Schallköpfen werden die Parameter- und Bildgebungseinstellungen in den Recall Settings gespeichert.
Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.
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Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr
Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Ultraschalllösung für das linke Vorhofohr

Entwickelt für die Bereitstellung der LAA-Morphologie aus Live-3D-Bildgebung in Echtzeit mit Cardiac TrueVue Glass und zur Reduzierung der Zeit bei der Quantifizierung des LAA-Referenzsegments selbst bei komplexen interventionellen Verfahren.

Technische Daten

Systemabmessungen
Systemabmessungen
Breite
  • 60,6 cm
Höhe
  • 146 bis 171,5 cm
Tiefe
  • 109,2 cm
Gewicht
  • 104,3 kg
Bedienfeld
Bedienfeld
Monitorgröße
  • 54,9 cm
Verstellbereich
  • 180 Grad
Höhenverstellung
  • 25,4 cm
Systemabmessungen
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Breite
  • 60,6 cm
Höhe
  • 146 bis 171,5 cm
Bedienfeld
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Gewicht
  • 104,3 kg
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  • EPIQ CVx/CVxi ist in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
  • *** Für einige Funktionen, für die 510(k) aussteht, wurden die klinische Leistung und Sicherheit nicht ermittelt. In den USA nicht erhältlich.

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